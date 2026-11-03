Juventus semakin berencana mempermanenkan Guglielmo Vicario, yang melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Lucca saat skor masih 0-0 dalam kemenangan 2-0 atas Napoli pada Minggu.

Nilai klausul pembelian permanen yang disepakati dengan Tottenham berkisar 8 juta, di luar bonus. Pada akhir tahun, dengan Neto dan Pinsoglio semakin mungkin hengkang dengan status bebas transfer, menurut laporan Tuttosport, Vicario akan menjadi satu-satunya sosok yang tetap menjadi benang merah di bawah mistar. Ia tentu diproyeksikan sebagai pilihan utama, tetapi juga sebagai pembimbing bagi siapa pun yang kelak, di antara Morisco, Palmisani, dan Agkatsev, akan mewarisi tanggung jawab serta kehormatan itu.

Lahir di Udine pada 1996, Vicario telah bermain dalam 12 pertandingan musim ini (1.080 menit) bersama Juventus dan kebobolan 13 gol. Sepanjang kariernya, ia pernah membela Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli, dan Tottenham. Ia telah lima kali membela timnas Italia dan kebobolan empat gol.