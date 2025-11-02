"Tak Peduli Apa Pun!" - Trent Alexander-Arnold Ungkap Perasaan Jujurnya Di Momen Pulang Ke Liverpool Sebagai Bintang Real Madrid

Alexander-Arnold mengatakan Madrid "ditakdirkan" untuk berhadapan dengan Liverpool pada fase liga Liga Champions musim ini, terutama karena mereka sering bertemu satu sama lain dalam kompetisi ini dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan kepada Amazon Prime Sport: "Ketika pengundian diumumkan, saya pikir semua orang agak tahu itu akan terjadi, itu ditakdirkan untuk pertandingan itu terjadi. Jelas, mereka adalah tim top, jadi saya tahu pada suatu saat saya akan kembali ke sana atau bermain melawan Liverpool. Itu terjadi begitu cepat. Emosi campur aduk. Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang sangat, sangat sulit tetapi yang saya nantikan."

Produk akademi Liverpool menambahkan bahwa dia tidak akan merayakan jika dia mencetak gol melawan tim lamanya. Dia tentu berharap untuk terlibat setelah pulih dari cedera hamstring.

Dia berkata: "Bagaimanapun cara saya diterima adalah keputusan para penggemar. Saya akan selalu mencintai klub, saya akan selalu menjadi penggemar klub. Saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan-kesempatan dan hal-hal yang kami capai bersama - mereka akan hidup dengan saya selamanya. Apa pun yang terjadi, perasaan saya terhadap Liverpool tidak akan berubah. Saya memiliki kenangan di sana yang akan bertahan seumur hidup dan, bagaimanapun saya diterima, hal itu tidak akan berubah."