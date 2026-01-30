Berbicara kepada Movistar seusai laga, Mourinho mengatakan: “Saya rasa kami pantas mendapatkannya, benar-benar pantas. Kylian punya dua peluang dan dia mencetak dua gol. Bagi Benfica, mengalahkan Real Madrid adalah sesuatu yang sangat bergengsi. Ini luar biasa.”

Ia kemudian menjelaskan kebingungan yang dialaminya kepada Paramount+: “Ketika saya melakukan pergantian terakhir, [Franjo] Ivanovic dan [Antonio] Silva, saya diberi tahu bahwa [skor] ini sudah cukup, jadi mari kita tutup pintunya."

“Beberapa detik kemudian, mereka bilang kami masih butuh satu gol lagi, tapi saya sudah tidak bisa melakukan pergantian. Di situlah momen keberuntungan itu datang, mendapatkan tendangan bebas dan memberi kesempatan kepada kami untuk mengirim pemain besar ke depan."

“Saya sudah menang dan kalah dalam banyak pertandingan, tetapi saya belum pernah memenangkan satu laga pun dengan kiper saya mencetak gol di menit terakhir. Saya kira saya sudah melihat segalanya dalam sepakbola, tapi ternyata belum.”

Trubin sendiri mengaku tak tahu bahwa dirinya harus menjadi pahlawan di ujung lapangan yang tidak biasa ia tempati.

Trubin juga tidak menyadari bahwa satu kontribusi darinya diperlukan di ujung lapangan yang biasanya tidak ia operasikan. Dia berkata: “Saya tidak tahu apa yang kami butuhkan. Lalu saya melihat semua orang memberi tahu saya untuk maju. Saya juga melihat pelatih kami, jadi saya maju, masuk ke kotak penalti, dan saya tidak tahu... Saya tidak tahu harus berkata apa. Momen gila. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak terbiasa mencetak gol. Saya berusia 24 tahun dan ini pertama kalinya. Tak bisa dipercaya.”