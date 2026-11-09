Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Transfer membingungkan Real Madrid: dari neraka United menuju ketidakpastian

Transfers
J. Gabriel
Real Madrid
Manchester United
Inggris
Spanyol

Apakah Gabriel salah perhitungan?

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

Langkah yang dinanti dari bakat muda Inggris, Jay Jay Gabriel, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai pilihan tujuan berikutnya, setelah ia memutuskan untuk menjauh dari Manchester United demi mencari peluang tampil yang lebih besar bersama tim utama, sementara kepindahannya yang mungkin terjadi ke Real Madrid tampaknya menghadapkannya pada tantangan yang tidak kalah sulit dibanding apa yang ia hadapi di Old Trafford.

Gabriel baru berusia 16 tahun, tetapi ia telah menimbulkan gempa di dalam tubuh Manchester United, setelah ia menganggap bahwa peluang yang ditawarkan klub kepadanya tidak memenuhi ambisinya untuk beralih ke dunia sepak bola profesional.

Baca juga: Pesan aneh untuk Neuer, Chebbari tersandung dalam ujian bahasa Jerman

  • Tuntutan ditolak: Jawaban tegas dari United

    Setelah persaingan sengit di antara sejumlah klub besar Eropa, seperti Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona, Real Madrid menjadi tujuan yang paling dekat untuk sang pemain, menurut apa yang diberitakan situs surat kabar Sport asal Spanyol.

    Namun, pilihannya tampak mengejutkan; sebab setelah ia menuntut peran yang lebih besar yang tak ia temukan di Manchester, ia memutuskan untuk bergabung dengan salah satu tim yang paling ketat dalam hal persaingan untuk posisi yang mahir ia mainkan.

    Ambisi pemain tersebut dan lingkungan keluarganya menjadi faktor penentu dalam alur negosiasi dengan Manchester United. Di antara tuntutan yang terungkap adalah syarat agar ia diikutsertakan secara permanen dalam latihan tim utama, selain memperoleh setidaknya 20 menit bermain di sejumlah pertandingan.

    Dari sisi finansial, beredar kabar bahwa tuntutannya mendekati satu juta euro per tahun, sebuah angka yang sangat tinggi bagi seorang pemain yang usianya belum melampaui 16 tahun. Namun, Manchester United tidak menyetujui syarat-syarat ini, sehingga hubungan antara kedua belah pihak pun berakhir.

    Video: Di luar 30 besar! Kejutan besar dalam peringkat dunia Liga Saudi

  • Langkah membingungkan: jalan di United lebih mudah!

    Paradoks ini muncul ketika melihat tujuan yang dipilih Gabriel; sebab meskipun Real Madrid merupakan etalase luar biasa bagi setiap pemain, klub ini juga menjadi salah satu lingkungan tersulit untuk menjamin keikutsertaan secara reguler, terutama di posisi-posisi yang biasa diisi oleh talenta Inggris tersebut.

    Klub Kerajaan itu memiliki sederet nama yang bersaing memperebutkan ruang-ruang tersebut dalam waktu dekat; Arda Guler telah menjadi salah satu elemen penting dalam tim, sementara Endrick masih menjadi bagian dari proyek masa depan klub, pada saat Franco Mastantuono dinanti kepulangannya dari masa peminjaman untuk bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain.

    Nico Paz juga mungkin akan bergabung dengan mereka, mengingat Real Madrid memiliki opsi untuk membelinya kembali seharga 80 juta euro. Daftar pesaing tidak berhenti pada mereka, tetapi juga mencakup Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Diomande, dan Vinicius Junior.

    Baca juga: Pertarungan investasi besar: Bernabeu ungguli Camp Nou baru

    Usia muda para pemain ini sepertinya tidak akan membuat persaingan menjadi kurang sengit dalam waktu dekat; sebab sebagian besar nama yang disebutkan terikat kontrak jangka panjang dengan Real Madrid, sementara yang lain tengah menjalani negosiasi untuk memperbarui keterikatan mereka dengan klub.

    Dengan demikian, persoalannya tidak hanya terkait dengan level para pesaing, tetapi juga dengan usia mereka, yang berarti mereka akan tetap berada dalam perhitungan tim untuk tahun-tahun mendatang, menurut analisis "Sport".

    Menurut yang diungkapkan laporan-laporan Inggris, Real Madrid menawarkan kepada Gabriel dan pihaknya sebuah rencana untuk mengembangkannya yang dimulai dengan bermain bersama tim Castilla dan tampil di Liga Champions UEFA Pemuda, dengan langkah berikutnya adalah bergabung dengan tim utama dalam rentang waktu yang relatif singkat.

    Sport menutup: "Meskipun jalur ini menarik sebagai jalan menuju elite, hal itu tidak jauh berbeda dengan tawaran yang diajukan Manchester United kepada pemain tersebut. Jika tujuan utama Gabriel dan pihaknya adalah cepat mencapai tim utama, maka peluangnya mungkin lebih besar di Manchester, mengingat krisis yang tengah dialami klub Inggris itu, dibandingkan dengan besarnya persaingan di dalam Real Madrid."

    Baca juga: Kata-kata Hoeness memicu badai: Kemarahan di dalam Bayern soal Musiala

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN