Tujuh Laga Tak Terkalahkan & Kembali Rebut Spot Liga Champions - Benarkah Liverpool Sudah 'Sembuh'?

Liverpool menjamu Leeds United pada hari Kamis, kurang dari sebulan sejak pertemuan terakhir mereka di Elland Road. Banyak yang telah berubah dalam waktu singkat tersebut. Pada 6 Desember, seakan-akan musim Liverpool telah benar-benar hancur, dengan Mohamed Salah secara sensasional menuduh Arne Slot telah mengorbankannya dengan sekali lagi mencadangkannya dalam hasil imbang 3-3, di mana The Reds dua kali membuang keunggulan dengan pertahanan buruk dari Ibrahima Konate dan rekan-rekannya.

Hasil tersebut membuat juara bertahan Premier League berada di posisi ke-10 dalam klasemen, dengan hanya dua kemenangan dari 10 pertandingan sebelumnya, berarti posisi Slot menjadi topik perdebatan luas hanya enam bulan setelah memimpin Liverpool meraih gelar di musim pertamanya memimpin.

Kendati demikian, sekarang The Reds tampaknya bangkit kembali dengan naik ke posisi keempat setelah tiga kemenangan berturut-turut, melawan Brighton, Tottenham, dan Wolves, sementara Slot meredakan situasi Salah dengan menyambut pemain Mesir itu kembali ke skuad sebelum dia berangkat untuk tugas Piala Afrika.

Namun, mengingat kinerja Liverpool yang kurang memuaskan dalam rentetan kemenangan mereka, tampaknya relevan untuk bertanya, apakah tim asuhan Slot benar-benar membaik - atau mereka masih sekadar memberikan kesan yang menipu?

  • Melebihi harapan

    Ada alasan yang tak terbantahkan untuk optimistis di Anfield saat Liverpool bersiap menyambut Tahun Baru - terutama karena beberapa pemain yang mereka beli di musim panas menunjukkan tanda-tanda akhirnya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka.

    Sayangnya, akuisisi termahal mereka, Alexander Isak, harus absen hingga setidaknya Maret karena patah kaki yang dialaminya saat mencetak gol liga kedua buat klub, dan mengingat perjuangan sebelumnya untuk mendapatkan kebugaran, musim debut sang striker di Merseyside sudah tampak seperti berantakan.

    Beruntung bagi Liverpool, Hugo Ekitike bukan hanya alternatif yang hebat untuk Isak; dia terlihat seperti striker yang lebih unggul. Memang, tim perekrutan The Reds berharap mantan penyerang Eintracht Frankfurt itu menjadi bagus - hanya saja tidak secepat ini. Hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol non-penalti di Liga Premier musim ini dibandingkan Ekitike (delapan) setelah 18 pertandingan, dengan pemain internasional Prancis itu mencetak lima kali dalam empat pertandingan terakhirnya.

    Pemain berusia 23 tahun ini jelas mendapat manfaat dari serangkaian start dan peningkatan kebugarannya - yang Slot bicarakan panjang lebar minggu lalu - juga memungkinkan Ekitike untuk memberikan pengaruh lebih besar terhadap permainan Liverpool, seperti yang secara sangat mengesankan ditunjukkan dengan assist fantastisnya untuk Florian Wirtz dalam kemenangan 2-1 atas Wolves pada hari Sabtu:

  • Akhirnya mencetak gol

    Gol Wirtz jelas merupakan yang pertama sejak tiba di Anfield selama musim panas dengan biaya awal £100 juta, dan rasa lega terlihat jelas ketika dia berputar untuk merayakannya.

    Itu juga merupakan ganjaran yang tepat untuk penampilan individu luar biasa di mana dia terus-menerus mengacak-ngacak lini belakang Wolves dengan gerakan cerdas dan kaki cepatnya, mendorong mantan penyerang Liverpool John Aldridge untuk membandingkan pemain Jerman bertubuh kecil itu dengan Peter Beardsley yang hebat.

    Jelas, kelemahan lawan tidak dapat diabaikan, tetapi itu adalah penampilan yang menentukan dan dinamis yang telah ditunggu-tunggu. Seperti yang telah dijelaskan Slot, Wirtz sebenarnya telah tampil di level tinggi selama beberapa waktu, semakin terlihat seperti dirinya di Bayer Leverkusen dengan setiap pertandingan yang berlalu.

    Ditambah lagi, sebagian alasan untuk itu adalah pekerjaan yang dilakukan di gym, dengan sedikit tambahan otot yang Wirtz telah bangun sejak awal musim membantu penyesuaiannya dengan kerasnya sepak bola Inggris.

