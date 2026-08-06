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Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

Diterjemahkan oleh

Transfer Rodri: Apakah Barcelona Menempuh Jalan yang Salah?

FEATURES
LaLiga
Barcelona
F. Torres
H. Flick
Rodri
J. Alvarez
Spanyol

Rodri, bintang Manchester City, secara mengejutkan semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, meski beberapa laporan dalam beberapa hari terakhir mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Rodri telah tertarik dengan proyek klub Catalan tersebut, dan memberikan lampu hijau kepada manajemen Barcelona untuk memulai negosiasi dengan Manchester City terkait perekrutannya.

Barcelona menilai bahwa mereka telah melewati rintangan terbesar yang menghambat setiap langkah, yaitu mengetahui keinginan Rodri yang sebenarnya.

Meski prioritas Barcelona pada bursa transfer musim panas masih terletak pada penguatan lini serang, kemungkinan untuk merekrut salah satu pemain tengah terbaik di dunia memaksa klub untuk mempertimbangkan kesepakatan ini dengan serius.

Rodri cocok dengan proyek pelatih Hansi Flick, dari segi kualitas, pengalaman, dan kepemimpinan. Laporan juga mengindikasikan bahwa Barcelona bergerak untuk merampungkan kesepakatan Rodri, guna menutupi absennya bintang lini tengah asal Belanda, Frenkie de Jong, akibat cedera.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kelebihan jumlah pemain di lini tengah

    Dengan bergabungnya Rodri ke Barcelona, tim Katalan itu akan memiliki kelimpahan jumlah pemain yang luar biasa di lini tengah, sesuatu yang bisa mencapai taraf "kelebihan jumlah pemain".

    Barcelona saat ini memiliki sekelompok besar pemain di lini tengah, terutama Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado, dan Marc Bernal.

    Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, akan memperoleh kemewahan besar di lini tengah dengan pilihan di antara lebih dari satu pemain istimewa, sehingga ia akan berhasil menerapkan kebijakan rotasi tanpa memengaruhi kondisi tim.

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  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Kesulitan yang Diprediksi di Lini Depan

    Di sisi lain, Barcelona menghadapi kerumitan yang sangat besar dalam negosiasinya untuk merekrut penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez.

    Sejumlah laporan juga mengindikasikan bahwa penyerang Barcelona, Ferran Torres, yang kontraknya berakhir pada musim panas mendatang, sudah dekat untuk meninggalkan Camp Nou.

    Ferran Torres telah memberikan lampu hijau kepada Paris Saint-Germain untuk bernegosiasi dengan Barca terkait kepindahannya ke Parc des Princes.

    Dengan demikian, seiring gagalnya perekrutan Alvarez dan dekatnya kepergian Torres, Barcelona akan sangat membutuhkan seorang ujung tombak, jika tidak, mereka akan kesulitan di lini penyerang murni.

    Flick mungkin akan terpaksa mengaktifkan senjata penyerang palsu untuk menutupi absennya "ujung tombak" apabila Ferran Torres pergi, serta gagalnya kedatangan Alvarez.

    Penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, telah meninggalkan skuad Barcelona pada musim panas ini seiring berakhirnya kontraknya, tetapi raksasa Catalan itu belum berhasil menggantikannya hingga kini.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Transfer Rodri dan ancaman terkait pendaftaran penyerang yang dinantikan

    Berbagai laporan menegaskan bahwa Barcelona masih membidik penyegaran lini serangnya dengan seorang penyerang tengah murni, dengan sejumlah alternatif yang disiapkan, sebagai antisipasi jika kedatangan Alvarez gagal.

    Namun nilai besar yang diperkirakan untuk transfer Rodri, bisa saja menghalangi Barcelona untuk mendaftarkan penyerang barunya yang dinanti, akibat aturan Financial Fair Play.

    Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Rodri merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Manchester City, tetapi Barcelona akan berupaya memasukkan gajinya ke dalam struktur gaji yang berlaku di klub, dengan tetap mematuhi batas gaji yang ditetapkan oleh Liga Spanyol.

    Gaji Rodri telah meningkat setelah ia meraih penghargaan Ballon d'Or, di mana gaji totalnya melampaui 18 juta euro per tahun. 

    Di Barcelona, Rodri akan menerima gaji dari kategori tertinggi, yang sesuai dengan nilai teknis dan statusnya, dan akan menjadi salah satu gaji tertinggi di dalam tim.

    Setelah itu, negosiasi dengan Manchester City akan dimulai, klub yang meminta jumlah besar berkisar antara 55 hingga 70 juta euro untuk melepas sang pemain.

    Dengan kemungkinan Barcelona membayar sekitar 70 juta euro untuk mendatangkan Rodri, tim Katalan itu akan terpaksa melepaskan mimpi mendatangkan Alvarez, yang klubnya, Atletico Madrid, bersikeras untuk mendapatkan nilai klausul pelepasan sebesar 500 juta euro.

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