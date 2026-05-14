Ameé Ruszkai

Transfer Terbaik Musim Ini di WSL: 10 Besar GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Pergerakan pemain di sepak bola wanita telah meledak dalam 18 bulan terakhir. Pada Januari tahun lalu, Naomi Girma menjadi pemain pertama yang bernilai jutaan dolar dalam olahraga ini, namun kini ia hanya menempati peringkat keenam sebagai pemain wanita termahal sepanjang masa, dengan biaya transfer bernilai jutaan dolar yang tiba-tiba semakin sering terjadi seiring berkembangnya olahraga ini.

Tiga dari pemain yang berada di atas Girma dalam daftar tersebut pindah ke WSL musim panas lalu, dan dua di antaranya masuk dalam daftar rekrutan terbaik GOAL di divisi ini musim ini. Namun, ini bukan semata-mata soal pengeluaran besar. Bagaimanapun juga, ada banyak kisah sukses di seluruh liga yang diraih melalui transfer gratis, biaya transfer yang lebih rendah, dan peminjaman pemain, dengan banyak talenta muda yang sangat menjanjikan didatangkan ke Inggris, khususnya tahun ini.

Jadi, dengan menampilkan nama-nama yang telah membantu membawa tim barunya mencapai prestasi tertinggi dalam sejarah, gelar liga, dan yang terpenting, menjauh dari zona degradasi, berikut adalah 10 rekrutan terbaik GOAL untuk musim WSL 2025-26...

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    Musim ini terasa aneh bagi Aston Villa, dengan beberapa momen gemilang, beberapa masa sulit, dan beberapa laga yang diwarnai hujan gol. Sulit untuk menilai sejauh mana kemajuan proyek klub ini, mengingat perjalanan yang penuh pasang surut, namun di tengah semua itu, ada juga hal-hal positif yang muncul selama jendela transfer. Pemain internasional Jepang Maya Hijikata tampak seperti permata yang sesungguhnya dan bek sayap Belanda Lynn Wilms berada di peringkat teratas bersama dalam WSL untuk assist dalam musim pertamanya yang penuh dampak, tetapi Lucia Kendall-lah yang menonjol di antara para pemain baru terbaik musim ini.

    Hal ini menunjukkan betapa baiknya penampilan Kendall untuk tim barunya, yang ia bergabung dari klub masa kecilnya Southampton pada musim panas lalu, hingga ia berhasil masuk ke skuad Inggris dan, dalam tiga dari enam penampilannya, menjadi bagian dari starting line-up The Lionesses. Itu berkat kualitasnya dalam menguasai bola, kemampuan bertarung secara fisik, dan fleksibilitasnya di lini tengah, yang memungkinkan ia bermain di posisi apa pun.

    Seiring berakhirnya musim pertamanya di Villa, Kendall menempati peringkat teratas dalam banyak kategori di skuad, memimpin dalam jumlah intersepsi, menempati peringkat kedua dalam umpan sukses di wilayah lawan dan pelanggaran yang diperoleh, serta masuk dalam lima besar Villa untuk umpan kunci dan persentase duel di lapangan yang dimenangkan. Bagaimana performanya di musim WSL keduanya akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disimak.

    9Freya Godfrey (London City Lionesses)

    Musim ini sungguh menarik di WSL dalam hal talenta muda asli Inggris, hal yang tercermin dari banyaknya wajah baru yang bergabung dengan skuad Lionesses asuhan Sarina Wiegman sepanjang musim ini, termasuk Kendall di antaranya. Salah satu di antaranya adalah Freya Godfrey, yang belum melakukan debut seniornya bersama Inggris namun telah masuk dalam dua skuad musim ini berkat kontribusinya yang signifikan bersama London City Lionesses.

    Godfrey dipinjamkan ke klub tersebut musim lalu, membantu mereka meraih promosi ke WSL, dan kemudian membuat transfer tersebut permanen pada musim panas, mengucapkan selamat tinggal kepada Arsenal setelah tujuh tahun di akademi muda The Gunners. Pemain berusia 20 tahun ini kini menuai hasil dari langkah berani yang diambilnya, setelah tampil menonjol sebagai pemain terbaik London City di musim pertama klub dan dirinya di kasta tertinggi.

