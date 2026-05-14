Tidak ada penjaga gawang, atau pemain baru, yang lebih mengesankan di WSL musim ini selain Chiamaka Nnadozie, yang didatangkan Brighton secara gratis dari Paris FC musim panas lalu.
Pemain internasional Nigeria ini telah lama dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik, reputasi yang ia peroleh dari penampilannya di turnamen Piala Dunia, berbagai edisi Piala Afrika, dan juga di Prancis, di mana ia membantu tim underdog di ibu kota memenangkan Coupe de France tahun lalu setelah menikmati rentetan kemenangan atas tim-tim besar di Liga Champions musim sebelumnya.
Nnadozie semakin memperkuat reputasi tersebut di musim pertamanya di WSL, dengan tidak ada kiper lain yang mencegah lebih banyak gol, menurut statistik expected goals against. Berdasarkan metrik tersebut, Brighton seharusnya kebobolan setidaknya 5,7 kali lebih banyak daripada yang mereka alami musim ini, namun berkat penampilan luar biasa Nnadozie dalam menghalau tembakan, yang juga membuatnya meraih persentase penyelamatan terbaik di divisi tersebut.
Menempati peringkat kedua bersama di WSL untuk clean sheet, di tim yang diperkirakan akan finis di posisi keenam setelah kebobolan lebih banyak daripada semua tim di atas mereka kecuali satu, juga bukanlah prestasi yang mudah. Tentu saja, hal itu bukan hanya berkat Nnadozie, tetapi dia layak mendapat banyak pujian atas perannya dalam mencatatkan rekor yang hanya dikalahkan oleh Hannah Hampton dari Chelsea, Ayaka Yamashita dari Man City, dan Phallon Tullis-Joyce dari Man Utd. Dia telah tampil luar biasa dan, menurut penilaian GOAL, merupakan rekrutan terbaik di WSL musim ini.