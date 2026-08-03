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Transfer Terpenting: Mourinho Menanti Rodri dengan Tidak Sabar

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LaLiga
Premier League
J. Mourinho
Rodri
Real Madrid
Manchester City
Spanyol
Inggris

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menekan manajemen klubnya untuk mempercepat proses mendapatkan Rodri, bintang Manchester City.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Mourinho menanti transfer Rodri dengan tidak sabar, karena ia melihatnya sebagai "pemain sistem", yang mampu membuat seluruh komponen lain bekerja secara harmonis di dalam lapangan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal tersebut memainkan peran sentral dalam negosiasi untuk merekrut gelandang tersebut, yang ia anggap sebagai elemen tak tergantikan untuk menghubungkan lini-lini Real Madrid, setelah tim itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami keterputusan antarlininya.

  • RodriGetty Images

    Kekhawatiran usai Piala Dunia

    Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Diomande, Carlos Espi.. seluruh anggota staf kepelatihan pelatih asal Portugal itu bekerja dengan segenap tenaga demi menyukseskan revolusi yang tengah dialami tim, namun mereka menyadari bahwa perubahan besar-besaran dalam susunan pemain membutuhkan seorang pemain yang menjadi penghubung antara seluruh lini.

    Pada saat yang sama, urusan para pemain yang akan hengkang menjadi faktor terakhir yang akan menentukan kelompok final yang akan diandalkan oleh Mourinho, seorang pelatih yang selama ini menganggap kualitas membangun serangan dari belakang sebagai salah satu poin kekuatannya yang paling menonjol.

    Transfer Rodri termasuk kesepakatan yang sebenarnya bisa dirampungkan Real Madrid lebih awal, tetapi urusan tersebut tetap dibekukan hingga Florentino Perez memberikan lampu hijau untuk bergerak.

    Di Valdebebas, semua orang menganggap kesepakatan ini sebagai "soal waktu", karena transformasi sesungguhnya dari tim membutuhkan seorang pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri, dan tidak hanya itu, tetapi juga memiliki kemampuan membuat lawan tampil lebih buruk, hal yang telah dibuktikan Rodri selama Piala Dunia.

    Kesepakatan ini juga mengandung dimensi simbolis, sebab Rodri adalah salah satu bintang timnas Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia, hal yang selalu meningkatkan daya tarik dan nilai seorang pemain.

    Adapun soal usia, hal itu tidak pernah menjadi bahan perdebatan di dalam Real Madrid, karena klub mencari seorang pemain yang memberikan hasil langsung. 

    Namun yang menimbulkan kekhawatiran adalah harga kesepakatan tersebut, di tengah bursa transfer yang membuat harga para talenta muda mencapai level fantastis, sebagaimana yang terjadi pada Diomande, yang mana Leipzig berhasil memaksakan nilai tetap tertinggi yang mungkin sebagai imbalan melepasnya.

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    Manchester City Siap Menjual, tapi dengan Tekanan

    Negosiasi antara Real Madrid dan Manchester City sudah dimulai terkait gelandang yang mampu bermain dalam duet jangkar, sistem yang biasanya diandalkan Mourinho.

    Namun Rodri telah membuktikan selama tahun-tahunnya di bawah kepemimpinan Pep Guardiola bahwa ia mampu bermain dengan kemandirian penuh, tanpa membutuhkan rekan tetap di lini tengah. 

    Sosok kepemimpinan dan kemandirian inilah yang justru hilang dari Real Madrid sejak kepergian Toni Kroos, dan itulah kualitas yang berusaha diraih kembali oleh klub melalui perekrutan Rodri.

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    City menginginkan bayaran setinggi mungkin

    Menyadari kebutuhan Real Madrid akan sang pemain, Manchester City berupaya meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari penjualan pemain yang dinilai klub Inggris itu telah memenuhi nilai investasinya.

    City tak pernah takut menerima tawaran, dan pernyataan terkenal Pep Guardiola masih terngiang ketika ia ditanya soal ketertarikan klub-klub terhadap Bernardo Silva, di mana ia menjawab, "Silakan datang dengan membawa uangnya."

    Di Stadion Etihad, para petinggi Manchester City menetapkan batas awal sebesar 75 juta euro, sementara Real Madrid akan berusaha menekan jumlah tersebut selama negosiasi berlangsung.

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  • mourinho(C)Getty Images

    Transfer terpenting bagi Mourinho

    Meski Real Madrid belakangan berhasil memperkuat likuiditas finansialnya melalui penjualan sejumlah pemain, seperti Gonzalo Garcia, Manchester City tahu betul kemampuan klub Spanyol itu dalam menuntaskan transaksi-transaksi besar, sehingga mereka berupaya meraih keuntungan finansial semaksimal mungkin.

    Adapun dari sisi olahraga, nilai Rodri bagi Real Madrid tak ternilai harganya, terlebih pemain tersebut sebelumnya telah memberikan persetujuannya untuk pindah sesuai syarat-syarat kontrak yang memungkinkannya menandatangani kontrak besar terakhir dalam kariernya sebagai pesepakbola profesional.

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