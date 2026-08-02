Transfer mengejutkan: Apakah Mohamed Salah menuju Atletico Madrid?

Masa depan bintang Mesir Mohamed Salah masih terbuka untuk segala kemungkinan, setelah ia meninggalkan skuad Liverpool dari Inggris pada periode transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Salah berpisah dengan Liverpool setelah 9 tahun penuh kegemilangan dan menorehkan sejarah, di mana ia memutuskan untuk berpisah secara damai dengan klub Inggris tersebut dan mencari petualangan baru.

Salah mendapat minat kuat dari sejumlah klub, baik dari Liga Turki maupun dari Liga Roshn Saudi Pro League, yang dipimpin oleh Al Ittihad Saudi.