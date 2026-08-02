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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Transfer mengejutkan: Apakah Mohamed Salah menuju Atletico Madrid?

Transfers
M. Salah
Liverpool
Atletico Madrid
Al Ittihad
Besiktas
Saudi Pro League
LaLiga
Mesir
Inggris
Spanyol
Arab Saudi
Turki

Bintang Mesir mungkin mengubah tujuannya

Masa depan bintang Mesir Mohamed Salah masih terbuka untuk segala kemungkinan, setelah ia meninggalkan skuad Liverpool dari Inggris pada periode transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Salah berpisah dengan Liverpool setelah 9 tahun penuh kegemilangan dan menorehkan sejarah, di mana ia memutuskan untuk berpisah secara damai dengan klub Inggris tersebut dan mencari petualangan baru.

Salah mendapat minat kuat dari sejumlah klub, baik dari Liga Turki maupun dari Liga Roshn Saudi Pro League, yang dipimpin oleh Al Ittihad Saudi.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atletico Madrid tampil di garda terdepan

    Sejumlah laporan dari Spanyol menegaskan bahwa Atletico Madrid berupaya memanfaatkan situasi Salah saat ini, dengan tujuan mendatangkannya sebagai pemain bebas transfer tanpa membayar biaya apa pun.

    Menurut situs "Fichajes", manajemen Atletico Madrid telah melakukan pembicaraan awal untuk mengetahui tuntutan finansial Salah, di tengah keinginan klub untuk merampungkan kesepakatan tanpa membayar biaya transfer apa pun, yang memberikan keunggulan ekonomis dibandingkan mendatangkan bintang-bintang lain.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub Spanyol itu berencana menawarkan kontrak berdurasi dua musim, dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga sesuai dengan level dan penampilan sang pemain. Sementara itu, hambatan terbesar dalam merampungkan kesepakatan ini adalah gaji tinggi yang diminta oleh bintang Mesir tersebut, dan hal inilah yang tengah diupayakan manajemen Atletico untuk mencari formula yang tepat guna menanganinya.


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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Salah setuju?

    Meski Atletico Madrid kemungkinan besar tidak akan mampu bersaing dengan tawaran finansial yang datang dari Liga Arab Saudi, tawaran dari klub Spanyol tersebut memiliki daya tarik berbeda yang bisa mendorong Mohamed Salah untuk mempertimbangkannya secara serius.

    Pemain berusia 34 tahun itu mungkin lebih memilih untuk tetap berada di level tertinggi persaingan Eropa jika ia melihat bahwa proyek olahraga tersebut mampu memenuhi ambisinya pada fase ini dalam kariernya.

    Meski gajinya mungkin lebih rendah dibandingkan tawaran-tawaran dari kawasan Teluk, Atletico Madrid menyadari nilai pemasaran dan teknis dari sang pemain, dan bisa saja menawarinya kontrak finansial yang kuat menurut standar sepak bola Eropa, disertai insentif yang terkait dengan performa dan gelar.

    Dengan demikian, Salah mungkin akan menemukan dirinya dihadapkan pada persamaan ideal yang menggabungkan perolehan pendapatan besar, sekaligus tetap berada di salah satu lingkungan paling kompetitif dalam sepak bola dunia.

  • Mengamankan masa depannya

    Namun pada saat yang sama, Salah menyadari bahwa kontrak berikutnya kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir baginya di dunia si kulit bundar, sehingga ia berharap mendapatkan bayaran finansial sebesar mungkin.

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    Hal itu mungkin bisa terwujud melalui sejumlah tawaran lain, baik dari kawasan Teluk maupun lainnya, tetapi jika Salah ingin terus berkompetisi di level tertinggi, maka bergabung dengan Atletico Madrid akan menjadi pilihan yang paling tepat.

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