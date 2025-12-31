Tujuh Laga Tak Terkalahkan & Kembali Rebut Spot Liga Champions - Benarkah Liverpool Sudah 'Sembuh'?

Tentu saja, Liverpool telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di semua kompetisi sejak perjalanan mereka ke West Yorkshire - tetapi tidak sekali pun secara meyakinkan. Mereka memerlukan penalti di akhir pertandingan untuk mengalahkan Inter dalam laga Liga Champions yang berkualitas rendah, sementara bahkan Slot mengakui bahwa mereka "beruntung" mengalahkan Brighton di Anfield pada 13 Desember.
The Reds juga tumpul dalam kemenangan 2-1 di Tottenham hingga Xavi Simons diusir keluar, dan benar-benar buruk setelah Richarlison mencetak gol untuk tuan rumah - meskipun Spurs memainkan sebagian besar dari 10 menit waktu tambahan dengan sembilan pemain setelah Cristian Romero diusir keluar.
Terasa seperti segalanya akhirnya mulai mengklik dalam penampilan dominan di babak pertama melawan Wolves akhir pekan lalu, tetapi andai bukan karena tekel terakhir yang brilian dari Conor Bradley, Liverpool bisa kehilangan poin melawan tim yang barangkali terburuk dalam sejarah Liga Premier.
Sekali lagi, sepak sudut yang dipertahankan dengan buruk mengubah keseluruhan kulit dari pertandingan yang telah dikuasai oleh tim Slot, yang hanya menekankan bahwa 'monsters mentalitas' satu waktu yang benar-benar kesulitan dari perspektif psikologis.
Namun, beberapa penggemar khawatir bahwa ada juga aspek fisik terhadap masalah tim, karena sementara pemain seperti Ekitike dan Wirtz akhirnya terlihat lebih bugar dan lebih kuat, pemain kunci seperti Alexis Mac Allister dan Gravenberch kesulitan untuk menyamai intensitas yang ditampilkan oleh Dominic Szoboszlai setiap minggu, yang menghasilkan ketidakseimbangan yang merugikan dalam permainan pressing Liverpool.
Hasil keseluruhannya adalah meskipun The Reds menikmati penguasaan bola lebih banyak daripada tim mana pun di Liga Premier musim ini dan berada di posisi teratas untuk umpan-umpan baik ke sepertiga akhir maupun area penalti, mereka tidak lagi menunjukkan tingkat kontrol yang sama atas lawan-lawan mereka seperti musim lalu, juga tidak dapat merampungkan pertandingan, menghasilkan satu akhir pertandingan yang genting setelah yang lainnya.
Jelas, hanya mengatur set-piece akan sangat membantu membalikkan kampanye Liverpool. Slot mengatakan "kemajuan" sedang dibuat, tetapi hanya dalam arti bahwa kelemahan Achilles mereka belum membuat mereka kehilangan poin dalam tiga pertandingan terakhir Liga Premier mereka. Kenyataannya adalah mereka terus berjuang untuk meraih konsistensi dan ketenangan selama rangkaian hasil baik yang tak meyakinkan yang pernah ada di Liga Premier sejak tim yang sama membuka kampanye saat ini dengan lima kemenangan berturut-turut.
Dalam pengertian itu, semua yang benar-benar dilakukan Liverpool sejak terakhir kali mereka menghadapi Leeds adalah membeli waktu, karena meskipun mereka sudah kembali ke jalur kemenangan, mereka masih belum kembali ke performa terbaik mereka dalam bayangan sekalipun.