    Penyerang muda ini memimpin timnya dalam hal gol dan assist, dengan total sembilan kontribusi gol langsung dalam 17 penampilan, dengan rata-rata satu gol setiap 124 menit. Itu sama sekali tidak buruk untuk seseorang yang masih kurang berpengalaman, dalam tim yang telah mengalami pasang surut dalam perjalanannya menuju posisi yang tampaknya akan menjadi peringkat ketujuh.

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    Jendela transfer Januari Liverpool sangat krusial dalam memastikan tempat mereka di WSL untuk musim berikutnya, dan mungkin tidak ada rekrutan dari aktivitas transfer musim dingin mereka yang lebih penting daripada Jennifer Falk. Pelatih kepala Gareth Taylor berganti-ganti antara kiper Faye Kirby dan Rafaela Borggrafe pada paruh pertama musim ini, dengan keduanya tidak mampu menjaga gawang tetap bersih dalam 11 pertandingan liga pertama The Reds. Namun, kedatangan Falk telah membawa stabilitas, keamanan, dan pengalaman tingkat atas ke posisi tersebut, dengan empat clean sheet dalam tujuh pertandingan pertamanya di divisi ini membantu mengarahkan Liverpool keluar dari dasar klasemen dan menuju zona aman.

    Di WSL, The Reds kebobolan 21 kali dalam 11 pertandingan pertama mereka, dibandingkan dengan hanya 10 kali dalam 10 penampilan Falk sejak itu, dengan pemain internasional Swedia tersebut mencatatkan persentase penyelamatan yang sangat mengesankan sebesar 71,4. Tidak heran jika Taylor dilaporkan sangat ingin mengontrak pemain berusia 33 tahun itu secara permanen, seiring masa peminjamannya dari Hacken yang hampir berakhir.

    7Olivia Smith (Arsenal)

    Saat dunia sepak bola wanita diwarnai oleh serangkaian transfer besar tahun lalu, Olivia Smith-lah yang mencatatkan diri sebagai pemain pertama dalam sejarah olahraga ini yang bernilai £1 juta, ketika Arsenal memutuskan untuk mengeluarkan dana besar guna mendatangkan pemain sayap muda asal Kanada itu ke London Utara, setelah penampilan perdananya yang sangat mengesankan di Inggris bersama Liverpool. Penampilan Smith di Merseyside menjadikannya salah satu rekrutan terbaik musim WSL lalu, dan prestasinya di ibu kota telah membawanya kembali ke daftar ini tahun ini.

    Hanya Alessia Russo dan Stina Blackstenius, dua penyerang tengah The Gunners, serta Frida Maanum yang menutup musim dengan performa gemilang, yang mencatatkan kontribusi gol langsung lebih banyak untuk Arsenal musim ini daripada Smith, yang selalu menjadi ancaman di sayap. Keterlibatannya yang langsung, ancaman sebagai pencetak gol dan pengumpan, serta konsistensi yang mengesankan telah memberikan kontribusi besar bagi tim asuhan Renee Slegers, yang akan semakin merasakan manfaat permainan Smith di tahun-tahun mendatang, mengingat usianya yang baru 21 tahun.

    6Jess Park (Manchester United)

    Musim ini terasa mengecewakan bagi Manchester United di WSL. Meskipun Setan Merah berhasil mencapai final piala lagi dan lolos ke perempat final Liga Champions Wanita pada debut mereka di kompetisi utama tersebut, finis di peringkat keempat liga membuat mereka kehilangan kesempatan berlaga di kompetisi Eropa musim depan, yang tentu saja sangat mengecewakan. Namun, di samping penampilan di kompetisi lain, ada hal positif dalam beberapa bisnis transfer yang dilakukan, meskipun United tidak seaktif yang seharusnya. Julia Zigiotti Olme tampil cemerlang di lini tengah, tetapi Jess Park-lah yang menonjol sebagai salah satu rekrutan musim panas terbaik di divisi ini.

    Pemain internasional Inggris ini telah menjadi kejutan besar di lini serang, di mana ia dimanfaatkan dalam peran yang benar-benar baru oleh Marc Skinner. Hal ini berjalan sangat baik bagi Park, yang menikmati musim WSL paling produktifnya hingga saat ini sebagai hasilnya, dengan enam gol dan lima assist.

    Sekali lagi, ini merupakan tahun yang sulit bagi United, tetapi penampilan Park menjadi alasan untuk optimis ke depan, dan ia akan semakin baik seiring ia beradaptasi dengan peran baru ini dan berkembang secara keseluruhan mengingat usianya yang masih 24 tahun.

