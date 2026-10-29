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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Trevisani: "Juventus tampil mengerikan, salah satu pertandingan terburuk yang saya ingat"

Juventus
L. Spalletti

Wartawan: "Kapan Spalletti pernah memiliki lini serang peringkat ke-13 di Serie A saat melatih sebuah tim? Tidak pernah."

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JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Riccardo Trevisani, dari studio Sportmediaset, mengomentari kekalahan Juventus dari Genoa di Marassi: "Menurut saya, kata sifat yang tepat untuk pertandingan Juventus adalah mengerikan. Itu salah satu penampilan terburuk Juventus yang saya ingat. Namun, saya ingin mengatakan satu hal: lini serang Juventus berada di urutan ke-13."

  • Jurnalis dan komentator sepak bola ternama itu melanjutkan: "Kapan Spalletti pernah melatih tim dengan lini serang peringkat ke-13 di Serie A? Tidak pernah. Kita bisa mengatakan apa saja tentang Spalletti, apa saja, kecuali bahwa dia pelatih yang defensif, seperti dilansir TuttoJuve.com. Sejujurnya, melihat Juventus dengan statistik serangan seperti ini membuat saya berpikir bahwa, dengan Openda, David, Kolo Muani, dan Woltemade dalam dua tahun ini, mereka memang tidak menempatkannya dalam kondisi terbaik untuk bermain sepak bola".

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Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP