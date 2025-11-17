Getty/GOAL
'Troy Parrott Lebih Baik Dari Lionel Messi' - Fans Irlandia Girang Usai Hat-Trick Bersejarah Sang Striker Amankan Tiket Play-Off Piala Dunia
Irlandia Kejutkan Portugal & Buat Ronaldo Dikartu Merah
Irlandia menjaga impian Piala Dunia mereka tetap hidup saat mengejutkan Portugal di Stadion Aviva, Dublin. Parrott juga menjadi penyelamat di sana, saat ia mencetak brace, dan mencuri sebagian sorotan dari Cristiano Ronaldo. Peraih lima Ballon d'Or itu mendapat kartu merah karena menyikut Dara O’Shea.
Pasukan Heimir Hallgrimsson bertandang ke Hongaria dengan kesadaran bahwa hanya kemenangan lain, saat mengalahkan tim kuat, yang cukup untuk menjaga mereka tetap bersaing memperebutkan tempat di turnamen andalan FIFA musim panas mendatang.
Reaksi Fans atas Hat-trick Parrott Melawan Hongaria
Mereka tertinggal dua kali, tetapi berjuang kembali untuk mengamankan kemenangan paling dramatis. Waktu hanya tersisa 10 menit saat Parrott mencetak gol pertamanya dan menyamakan kedudukan. Dia kemudian memicu perayaan liar di tribun tandang saat mencetak gol di menit ke-96.
Puskas Arena dibuat terkejut, dengan Irlandia mencapai apa yang tampak mustahil. Parrott, dengan lima gol dalam dua penampilan terakhirnya, kini telah mencapai dua digit gol untuk negaranya. Dia membuat para pendukung Irlandia serasa bermimpi.
@SpreeCOD memposting di media sosial: “Troy Parrott lebih baik dari Messi.”
@antooconnell menambahkan: “Berikan Troy Parrott kebebasan Dublin malam ini. Pemain yang luar biasa. Ini terasa tidak nyata. Irlandia, kami masih hidup dan kami bangkit.”
@PhilAndrewPhoto melanjutkan: “Troy Parrott, 5 gol dalam dua pertandingan, robohkan The Spire (monumen di Dublin) dan letakkan patung perunggu pria itu setinggi 100 kaki di luar GPO (Kantor Pos Umum Dublin).”
Parrott bergabung dengan Messi di buku rekor dengan menjadi pemain Irlandia pertama yang mencetak hat-trick di laga tandang dalam pertandingan internasional senior. Itu berarti bola pertandingan yang akan dibawanya pulang memiliki makna tambahan.
Parrott Menikmati Dongeng Internasional Bersama Irlandia
Mantan striker Tottenham, Parrott, yang pindah ke Belanda bersama AZ pada 2024, mengatakan kepada wartawan setelah hat-trick menakjubkannya di Budapest: “Saya berkata saat melawan Portugal bahwa inilah impian, tetapi saya pikir malam ini, saya tidak akan pernah memiliki malam yang lebih baik sepanjang hidup saya. Ini adalah dongeng. Anda bahkan tidak bisa memimpikan hal seperti itu. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan emosi saat ini.”
Bos Irlandia Hallgrimsson, berbicara kepada RTE, mengatakan: “Kami tampak gugup di awal, kesulitan dengan pergerakan dan bertahan terlalu lambat serta kurang agresif. Kami mengerahkan segalanya dan memasukkan tiga striker di akhir. Para pemain pantas mendapatkan apa yang terjadi dan selamat kepada bangsa Irlandia karena memiliki para pemain ini.”
Sambil mencetak sejarah dengan hat-trick-nya, Parrott menjadi pemain pertama yang mencetak trigol untuk Republik Irlandia sejak pencetak gol terbanyak sepanjang masa Robbie Keane pada Oktober 2014 - yang mencatatkan prestasi itu melawan Gibraltar.
Dia adalah pemain Irlandia keempat yang mencetak dua gol atau lebih dalam penampilan berturut-turut. Keane juga ada di daftar itu (dari 2013), bersama Jimmy Dunne (1936) dan Callum Robinson (2021).
- Getty
Play-off Piala Dunia 2026: Jadwal Undian & Kualifikasi
Irlandia akhirnya finis kedua di Grup F di belakang Portugal - yang memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Armenia 9-1 tanpa kapten Ronaldo yang diskors. Irlandia unggul dua poin dari Hongaria dengan kemenangan di menit-menit akhir atas rival kualifikasi mereka. Mereka hanya mencetak sembilan gol dalam enam pertandingan, dengan Parrott berkontribusi signifikan.
Babak play-off akan menampilkan 12 runner-up dari kualifikasi zona UEFA, bersama empat pemenang grup UEFA Nations League terbaik yang gagal finis di dua besar grup kualifikasi masing-masing. Undian untuk menentukan jalur play-off akan berlangsung di markas FIFA di Zurich, Swiss pada 20 November - dengan pertandingan diadakan pada akhir Maret 2026.
Iklan