Transfer spektakuler akan segera terjadi! FC Barcelona ingin mendatangkan Karim Adeyemi dari BVB

Namun, menurut laporan tersebut, Barca adalah satu-satunya klub yang menjadi tujuan pemain berusia 24 tahun itu untuk meninggalkan BVB pada musim panas ini. Negosiasi antara kedua klub dilaporkan masih berlangsung. Pihak Barcelona saat ini sedang menunggu tanggapan dari Dortmund. Menurut laporan Marca, Adeyemi dan Blaugrana telah mencapai kesepakatan mengenai seluruh ketentuan kontrak. BVB dilaporkan meminta sekitar 50 juta euro untuk Adeyemi.

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 antara pihak Dortmund dan Adeyemi—yang kini diwakili oleh agen ternama Jorge Mendes—baru-baru ini digambarkan oleh Bild sebagai “ditakdirkan untuk gagal”, karena kedua belah pihak “terpisah oleh jurang yang sangat lebar”. Adeyemi dilaporkan saat ini memperoleh gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun tampaknya ia menuntut lebih dari sepuluh juta euro serta klausul pelepasan jika perpanjangan kontrak disetujui.

Tuntutan tersebut tampaknya tidak akan dipenuhi sepenuhnya oleh petinggi BVB kepada pemain yang telah 11 kali membela tim nasional ini, terutama mengingat fluktuasi performa yang sangat mencolok yang terus-menerus ditunjukkannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan telah terjadi “ketidaknyamanan” di kalangan pengambil keputusan BVB, karena negosiasi dengan Adeyemi telah mengalami kebuntuan yang cukup parah.