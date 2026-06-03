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Real Madrid PerezGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Transfer mengejutkan dan rekrutan gratis! Real Madrid tampaknya akan melakukan dua langkah spektakuler

LaLiga
Transfers
Premier League
Serie A
I. Konate
D. Dumfries
Inter Milan
Liverpool
Real Madrid
T. Alexander-Arnold

Sementara keputusan mengenai jabatan presiden akan diambil dalam beberapa hari ke depan, Real Madrid tampaknya sudah berhasil mempersiapkan skuad untuk musim depan di belakang layar. Dua pemain baru kemungkinan akan segera diumumkan.

Seperti dilaporkan oleh as, Ibrahima Konate akan bergabung dengan Los Blancos tanpa biaya transfer, asalkan Florentino Perez terpilih kembali sebagai ketua klub pada 7 Juni. Pria berusia 79 tahun itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan bek tengah veteran Liverpool FC tersebut untuk kontrak berdurasi empat tahun, namun untuk penandatanganan kontrak secara resmi, Perez harus terlebih dahulu mengalahkan Enrique Riquelme dalam pemilihan tersebut.

Dan Konate tampaknya bukan satu-satunya pemain baru yang akan segera diperkenalkan oleh klub asal Madrid tersebut.

  • Pasalnya, seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Denzel Dumfries dari Inter Milan juga akan bergabung dengan Los Blancos. Untuk mengamankan kesepakatan ini, Real Madrid tidak perlu melakukan negosiasi apa pun dengan Inter Milan; klub Spanyol tersebut dilaporkan akan menggunakan klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Pemain timnas Belanda ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2028.

    Lima tahun lalu, Dumfries pindah dari PSV Eindhoven ke Nerazzurri dengan biaya hampir 14 juta euro dan langsung menjadi pemain inti di posisi bek sayap kanan. Musim terbaiknya terjadi pada 2024/25, di mana Dumfries mencetak sebelas gol dan enam assist dalam 47 pertandingan resmi, menjadikan musim tersebut sebagai yang paling produktif secara ofensif sepanjang kariernya.

    Pada akhirnya, ia memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan Inter melaju ke final Liga Champions. Dalam pertandingan semifinal yang spektakuler melawan FC Barcelona, Dumfries mencetak dua gol dan memberikan tiga assist, sehingga ia secara langsung terlibat dalam enam dari tujuh gol Inter melawan tim Catalan tersebut.

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    Denzel Dumfries akan bersaing dengan Alexander-Arnold yang tampil mengecewakan di Real Madrid

    Musim lalu bagi Dumfries ditandai dengan masa istirahat selama berbulan-bulan antara akhir November hingga awal Maret. Pemain asal Belanda itu harus menjalani operasi pergelangan kaki, sementara Inter mendominasi kompetisi di level domestik. Setidaknya, ia masih berhasil menyumbang satu assist dalam kemenangan 2-0 di final Piala Italia melawan Lazio. Akhirnya, Nerazzurri kembali meraih gelar ganda di akhir masa bakti Dest di Milan.

    Menurut kabar, Inter berencana menggantikan kepergian Dumfries dengan merekrut Marco Palestra, namun hal itu tampaknya tidak akan murah. Bek kanan yang dipinjamkan Atalanta Bergamo ke Cagliari Calcio ini diperkirakan akan menelan biaya setidaknya 50 juta euro.

    Di Real Madrid, Dumfries akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold di sisi kanan setelah kepergian ikon klub Dani Carvajal. Pemain berusia 27 tahun itu, yang bergabung secara gratis dari Liverpool FC musim panas lalu, jarang tampil meyakinkan di musim debutnya, sebagian karena dua cedera otot yang berkepanjangan. Sebagai puncak dari musim yang berantakan, Alexander-Arnold tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, untuk Piala Dunia.