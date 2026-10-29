Jurnalis dan komentator sepak bola ternama itu melanjutkan: "Kapan Spalletti pernah melatih tim dengan lini serang peringkat ke-13 di Serie A? Tidak pernah. Kita bisa mengatakan apa saja tentang Spalletti, apa saja, kecuali bahwa dia pelatih yang defensif, seperti dilansir TuttoJuve.com. Sejujurnya, melihat Juventus dengan statistik serangan seperti ini membuat saya berpikir bahwa, dengan Openda, David, Kolo Muani, dan Woltemade dalam dua tahun ini, mereka memang tidak menempatkannya dalam kondisi terbaik untuk bermain sepak bola".