    "Saya tahu ini liga terberat di dunia dan saya hanya harus terbiasa dengan fisik dan para pemain di sekitar saya di lapangan di lini tengah," katanya kepada BBC Sport pada hari Sabtu. "Tetapi setiap pertandingan saya merasa sedikit lebih baik dan saya ingin terus merasa seperti itu."

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aset tambahan

    Jeremie Frimpong telah mengalami lebih banyak masalah fisik dibandingkan Wirtz. Pemain asal Belanda itu harus absen dalam 14 dari 27 pertandingan pertamanya sebagai pemain Liverpool karena dua cedera hamstring yang berbeda, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk membangun momentum serius sejak kepindahannya dari Leverkusen pada musim panas lalu. Sama seperti Wirtz, Frimpong akhirnya siap untuk meniru performa yang membuatnya ditakuti oleh para bek di Bundesliga.

    Pemain serba bisa ini hanya memiliki 120 menit sejak kembali dari cedera, tetapi telah menyumbang dua assist dalam waktu tersebut, dan ketika ditanya apa yang ditambahkan Frimpong ke sisi Liverpool setelah melihatnya membantu gol pembuka Ryan Gravenberch melawan Wolves dengan sprint ke garis akhir dan umpan balik yang cerdas, Slot menjawab, "Kecepatan - itulah yang dia miliki dan itu sangat penting dalam sepak bola modern.

    "Karena untuk menciptakan sesuatu melawan blok rendah, tim-tim yang bertahan dengan banyak pemain, biasanya tim-tim memecah ini dengan bola mati, tetapi sekarang itu bukan kekuatan terbesar kami, jadi dengan memilikinya tersedia dengan kecepatannya... [lihatlah] gol pertama yang kami cetak [melawan Wolves]: itu murni kemampuan individu, [jenis] kecepatan yang selalu ingin saya bawa masuk selama musim panas."

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kekacauan bola mati

    Tentu saja, Slot mengatakan bahwa bola mati bukanlah "kekuatan terbesar" Liverpool adalah pernyataan yang sangat merendahkan. Sebenarnya, itu adalah kelemahan terbesar mereka - yang merupakan masalah besar di liga di mana lebih dari seperempat gol yang dicetak sekarang berasal dari situasi bola mati non-penalti (28,6 persen). Tidak diragukan lagi bahwa Arsenal, tim dengan selisih gol set-piece terbaik (+9) juga berada di puncak klasemen.

    Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kesulitan Liverpool yang berkelanjutan dalam set-piece juga adalah alasan utama mengapa peluang mempertahankan gelar juara mereka sudah berakhir sebelum Januari, karena dari 26 gol liga yang mereka kebobolan sejauh musim ini, 12 di antaranya berasal dari tendangan sudut (tujuh), lemparan jauh (dua) dan tendangan bebas (dua) - yang jumlahnya mencapai 46% yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah statistik yang mencengangkan dan satu yang tidak ada yang bisa melihatnya datang ketika mempertimbangkan bahwa Liverpool tidak kebobolan sekali pun dari pengiriman bola mati selama paruh pertama kampanye 2024/25. 

    Jadi, apa yang salah? Bagaimanapun, The Reds tidak secara signifikan mengubah pendekatan mereka untuk bertahan dari set-piece. Dan seperti yang telah ditunjukkan oleh Virgil van Dijk, ini bukan masalah bek asal Belanda itu dan rekan setimnya secara konsisten dengan dikalahkan via udara. Sebaliknya, Liverpool telah memenangkan bagian yang lebih besar dari perduelan udara mereka musim ini dibandingkan dengan rival Premier League mereka (57,2%).

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP

    Fase kedua 'mematikan'

    Apa yang Liverpool tidak lagi lakukan adalah benar-benar membersihkan area mereka atau bereaksi cukup cepat terhadap bola lepas. "Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Van Dijk pada hari Sabtu. "Saya akan mengatakan setidaknya 75% dari waktu atau bahkan lebih, itu bukan tentang kontak pertama. Fase kedua yang menjadi pembunuh.

    Kami telah bertahan dari banyak set-piece dengan sangat baik. Tetapi faktanya adalah kami telah kebobolan terlalu banyak dan kami tidak mencetak gol yang cukup." Memang, Liverpool hanya mencetak tiga kali dari umpan bola mati, menjadikannya selisih minus sembilan - yang terburuk di Premier League.

