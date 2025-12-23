Getty
Peraih Treble Winner Di Barcelona Ini Pensiun Di Usia 32 Tahun Lewat Sebuah Video Emosional
Lahir dalam dunia sepak bola, dibebani harapan
Cerita Rafinha selalu terkait dengan silsilah. Dia adalah putra dari pemenang Piala Dunia Mazinho dan adik dari Thiago Alcantara, yang kariernya mencapai puncak tertinggi sepak bola Eropa. Sejak awal, perbandingan adalah hal yang tak terhindarkan, dan harapan bahwa Rafinha mungkin mengikuti jalur serupa jarang berkurang. Gelandang berkaki kiri ini memiliki kecerdasan dan sentuhan yang dibutuhkan untuk berkembang di level tertinggi. Namun upayanya untuk membangun momentum yang berkelanjutan berulang kali terganggu oleh cedera yang menghalanginya mendapatkan kontinuitas pada tahap krusial dalam pengembangannya.
Rafinha melakukan debut seniornya untuk Barcelona pada November 2011, sebuah pencapaian yang menandakan masa depan panjang di Camp Nou. Namun, kenyataannya, sembilan tahun kebersamaannya dengan klub itu terpecah-pecah oleh ketidakhadiran yang lama dan kemunduran yang membuat frustrasi. Saat dia pergi secara permanen untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain pada Oktober 2020, dia hanya membuat 90 penampilan senior untuk Blaugrana.
Pesan perpisahan yang menyentuh dari Rafinha
Dalam pesan yang tenang dan reflektif, Rafinha menjelaskan bahwa tubuhnya tidak lagi mengizinkannya untuk berkompetisi di tingkat elit. Dia terakhir bermain untuk tim Qatar, Al Arabi. Sekarang, setelah lebih dari setahun di pinggir lapangan untuk memulihkan diri dari cedera lutut serius lainnya, keputusan itu, katanya, menjadi tak terhindarkan.
“Setelah beberapa waktu jauh dari lapangan dan setelah pemulihan yang panjang, saatnya telah tiba untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Saya telah memutuskan untuk pensiun,” katanya dalam sebuah video yang diunggah di Instagram minggu ini.
“Lebih dari setahun yang lalu, saya mengalami cedera lutut yang, sayangnya, mencegah saya kembali berkompetisi di level tertinggi. Sulit menerima bahwa saya tidak bisa melanjutkan. Terima kasih kepada keluarga saya yang selalu ada, kepada semua orang atas cinta dan dukungannya. Terima kasih, sepak bola, karena telah menjadikan saya seperti sekarang. Selamat tinggal.”
Walaupun lebih dari enam tahun telah berlalu sejak Rafinha terakhir bermain untuk Barcelona, klub menandai pensiunnya dengan penghormatan publik. Dalam sebuah pesan di X, tim Catalan itu berterima kasih padanya karena telah mewakili klub “dengan kebanggaan dan komitmen” dan mendoakannya yang terbaik dalam babak berikutnya dalam hidupnya. Gambar yang menyertainya menunjukkan Rafinha memegang trofi La Liga dari kampanye 2014–15, musim yang mendefinisikan puncaknya. Dia bermain dalam 36 pertandingan di semua kompetisi tahun itu saat Barcelona asuhan Enrique menyapu bersih pesaing mereka untuk meraih treble bersejarah.
Cedera yang mengubah segalanya
Dia sangat dipercaya oleh Luis Enrique, yang bekerja dengan Rafinha di Barcelona B dan kemudian mengandalkannya selama masa peminjamannya di Celta Vigo. Di bawah Luis Enrique, Rafinha menikmati masa paling produktifnya. Momentum itu tiba-tiba terhenti pada bulan September 2015 ketika Rafinha mengalami cedera lutut besar pertama dari tiga cedera selama waktunya di Catalonia. Kerusakan itu membuatnya absen lebih dari enam bulan dan menandai awal dari siklus yang terbukti sulit untuk dihindari. Dia kembali tepat pada waktunya untuk tampil pada salah satu malam paling ikonik dalam sejarah Eropa Barcelona, memulai comeback luar biasa 6–1 melawan PSG di babak 16 besar Liga Champions 2017. Namun bahkan titik tertinggi itu diikuti oleh kemunduran fisik lebih lanjut. Masalah meniskus serius segera muncul, sebelum cedera ligamen cruciatum kedua pada November 2018 secara efektif mengakhiri kariernya di Barcelona.
Kebangkitan singkat dan perjuangan terakhir
Tahun-tahun terakhir Rafinha dihabiskan untuk mencari stabilitas. Masa pinjaman di Inter Milan dan Celta Vigo menawarkan pengingat singkat akan kualitas alaminya, tetapi tubuhnya terus mengkhianatinya. Kepindahan permanen ke PSG pada 2020 dijanjikan sebagai awal baru, meskipun cedera mengikutinya ke Prancis dan kemudian ke klub Qatar, Al Arabi.
