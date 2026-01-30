Getty/GOAL
Jose Mourinho Akui BINGUNG Sebelum Gol Dramatis Anatoliy Trubin Ke Gawang Real Madrid
Trubin bawa Benfica lolos play-off Liga Champions
Laga di Estadio da Luz menghadirkan akhir cerita yang luar biasa, ketika Benfica menjaga asa mereka di Eropa dengan cara yang teramat dramatis. Laga yang berjalan saling serang itu sempat membuat tim asuhan Jose Mourinho tertinggal lebih dulu, setelah Kylian Mbappe mencetak gol pertama dari dua golnya pada malam tersebut.
Namun Benfica bangkit dan bahkan berbalik mengungguli Real Madrid 3-1 di awal babak kedua. Mourinho, mantan pelatih Real Madrid, Manchester United, dan Chelsea, sempat mengira keunggulan tersebut sudah cukup untuk mengamankan posisi 24 besar klasemen fase liga. Ia bahkan sampai melakukan pergantian pemain dengan tujuan “menutup pintu”.
Baru kemudian ia menyadari bahwa Benfica masih membutuhkan satu gol tambahan. Dalam situasi krusial itulah sang kiper, Anatoliy Trubin, maju ke kotak penalti lawan dan menyundul bola melewati Thibaut Courtois di masa injury time, memastikan kemenangan 4-2 sekaligus tiket ke play-off.
- Getty Images Sport
Mourinho akui tak tahu Benfica masih butuh satu gol
Berbicara kepada Movistar seusai laga, Mourinho mengatakan: “Saya rasa kami pantas mendapatkannya, benar-benar pantas. Kylian punya dua peluang dan dia mencetak dua gol. Bagi Benfica, mengalahkan Real Madrid adalah sesuatu yang sangat bergengsi. Ini luar biasa.”
Ia kemudian menjelaskan kebingungan yang dialaminya kepada Paramount+: “Ketika saya melakukan pergantian terakhir, [Franjo] Ivanovic dan [Antonio] Silva, saya diberi tahu bahwa [skor] ini sudah cukup, jadi mari kita tutup pintunya."
“Beberapa detik kemudian, mereka bilang kami masih butuh satu gol lagi, tapi saya sudah tidak bisa melakukan pergantian. Di situlah momen keberuntungan itu datang, mendapatkan tendangan bebas dan memberi kesempatan kepada kami untuk mengirim pemain besar ke depan."
“Saya sudah menang dan kalah dalam banyak pertandingan, tetapi saya belum pernah memenangkan satu laga pun dengan kiper saya mencetak gol di menit terakhir. Saya kira saya sudah melihat segalanya dalam sepakbola, tapi ternyata belum.”
Trubin sendiri mengaku tak tahu bahwa dirinya harus menjadi pahlawan di ujung lapangan yang tidak biasa ia tempati.
Trubin juga tidak menyadari bahwa satu kontribusi darinya diperlukan di ujung lapangan yang biasanya tidak ia operasikan. Dia berkata: “Saya tidak tahu apa yang kami butuhkan. Lalu saya melihat semua orang memberi tahu saya untuk maju. Saya juga melihat pelatih kami, jadi saya maju, masuk ke kotak penalti, dan saya tidak tahu... Saya tidak tahu harus berkata apa. Momen gila. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak terbiasa mencetak gol. Saya berusia 24 tahun dan ini pertama kalinya. Tak bisa dipercaya.”
Mourinho minta maaf kepada Real Madrid atas selebrasinya
Luapan emosi tak terhindarkan setelah gol Trubin memastikan kelolosan dramatis Benfica. Mourinho, yang memang dikenal dengan selebrasi liarnya di pinggir lapangan, mengakui sempat terbawa suasana.
Ia menegaskan tak ada maksud untuk tidak menghormati mantan klubnya, dengan mengatakan: “Saya sudah meminta maaf atas cara saya merayakannya, tetapi Alvaro [Arbeloa] adalah orang sepakbola dan dia memahami bahwa dalam momen seperti itu, Anda bisa saja terbawa suasana.”
- Getty Images
Kapan drawing play-off & fase gugur Liga Champions?
Benfica mengakhiri fase liga Liga Champions di peringkat ke-24, hanya unggul selisih gol tipis dari raksasa Ligue 1, Marseille. Mereka kini berpotensi kembali bertemu Real Madrid atau menghadapi klub lain yang juga pernah dilatih Mourinho, Inter Milan, yang finis di posisi kesembilan dan ke-10.
“Saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya memikirkan para pemain dan klub. Bagi mereka, bermain di fase gugur melawan Real Madrid atau Inter Milan adalah kesempatan yang fantastis,” ujar Mourinho, yang mengakui belum kembali ke Bernabeu sejak meninggalkan posisi manajer Los Blancos pada 2013.
Drawing play-off Liga Champions, dengan delapan tiket tersisa menuju babak 16 besar, akan digelar di markas UEFA di Swiss pada Jumat (30/1) pukul 18:00 WIB. Tim yang finis di peringkat 17 hingga 24—termasuk Benfica asuhan Mourinho—akan masuk pot non-unggulan.
Iklan