Tujuh Laga Tak Terkalahkan & Kembali Rebut Spot Liga Champions - Benarkah Liverpool Sudah 'Sembuh'?

Apa yang Liverpool tidak lagi lakukan adalah benar-benar membersihkan area mereka atau bereaksi cukup cepat terhadap bola lepas. "Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Van Dijk pada hari Sabtu. "Saya akan mengatakan setidaknya 75% dari waktu atau bahkan lebih, itu bukan tentang kontak pertama. Fase kedua yang menjadi pembunuh.

Kami telah bertahan dari banyak set-piece dengan sangat baik. Tetapi faktanya adalah kami telah kebobolan terlalu banyak dan kami tidak mencetak gol yang cukup." Memang, Liverpool hanya mencetak tiga kali dari umpan bola mati, menjadikannya selisih minus sembilan - yang terburuk di Premier League.

Dengan semua itu dalam pikiran, mudah untuk memahami mengapa klub berpisah dengan pelatih set-piece Aaron Briggs pada hari Selasa - karena tidak ada bukti nyata perbaikan, bahkan selama periode tujuh pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, dengan Liverpool kebobolan dari sepak pojok dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka.

Sulit untuk tidak merasa simpati terhadap Briggs, mengingat mantan pelatih pengembangan individu tim utama itu diangkat ke posisi tersebut pada bulan September setelah Liverpool gagal menemukan kandidat eksternal yang sesuai untuk peran tersebut selama musim panas.

Namun juga tidak ada jaminan bahwa Slot dan asistennya yang sekarang mengambil tanggung jawab untuk set-piece akan membawa peningkatan langsung - terutama jika mempertimbangkan bahwa hanya Manchester United dan Arsenal (13) yang mencetak gol lebih banyak dari set-piece non-penalti daripada lawan Liverpool berikutnya, Leeds, yang mengejutkan The Reds dengan menyamakan kedudukan di waktu tambahan dari sepak pojok kurang dari sebulan yang lalu.