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Setelah meraih treble domestik yang luar biasa pada musim pertama Sonia Bompastor, tanpa sekali pun menelan kekalahan, musim kedua Chelsea di bawah kepemimpinan pelatih asal Prancis itu terasa kurang memuaskan, meski mereka tetap berhasil membawa pulang sebuah trofi. The Blues telah melepaskan gelar WSL mereka untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, meskipun mereka juga masih akan merebut tempat di kompetisi Eropa di akhir musim yang, harus diakui, dipenuhi oleh cedera. Hal itu terutama terjadi di lini serang, yang memberikan tekanan lebih besar kepada Alyssa Thompson, yang bergabung dari Angel City dengan biaya transfer tujuh digit musim panas lalu.

    Meskipun biaya transfernya termasuk yang terbesar dalam sejarah sepak bola wanita, Thompson datang sebagai pemain berusia 20 tahun dengan pengalaman terbatas, terutama di level tertinggi. Rencananya tentu tidak untuk membebani dia begitu banyak begitu cepat. Namun, dia telah menangani ekspektasi tambahan dengan baik, memimpin skuad Chelsea dalam hal gol dan assist di WSL menjelang akhir pekan terakhir.

    Hal itu terjadi meskipun Thompson terkadang ditempatkan di posisi yang tidak selalu memaksimalkan kemampuannya, karena adanya pemain yang absen. Ini merupakan tahun pertama yang sangat menjanjikan di Inggris bagi pemain muda asal Amerika Serikat ini, yang dipastikan akan terus berkembang.

    4Beata Olsson (Liverpool)

    Meskipun bursa transfer Januari Liverpool menjadi faktor utama yang memungkinkan klub tersebut terhindar dari ancaman degradasi, ada pula beberapa rekrutan bagus yang didatangkan pada musim panas. Risa Shimizu adalah tambahan pinjaman yang sangat baik dan tampil luar biasa di musim pertamanya setelah cedera ACL yang parah, sehingga tidak mengherankan jika The Reds menanyakan kemungkinan untuk merekrutnya secara permanen dari Man City dalam beberapa bulan mendatang. Namun, Beata Olsson adalah yang terbaik di antara mereka dan salah satu pemain baru yang paling berpengaruh di seluruh WSL, karena betapa krusialnya gol-golnya dalam menjaga Liverpool tetap bertahan.

    Pemain berusia 25 tahun ini tiba di Inggris dalam performa yang sangat baik, setelah mencetak sembilan gol dalam 15 pertandingan pada 2025 di Damallsvenskan. Dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi di WSL, tetapi begitu dia menemukan ritmenya, dia mencetak empat gol dalam enam pertandingan liga terakhir The Reds sebelum Tahun Baru, membantu mereka meraih tiga poin berharga, meskipun rentetan hasil tanpa kemenangan mereka berlanjut dan dukungan tim terbatas. Olsson kemudian mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas tim juru kunci Leicester pada Januari, yang sangat membantu mendekatkan Liverpool ke zona aman.

    Dengan enam gol dan dua assist, pemain internasional Swedia ini telah terlibat langsung dalam 40 persen gol yang dicetak The Reds musim ini. Sederhananya, mereka tidak akan bisa keluar dari masalah tanpa kontribusi Olsson. Memberikan dukungan tambahan bagi penyerang pekerja keras ini, yang memiliki tingkat konversi tembakan terbaik kedua di antara pemain yang melakukan 10 tembakan atau lebih di WSL musim ini, seharusnya menjadi prioritas utama musim panas ini.

    3Toko Koga (Tottenham)

    Musim yang luar biasa bagi Tottenham. Pelatih kepala Martin Ho telah memberikan pengaruh yang signifikan pada tahun pertamanya di London Utara, dengan perekrutan pemain yang ia pimpin memainkan peran yang sangat besar. Pemain baru musim dingin, Signe Gaupset, tampaknya ditakdirkan untuk mencapai puncak, sementara dampak Cathinka Tandberg di lini serang sangat mengesankan. Namun, Toko Koga lah yang menjadi bintang di antara para pemain baru mereka, dengan pemain berusia 20 tahun ini menonjol sebagai salah satu pemain terbaik di WSL musim ini.

