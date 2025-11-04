Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold "Nyaris MUSTAHIL" Jadi Starter Lawan Liverpool - Ada Apa?

Trent Alexander-Arnold diprediksi tidak akan turun sejak menit pertama ketika Real Madrid menghadapi Liverpool di Liga Champions, Rabu (5/11) dini hari WIB. Pemain yang bergabung dari The Reds pada musim panas 2025 itu sudah absen sejak pertengahan September akibat cedera hamstring yang dialaminya saat melawan Marseille. Meski sudah dua kali masuk daftar pemain cadangan—di El Clasico melawan Barcelona dan akhir pekan lalu—ia belum mencatat satu menit pun bermain sejak mulai pulih.

Menurut laporan The Athletic, sumber internal Real Madrid mengonfirmasi bahwa Alexander-Arnold masih menjalani program pemulihan delapan pekan, dan laga di Anfield ini baru memasuki pekan ketujuh dari rencana tersebut. Tim medis El Real dan Xabi Alonso enggan mengambil risiko memperparah cedera, apalagi sang pemain belum mencapai ketajaman pertandingan ideal. Karena itu, ia dinilai “nyaris mustahil” tampil sebagai starter kontra Liverpool, meski mungkin akan disiapkan untuk masuk sebagai pemain pengganti di babak akhir laga.

Dengan absennya Trent dan Dani Carvajal, Alonso diperkirakan kembali mengandalkan Federico Valverde di posisi bek kanan. Gelandang asal Uruguay itu mengisi posisi tersebut dengan baik dalam lima laga terakhir Real Madrid. Konsistensi Valverde, ditambah kondisi Alexander-Arnold yang belum stabil, membuat kans sang mantan wakil kapten Liverpool untuk menjadi starter di Anfield semakin kecil.