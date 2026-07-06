Tuchel Menyerang Wasit Piala Dunia dengan Pernyataan Berani

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mengatakan bahwa wasit-wasit Piala Dunia “tidak cukup baik”, menyusul kemenangan dramatis atas Meksiko di babak 16 besar.

Tim Tiga Singa terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, dan mereka juga dikenai tendangan penalti yang kontroversial selama pertandingan yang digelar di Stadion Azteca, yang berakhir dengan kemenangan Inggris dengan skor 3-2.

Tuchel menambahkan dalam pernyataannya kepada BBC Sport, “Wasit-wasitnya tidak cukup baik, begitu pula wasit keempatnya. Itulah kenyataannya.”

Dia melanjutkan, “Apakah ada pelanggaran yang jelas dan tegas yang mengharuskan diberikan tendangan penalti? Tentu saja tidak. Mereka mengubah keputusan pada adegan di mana wasit bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran sejak awal.”

Jarell Quansah diusir pada menit ke-54 setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan bahwa ia melakukan tekel terhadap Jesus Gayardo dengan kaki terangkat dan secara jelas menggunakan paku sepatu.

Keputusan ini memberikan dorongan moral sementara bagi suporter Meksiko, namun Inggris segera memperlebar keunggulan menjadi 3-1 setelah Harry Kane mencetak gol dari tendangan penalti.