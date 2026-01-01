TUJUH Rekor Liga Primer Inggris Yang Bisa Pecah Di 2026

Tahun 2025 telah berlalu dengan meninggalkan Arsenal yang masih penasaran mengakhiri puasa gelar panjang mereka. Namun, memasuki tahun 2026, sorotan Liga Primer Inggris tidak hanya tertuju pada perburuan trofi semata. Sejumlah rekor bersejarah, baik yang membanggakan maupun yang memalukan, kini berada di ambang pemecahan yang bisa mengubah buku sejarah kompetisi kasta tertinggi Inggris ini selamanya.

Dari sisi individu, nama-nama seperti Erling Haaland dan James Milner terus menentang batasan statistik. Haaland dengan ketajamannya yang tak terbendung berpotensi melampaui rekor gol yang baru saja ia ciptakan sendiri, sementara Milner membuktikan bahwa usia hanyalah angka dengan mendekati takhta penampilan terbanyak sepanjang masa. Di sisi lain, talenta muda Arsenal Max Dowman juga mengintip peluang untuk mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah.

Namun, tidak semua rekor yang terancam adalah prestasi. Di dasar klasemen, Wolverhampton Wanderers sedang menjalani kampanye horor yang bisa menempatkan mereka sebagai tim terburuk dalam sejarah Liga Primer. Statistik poin dan kekalahan mereka saat ini sangat mengkhawatirkan, bahkan mengancam rekor buruk Derby County yang legendaris. Jika tidak ada perubahan drastis, Wolves bisa menjadi tim dengan raihan poin terendah yang pernah ada.

GOAL coba mengupas tujuh rekor besar yang berpotensi tumbang di tahun 2026. Kami menyajikan analisis mendalam yang dilengkapi dengan tabel statistik di setiap poin pembahasannya. Mulai dari rekor poin, gol, assist, hingga fenomena gol kemenangan di menit akhir, berikut adalah data lengkap yang perlu Anda ketahui.