Transfer Rodri: Apakah Barcelona Menempuh Jalan yang Salah?

Rodri, bintang Manchester City, secara mengejutkan semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, meski beberapa laporan dalam beberapa hari terakhir mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Rodri telah tertarik dengan proyek klub Catalan tersebut, dan memberikan lampu hijau kepada manajemen Barcelona untuk memulai negosiasi dengan Manchester City terkait perekrutannya.

Barcelona menilai bahwa mereka telah melewati rintangan terbesar yang menghambat setiap langkah, yaitu mengetahui keinginan Rodri yang sebenarnya.

Meski prioritas Barcelona pada bursa transfer musim panas masih terletak pada penguatan lini serang, kemungkinan untuk merekrut salah satu pemain tengah terbaik di dunia memaksa klub untuk mempertimbangkan kesepakatan ini dengan serius.

Rodri cocok dengan proyek pelatih Hansi Flick, dari segi kualitas, pengalaman, dan kepemimpinan. Laporan juga mengindikasikan bahwa Barcelona bergerak untuk merampungkan kesepakatan Rodri, guna menutupi absennya bintang lini tengah asal Belanda, Frenkie de Jong, akibat cedera.