    Bekerja sama dengan brilian bersama pemain internasional Australia Clare Hunt di jantung pertahanan Spurs, Koga telah memblokir lebih banyak tembakan daripada pemain lain di WSL musim ini, membantu timnya menjaga gawang tak kebobolan dalam laga melawan Arsenal dan Man Utd saat Spurs naik ke peringkat kelima klasemen, yang akan menjadi finis terbaik bersama dalam sejarah tim dan dengan total poin tertinggi di level ini.

    Kontribusi Koga bagi Tottenham dalam penguasaan bola juga sangat penting. Tidak ada pemain lapangan yang melakukan umpan panjang lebih sukses untuk Spurs daripada pemain internasional Jepang ini, yang juga menempati peringkat kedua untuk akurasi umpan dan lima besar untuk akurasi umpan di wilayah lawan. Jika klub dapat mempertahankannya, Koga akan menjadi pilar utama bagi proyek ini ke depannya.

    2Jade Rose (Manchester City)

    Ada banyak alasan mengapa Man City tampil begitu dominan musim ini, dalam perjalanannya meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Memiliki lini serang terbaik di liga memang menjadi faktor penting, namun peran lini pertahanan juga tak boleh diabaikan. Gaya permainan yang mengutamakan serangan terkadang membuat pertahanan City terbuka - namun, mereka tetap memiliki rekor pertahanan terbaik kedua di WSL. Penampilan Jade Rose, di musim pertamanya di Inggris, menjadi kunci utama dalam hal ini.

    Meskipun sudah menjadi pemain timnas Kanada yang mapan saat tiba di Manchester musim panas lalu, ini adalah musim senior pertamanya, setelah empat tahun di Universitas Harvard. Namun, ia beradaptasi dengan mudah, tampil sebagai starter dalam 18 dari 21 pertandingan City dan menonjol sebagai pemain bintang di tim juara.

    Menempati peringkat kelima bersama di liga untuk tembakan yang diblokir, kerja pertahanan Rose sangat impresif, dengan dia memimpin skuad City dalam hal clearance dan masuk lima besar untuk intersepsi yang dibuat serta duel udara yang dimenangkan. Namun, perannya dalam penguasaan bola juga semakin penting, dengan hanya dua pemain di liga yang mencatatkan umpan akurat lebih banyak daripada Rose, yang juga menempati peringkat kedua di antara pemain lapangan City untuk umpan panjang akurat.

    Di usia 23 tahun, ia adalah pemain lain dalam daftar ini yang akan terus berkembang, dengan keputusan City untuk merekrutnya - apalagi dengan status bebas transfer - pasti akan terlihat semakin tepat seiring berjalannya waktu.

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Tidak ada penjaga gawang, atau pemain baru, yang lebih mengesankan di WSL musim ini selain Chiamaka Nnadozie, yang didatangkan Brighton secara gratis dari Paris FC musim panas lalu.

    Pemain internasional Nigeria ini telah lama dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik, reputasi yang ia peroleh dari penampilannya di turnamen Piala Dunia, berbagai edisi Piala Afrika, dan juga di Prancis, di mana ia membantu tim underdog di ibu kota memenangkan Coupe de France tahun lalu setelah menikmati rentetan kemenangan atas tim-tim besar di Liga Champions musim sebelumnya.

    Nnadozie semakin memperkuat reputasi tersebut di musim pertamanya di WSL, dengan tidak ada kiper lain yang mencegah lebih banyak gol, menurut statistik expected goals against. Berdasarkan metrik tersebut, Brighton seharusnya kebobolan setidaknya 5,7 kali lebih banyak daripada yang mereka alami musim ini, namun berkat penampilan luar biasa Nnadozie dalam menghalau tembakan, yang juga membuatnya meraih persentase penyelamatan terbaik di divisi tersebut.

    Menempati peringkat kedua bersama di WSL untuk clean sheet, di tim yang diperkirakan akan finis di posisi keenam setelah kebobolan lebih banyak daripada semua tim di atas mereka kecuali satu, juga bukanlah prestasi yang mudah. Tentu saja, hal itu bukan hanya berkat Nnadozie, tetapi dia layak mendapat banyak pujian atas perannya dalam mencatatkan rekor yang hanya dikalahkan oleh Hannah Hampton dari Chelsea, Ayaka Yamashita dari Man City, dan Phallon Tullis-Joyce dari Man Utd. Dia telah tampil luar biasa dan, menurut penilaian GOAL, merupakan rekrutan terbaik di WSL musim ini.