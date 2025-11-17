'Troy Parrott Lebih Baik Dari Lionel Messi' - Fans Irlandia Girang Usai Hat-Trick Bersejarah Sang Striker Amankan Tiket Play-Off Piala Dunia

Mereka tertinggal dua kali, tetapi berjuang kembali untuk mengamankan kemenangan paling dramatis. Waktu hanya tersisa 10 menit saat Parrott mencetak gol pertamanya dan menyamakan kedudukan. Dia kemudian memicu perayaan liar di tribun tandang saat mencetak gol di menit ke-96.

Puskas Arena dibuat terkejut, dengan Irlandia mencapai apa yang tampak mustahil. Parrott, dengan lima gol dalam dua penampilan terakhirnya, kini telah mencapai dua digit gol untuk negaranya. Dia membuat para pendukung Irlandia serasa bermimpi.

@SpreeCOD memposting di media sosial: “Troy Parrott lebih baik dari Messi.”

@antooconnell menambahkan: “Berikan Troy Parrott kebebasan Dublin malam ini. Pemain yang luar biasa. Ini terasa tidak nyata. Irlandia, kami masih hidup dan kami bangkit.”

@PhilAndrewPhoto melanjutkan: “Troy Parrott, 5 gol dalam dua pertandingan, robohkan The Spire (monumen di Dublin) dan letakkan patung perunggu pria itu setinggi 100 kaki di luar GPO (Kantor Pos Umum Dublin).”

Parrott bergabung dengan Messi di buku rekor dengan menjadi pemain Irlandia pertama yang mencetak hat-trick di laga tandang dalam pertandingan internasional senior. Itu berarti bola pertandingan yang akan dibawanya pulang memiliki makna tambahan.