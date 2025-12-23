Peraih Treble Winner Di Barcelona Ini Pensiun Di Usia 32 Tahun Lewat Sebuah Video Emosional

Dalam pesan yang tenang dan reflektif, Rafinha menjelaskan bahwa tubuhnya tidak lagi mengizinkannya untuk berkompetisi di tingkat elit. Dia terakhir bermain untuk tim Qatar, Al Arabi. Sekarang, setelah lebih dari setahun di pinggir lapangan untuk memulihkan diri dari cedera lutut serius lainnya, keputusan itu, katanya, menjadi tak terhindarkan.

“Setelah beberapa waktu jauh dari lapangan dan setelah pemulihan yang panjang, saatnya telah tiba untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Saya telah memutuskan untuk pensiun,” katanya dalam sebuah video yang diunggah di Instagram minggu ini.

“Lebih dari setahun yang lalu, saya mengalami cedera lutut yang, sayangnya, mencegah saya kembali berkompetisi di level tertinggi. Sulit menerima bahwa saya tidak bisa melanjutkan. Terima kasih kepada keluarga saya yang selalu ada, kepada semua orang atas cinta dan dukungannya. Terima kasih, sepak bola, karena telah menjadikan saya seperti sekarang. Selamat tinggal.”

Walaupun lebih dari enam tahun telah berlalu sejak Rafinha terakhir bermain untuk Barcelona, klub menandai pensiunnya dengan penghormatan publik. Dalam sebuah pesan di X, tim Catalan itu berterima kasih padanya karena telah mewakili klub “dengan kebanggaan dan komitmen” dan mendoakannya yang terbaik dalam babak berikutnya dalam hidupnya. Gambar yang menyertainya menunjukkan Rafinha memegang trofi La Liga dari kampanye 2014–15, musim yang mendefinisikan puncaknya. Dia bermain dalam 36 pertandingan di semua kompetisi tahun itu saat Barcelona asuhan Enrique menyapu bersih pesaing mereka untuk meraih treble bersejarah.