    Dengan semua itu dalam pikiran, mudah untuk memahami mengapa klub berpisah dengan pelatih set-piece Aaron Briggs pada hari Selasa - karena tidak ada bukti nyata perbaikan, bahkan selama periode tujuh pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, dengan Liverpool kebobolan dari sepak pojok dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka.

    Sulit untuk tidak merasa simpati terhadap Briggs, mengingat mantan pelatih pengembangan individu tim utama itu diangkat ke posisi tersebut pada bulan September setelah Liverpool gagal menemukan kandidat eksternal yang sesuai untuk peran tersebut selama musim panas.

    Namun juga tidak ada jaminan bahwa Slot dan asistennya yang sekarang mengambil tanggung jawab untuk set-piece akan membawa peningkatan langsung - terutama jika mempertimbangkan bahwa hanya Manchester United dan Arsenal (13) yang mencetak gol lebih banyak dari set-piece non-penalti daripada lawan Liverpool berikutnya, Leeds, yang mengejutkan The Reds dengan menyamakan kedudukan di waktu tambahan dari sepak pojok kurang dari sebulan yang lalu.

  • Penampilan yang tidak konsisten menghasilkan hasil yang baik

    Tentu saja, Liverpool telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di semua kompetisi sejak perjalanan mereka ke West Yorkshire - tetapi tidak sekali pun secara meyakinkan. Mereka memerlukan penalti di akhir pertandingan untuk mengalahkan Inter dalam laga Liga Champions yang berkualitas rendah, sementara bahkan Slot mengakui bahwa mereka "beruntung" mengalahkan Brighton di Anfield pada 13 Desember.

    The Reds juga tumpul dalam kemenangan 2-1 di Tottenham hingga Xavi Simons diusir keluar, dan benar-benar buruk setelah Richarlison mencetak gol untuk tuan rumah - meskipun Spurs memainkan sebagian besar dari 10 menit waktu tambahan dengan sembilan pemain setelah Cristian Romero diusir keluar.

    Terasa seperti segalanya akhirnya mulai mengklik dalam penampilan dominan di babak pertama melawan Wolves akhir pekan lalu, tetapi andai bukan karena tekel terakhir yang brilian dari Conor Bradley, Liverpool bisa kehilangan poin melawan tim yang barangkali terburuk dalam sejarah Liga Premier.

    Sekali lagi, sepak sudut yang dipertahankan dengan buruk mengubah keseluruhan kulit dari pertandingan yang telah dikuasai oleh tim Slot, yang hanya menekankan bahwa 'monsters mentalitas' satu waktu yang benar-benar kesulitan dari perspektif psikologis.

    Namun, beberapa penggemar khawatir bahwa ada juga aspek fisik terhadap masalah tim, karena sementara pemain seperti Ekitike dan Wirtz akhirnya terlihat lebih bugar dan lebih kuat, pemain kunci seperti Alexis Mac Allister dan Gravenberch kesulitan untuk menyamai intensitas yang ditampilkan oleh Dominic Szoboszlai setiap minggu, yang menghasilkan ketidakseimbangan yang merugikan dalam permainan pressing Liverpool.

    Hasil keseluruhannya adalah meskipun The Reds menikmati penguasaan bola lebih banyak daripada tim mana pun di Liga Premier musim ini dan berada di posisi teratas untuk umpan-umpan baik ke sepertiga akhir maupun area penalti, mereka tidak lagi menunjukkan tingkat kontrol yang sama atas lawan-lawan mereka seperti musim lalu, juga tidak dapat merampungkan pertandingan, menghasilkan satu akhir pertandingan yang genting setelah yang lainnya.

    Jelas, hanya mengatur set-piece akan sangat membantu membalikkan kampanye Liverpool. Slot mengatakan "kemajuan" sedang dibuat, tetapi hanya dalam arti bahwa kelemahan Achilles mereka belum membuat mereka kehilangan poin dalam tiga pertandingan terakhir Liga Premier mereka. Kenyataannya adalah mereka terus berjuang untuk meraih konsistensi dan ketenangan selama rangkaian hasil baik yang tak meyakinkan yang pernah ada di Liga Premier sejak tim yang sama membuka kampanye saat ini dengan lima kemenangan berturut-turut.

    Dalam pengertian itu, semua yang benar-benar dilakukan Liverpool sejak terakhir kali mereka menghadapi Leeds adalah membeli waktu, karena meskipun mereka sudah kembali ke jalur kemenangan, mereka masih belum kembali ke performa terbaik mereka dalam bayangan sekalipun.

