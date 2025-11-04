Getty Images Sport
Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold "Nyaris MUSTAHIL" Jadi Starter Lawan Liverpool - Ada Apa?
Alexander-Arnold kemungkinan dicadangkan ketika Real Madrid melawat ke Liverpool
Trent Alexander-Arnold diprediksi tidak akan turun sejak menit pertama ketika Real Madrid menghadapi Liverpool di Liga Champions, Rabu (5/11) dini hari WIB. Pemain yang bergabung dari The Reds pada musim panas 2025 itu sudah absen sejak pertengahan September akibat cedera hamstring yang dialaminya saat melawan Marseille. Meski sudah dua kali masuk daftar pemain cadangan—di El Clasico melawan Barcelona dan akhir pekan lalu—ia belum mencatat satu menit pun bermain sejak mulai pulih.
Menurut laporan The Athletic, sumber internal Real Madrid mengonfirmasi bahwa Alexander-Arnold masih menjalani program pemulihan delapan pekan, dan laga di Anfield ini baru memasuki pekan ketujuh dari rencana tersebut. Tim medis El Real dan Xabi Alonso enggan mengambil risiko memperparah cedera, apalagi sang pemain belum mencapai ketajaman pertandingan ideal. Karena itu, ia dinilai “nyaris mustahil” tampil sebagai starter kontra Liverpool, meski mungkin akan disiapkan untuk masuk sebagai pemain pengganti di babak akhir laga.
Dengan absennya Trent dan Dani Carvajal, Alonso diperkirakan kembali mengandalkan Federico Valverde di posisi bek kanan. Gelandang asal Uruguay itu mengisi posisi tersebut dengan baik dalam lima laga terakhir Real Madrid. Konsistensi Valverde, ditambah kondisi Alexander-Arnold yang belum stabil, membuat kans sang mantan wakil kapten Liverpool untuk menjadi starter di Anfield semakin kecil.
Trent belum nyetel di Real Madrid
Musim pertama Alexander-Arnold di Spanyol jauh dari kata mudah. Sejak kepindahannya dari Liverpool, ia baru tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi dan kesulitan mendapatkan tempat utama di tengah persaingan ketat dan rentetan cedera.
Kondisi ini mencerminkan betapa beratnya adaptasi ke lingkungan baru, ditambah faktor kelelahan usai menjalani Piala Dunia Antarklub serta pramusim yang singkat. Setelah hampir dua dekade membela Liverpool, Alexander-Arnold dihadapkan pada proses adaptasi rumit dengan sistem permainan Alonso, di mana Carvajal tetap menjadi pilihan utama bila keduanya fit.
Dulu pahlawan, kini Alexander-Arnold penjahat di Liverpool
Kepindahan Alexander-Arnold ke Real Madrid menjadi salah satu topik terhangat di bursa transfer musim panas 2025. Setelah 20 tahun bersama The Reds, ia memilih tidak memperpanjang kontraknya dan bergabung ke Los Blancos dengan status bebas transfer. Liverpool hanya menerima kompensasi senilai £10 juta agar sang pemain bisa pergi lebih awal dan tampil di Piala Dunia Antarklub bersama raksasa Spanyol tersebut.
Keputusan itu memecah opini publik di Merseyside. Sebagian fans menghormati jasanya, tetapi banyak juga yang merasa dikhianati karena ia pergi tanpa menghasilkan biaya transfer besar bagi klub. Maka, kepulangannya ke Anfield kali ini sarat emosi dan potensi konfrontasi. Pelatih Liverpool, Arne Slot, sudah berjanji akan menyambutnya dengan hangat, tetapi reaksi para Kopite di tribun nampaknya akan jauh lebih dingin.
Kabar terbaru Alexander-Arnold
Untuk saat ini, fokus Real Madrid adalah memastikan pemulihan Alexander-Arnold berjalan tanpa gangguan. Menjelang laga, Xabi memberikan pembaruan soal kondisi anak asuhnya itu. “Dia sudah tersedia, dan tidak bermain di laga sebelumnya karena situasi pertandingan. Kami membutuhkannya karena kualitasnya luar biasa. Ini babak baru dalam kariernya, dan kami harus membantunya dan memberikan apa yang dia butuhkan agar bisa tampil maksimal karena dia pemain istimewa di skuad ini,” ujar Alonso.
Bagi Alexander-Arnold, tantangan berikutnya adalah merebut posisi bek kanan utama dari Carvajal dan membuktikan dirinya di antara deretan pemain top Los Blancos. Begitu pulih sepenuhnya, ia tetap diharapkan menjadi bagian penting dari upaya Real Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions musim ini. Namun untuk saat ini, laga di Anfield akan menjadi momen emosional bahkan jika ia hanya menontonnya dari bangku cadangan.
