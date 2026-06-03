Transfer mengejutkan dan rekrutan gratis! Real Madrid tampaknya akan melakukan dua langkah spektakuler

Pasalnya, seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Denzel Dumfries dari Inter Milan juga akan bergabung dengan Los Blancos. Untuk mengamankan kesepakatan ini, Real Madrid tidak perlu melakukan negosiasi apa pun dengan Inter Milan; klub Spanyol tersebut dilaporkan akan menggunakan klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Pemain timnas Belanda ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2028.

Lima tahun lalu, Dumfries pindah dari PSV Eindhoven ke Nerazzurri dengan biaya hampir 14 juta euro dan langsung menjadi pemain inti di posisi bek sayap kanan. Musim terbaiknya terjadi pada 2024/25, di mana Dumfries mencetak sebelas gol dan enam assist dalam 47 pertandingan resmi, menjadikan musim tersebut sebagai yang paling produktif secara ofensif sepanjang kariernya.

Pada akhirnya, ia memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan Inter melaju ke final Liga Champions. Dalam pertandingan semifinal yang spektakuler melawan FC Barcelona, Dumfries mencetak dua gol dan memberikan tiga assist, sehingga ia secara langsung terlibat dalam enam dari tujuh gol Inter melawan tim Catalan tersebut.