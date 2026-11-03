Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
CM grafica Vicario 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Tuttosport: Juventus akan mempermanenkan Vicario, ini syaratnya

Juventus
G. Vicario
Transfers
Tottenham Hotspur
Serie A

Mantan kiper Tottenham dan Empoli itu berhasil meyakinkan manajemen Juventus.

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

LEE

LEE

Premier League

07 Nov 2026

TOT

TOT

Juventus semakin berencana mempermanenkan Guglielmo Vicario, yang melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Lucca saat skor masih 0-0 dalam kemenangan 2-0 atas Napoli pada Minggu.

Nilai klausul pembelian permanen yang disepakati dengan Tottenham berkisar 8 juta, di luar bonus. Pada akhir tahun, dengan Neto dan Pinsoglio semakin mungkin hengkang dengan status bebas transfer, menurut laporan Tuttosport, Vicario akan menjadi satu-satunya sosok yang tetap menjadi benang merah di bawah mistar. Ia tentu diproyeksikan sebagai pilihan utama, tetapi juga sebagai pembimbing bagi siapa pun yang kelak, di antara Morisco, Palmisani, dan Agkatsev, akan mewarisi tanggung jawab serta kehormatan itu.

Lahir di Udine pada 1996, Vicario telah bermain dalam 12 pertandingan musim ini (1.080 menit) bersama Juventus dan kebobolan 13 gol. Sepanjang kariernya, ia pernah membela Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli, dan Tottenham. Ia telah lima kali membela timnas Italia dan kebobolan empat gol.

  • KESEPAKATAN JUVENTUS-TOTTENHAM

    Berikut rincian kesepakatan yang ditandatangani Juventus dan Tottenham pada musim panas: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur FC untuk memperoleh hak atas jasa bermain Guglielmo Vicario secara sementara, tanpa biaya, hingga 30 Juni 2027. Kesepakatan ini juga memberi Juventus opsi untuk memperoleh hak atas jasa bermain sang pemain secara permanen. Biaya yang disepakati untuk perekrutan permanen tersebut adalah €8 juta. Jumlah itu dapat bertambah hingga maksimal €2 juta selama masa kontrak bermain dengan sang pemain apabila target-target tertentu tercapai".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

LEE

LEE

Premier League

07 Nov 2026

TOT

TOT