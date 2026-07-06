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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tuchel Menyerang Wasit Piala Dunia dengan Pernyataan Berani

Mexico vs England
Mexico
England
World Cup
T. Tuchel
J. Hart
Meksiko
Inggris

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, mengatakan bahwa wasit-wasit Piala Dunia “tidak cukup baik”, menyusul kemenangan dramatis atas Meksiko di babak 16 besar.

Tim Tiga Singa terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, dan mereka juga dikenai tendangan penalti yang kontroversial selama pertandingan yang digelar di Stadion Azteca, yang berakhir dengan kemenangan Inggris dengan skor 3-2.

Tuchel menambahkan dalam pernyataannya kepada BBC Sport, “Wasit-wasitnya tidak cukup baik, begitu pula wasit keempatnya. Itulah kenyataannya.”

Dia melanjutkan, “Apakah ada pelanggaran yang jelas dan tegas yang mengharuskan diberikan tendangan penalti? Tentu saja tidak. Mereka mengubah keputusan pada adegan di mana wasit bahkan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran sejak awal.”

Jarell Quansah diusir pada menit ke-54 setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan bahwa ia melakukan tekel terhadap Jesus Gayardo dengan kaki terangkat dan secara jelas menggunakan paku sepatu.

Keputusan ini memberikan dorongan moral sementara bagi suporter Meksiko, namun Inggris segera memperlebar keunggulan menjadi 3-1 setelah Harry Kane mencetak gol dari tendangan penalti.

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    Seorang pakar wasit menjelaskan alasan pengusiran Kwansa

    Darren Kane, asisten wasit pada final Piala Dunia 2010, mengatakan melalui saluran BBC One, "Itu jelas kartu merah."

    Dia menambahkan, “Memang benar Kwansa menyentuh bola terlebih dahulu, tetapi hal itu tidak mengubah apa pun menurut peraturan permainan.”

    Dia melanjutkan, “Dia terus menerjang, dan Anda bisa melihat dengan jelas bahwa paku sepatunya menghantam kaki lawan. Wasit tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu merah. Itu 100% kartu merah.”

    Inggris kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol saat Harry Kane mencetak gol dari tendangan penalti, tetapi Meksiko kembali membalas setelah mendapatkan tendangan penalti.

    Kane tampak menyentuh kaki Brian Gutiérrez, dan setelah wasit Ali Reza Faghani memeriksa tayangan ulang di layar, ia memutuskan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Raúl Jiménez.

    Darren Khan menambahkan, “Itu adalah penalti. Sayangnya bagi Kane, dia memang menendang kaki pemain Meksiko itu. Situasi ini agak mirip dengan pelanggaran yang dilakukan Luka Modrić, yang membuat Inggris mendapat penalti pada pertandingan pertama mereka di babak penyisihan grup. Kane tidak menyadari bahwa pemain itu datang dari belakangnya.”

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    Joe Hart: Semua keputusan wasit dalam pertandingan itu tepat

    Sementara itu, mantan kiper Inggris Joe Hart berpendapat bahwa semua keputusan wasit yang krusial dalam pertandingan tersebut sudah tepat.

    "Saya rasa wasit telah mengambil keputusan yang tepat dalam ketiga situasi tersebut (dua tendangan penalti dan kartu merah)," katanya melalui BBC One.

    Dia menambahkan, “Saya merasa tegang di setiap momen itu... dan begitu melihat tayangan ulangnya, saya merasa sangat cemas. Kwanseah pantas diusir, Kane tidak menyentuh bola, dan Gordon dalam tendangan penalti Inggris, dia yang lebih dulu mencapai bola.”

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