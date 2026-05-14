Musim ini terasa aneh bagi Aston Villa, dengan beberapa momen gemilang, beberapa masa sulit, dan beberapa laga yang diwarnai hujan gol. Sulit untuk menilai sejauh mana kemajuan proyek klub ini, mengingat perjalanan yang penuh pasang surut, namun di tengah semua itu, ada juga hal-hal positif yang muncul selama jendela transfer. Pemain internasional Jepang Maya Hijikata tampak seperti permata yang sesungguhnya dan bek sayap Belanda Lynn Wilms berada di peringkat teratas bersama dalam WSL untuk assist dalam musim pertamanya yang penuh dampak, tetapi Lucia Kendall-lah yang menonjol di antara para pemain baru terbaik musim ini.

Hal ini menunjukkan betapa baiknya penampilan Kendall untuk tim barunya, yang ia bergabung dari klub masa kecilnya Southampton pada musim panas lalu, hingga ia berhasil masuk ke skuad Inggris dan, dalam tiga dari enam penampilannya, menjadi bagian dari starting line-up The Lionesses. Itu berkat kualitasnya dalam menguasai bola, kemampuan bertarung secara fisik, dan fleksibilitasnya di lini tengah, yang memungkinkan ia bermain di posisi apa pun.

Seiring berakhirnya musim pertamanya di Villa, Kendall menempati peringkat teratas dalam banyak kategori di skuad, memimpin dalam jumlah intersepsi, menempati peringkat kedua dalam umpan sukses di wilayah lawan dan pelanggaran yang diperoleh, serta masuk dalam lima besar Villa untuk umpan kunci dan persentase duel di lapangan yang dimenangkan. Bagaimana performanya di musim WSL keduanya akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disimak.