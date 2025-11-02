Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Anugerah Pamuji

"Tak Peduli Apa Pun!" - Trent Alexander-Arnold Ungkap Perasaan Jujurnya Di Momen Pulang Ke Liverpool Sebagai Bintang Real Madrid

Trent Alexander-Arnold telah mengungkapkan apa arti baginya untuk kembali ke tim masa kecilnya, Liverpool, menjelang perjalanan Real Madrid ke Anfield minggu ini. Bek sayap tersebut meninggalkan Reds untuk raksasa Spanyol pada musim panas ini setelah menghabiskan seluruh karirnya di klub Merseyside tersebut. Sekarang, pemain internasional Inggris ini sedang mempersiapkan kembalinya yang emosional ke mantan timnya - sesuatu yang telah ia persiapkan.

  • Alexander-Arnold akan menghadapi Liverpool untuk pertama kalinya

    Ketika undian Liga Champions dilakukan pada akhir Agustus, salah satu berita utama adalah pertandingan Liverpool versus Madrid - hanya beberapa bulan setelah Alexander-Arnold meninggalkan The Reds untuk Los Blancos. Ketika berita tentang kepindahan pemain berusia 27 tahun itu ke raksasa Spanyol tersiar, banyak penggemar Liverpool yang marah besar terhadap sang bek, bahkan ada yang mencemoohnya di pertandingan terakhirnya untuk klub Liga Primer tersebut. Permusuhan itu mungkin sedikit mereda setelah perpisahannya, di mana ia membantu mereka memenangkan gelar liga musim lalu, tetapi akan menarik untuk melihat sambutan seperti apa yang akan ia dapatkan di Anfield untuk pertandingan Liga Champions yang menarik pada hari Selasa. Apa pun yang terjadi, Alexander-Arnold sendiri mengatakan ia akan "selalu mencintai" Liverpool tetapi mengakui pertandingan ini mungkin terlalu cepat baginya.

    'Perasaan campur aduk' untuk Alexander-Arnold

    Alexander-Arnold mengatakan Madrid "ditakdirkan" untuk berhadapan dengan Liverpool pada fase liga Liga Champions musim ini, terutama karena mereka sering bertemu satu sama lain dalam kompetisi ini dalam beberapa tahun terakhir. 

    Dia mengatakan kepada Amazon Prime Sport: "Ketika pengundian diumumkan, saya pikir semua orang agak tahu itu akan terjadi, itu ditakdirkan untuk pertandingan itu terjadi. Jelas, mereka adalah tim top, jadi saya tahu pada suatu saat saya akan kembali ke sana atau bermain melawan Liverpool. Itu terjadi begitu cepat. Emosi campur aduk. Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang sangat, sangat sulit tetapi yang saya nantikan."

    Produk akademi Liverpool menambahkan bahwa dia tidak akan merayakan jika dia mencetak gol melawan tim lamanya. Dia tentu berharap untuk terlibat setelah pulih dari cedera hamstring.

    Dia berkata: "Bagaimanapun cara saya diterima adalah keputusan para penggemar. Saya akan selalu mencintai klub, saya akan selalu menjadi penggemar klub. Saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan-kesempatan dan hal-hal yang kami capai bersama - mereka akan hidup dengan saya selamanya. Apa pun yang terjadi, perasaan saya terhadap Liverpool tidak akan berubah. Saya memiliki kenangan di sana yang akan bertahan seumur hidup dan, bagaimanapun saya diterima, hal itu tidak akan berubah."

  • 'Agent Bellingham' bantu amankan kepindahan ke Real Madrid

    Alexander-Arnold menghabiskan hampir 20 tahun di Liverpool tetapi pemain internasional Inggris dengan 34 caps itu siap untuk perubahan suasana tahun ini. Dia pindah ke Madrid pada musim panas, tampaknya dengan dorongan dari rekan setim Inggris Jude Bellingham. Dan berdasarkan pengakuannya sendiri, tampaknya mantan bintang Borussia Dortmund itu memainkan peran besar dalam Alexander-Arnold mengikutinya ke Santiago Bernabeu. 

    Dia menambahkan: "Ada banyak spekulasi, hal-hal 'agen Jude'. Terutama pada musim pertamanya [di Real], kami akan bertemu di kamp Inggris dan semua orang ingin tahu seperti apa di balik layar. Dia mengatakan itu luar biasa, dan dia belum pernah melihat yang seperti itu. Dorongan dari seluruh klub, untuk menang dan ekspektasi untuk menang. Dia sangat memuji klub, dan saya sudah memutuskan pada akhirnya, saya membutuhkan perubahan untuk diri saya sendiri. Saya menginginkan tantangan baru di dalam dan di luar lapangan."

  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-MD2AFP

    Liverpool kesulitan setelah keluarnya Alexander-Arnold

    Alexander-Arnold telah lama dikritik karena aksinya dalam bertahan dianggap kurang memuaskan di mata banyak orang. Namun, tampaknya beberapa orang mungkin telah mengabaikan betapa pentingnya dia bagi Liverpool dalam hal menyerang. Tidak hanya mereka tidak seefektif di sisi kanan musim ini, tetapi Mohamed Salah, yang sering mengandalkan kontribusi Alexander-Arnold, juga terlihat kurang maksimal musim ini. Perekrutan musim panas Jeremie Frimpong dan Conor Bradley belum berhasil sejauh ini, dan minggu ini, pemain Inggris tersebut bisa menunjukkan kepada tim Arne Slot apa yang mereka lewatkan. 

