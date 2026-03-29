Tudor tidak lagi menjadi pelatih Tottenham: pernyataan resmi. Kini Dyche atau De Zerbi?

Kabar ini sudah beredar selama beberapa hari, namun kini telah resmi. Petualangan Igor Tudor di Premier League sebagai pelatih Tottenham berakhir lebih awal.





Pelatih asal Kroasia ini, untuk kedua kalinya musim ini setelah sebelumnya bersama Juventus, telah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan jabatan pelatih Spurs setelah hanya 7 pertandingan dan masa jabatan yang berlangsung sedikit lebih dari sebulan.

Tudor harus menanggung akibat dari posisi klasemen yangburuk yang diwarisi dari Thomas Frank (di samping kesulitan dalam mengelola ruang ganti) dan yang membuat Tottenham terjebak dalam pertarungan untuk menghindari degradasi dengan hanya unggul satu poin dari posisi ketiga dari bawah yang ditempati oleh West Ham.