Paradoks ini muncul ketika melihat tujuan yang dipilih Gabriel; sebab meskipun Real Madrid merupakan etalase luar biasa bagi setiap pemain, klub ini juga menjadi salah satu lingkungan tersulit untuk menjamin keikutsertaan secara reguler, terutama di posisi-posisi yang biasa diisi oleh talenta Inggris tersebut.

Klub Kerajaan itu memiliki sederet nama yang bersaing memperebutkan ruang-ruang tersebut dalam waktu dekat; Arda Guler telah menjadi salah satu elemen penting dalam tim, sementara Endrick masih menjadi bagian dari proyek masa depan klub, pada saat Franco Mastantuono dinanti kepulangannya dari masa peminjaman untuk bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain.

Nico Paz juga mungkin akan bergabung dengan mereka, mengingat Real Madrid memiliki opsi untuk membelinya kembali seharga 80 juta euro. Daftar pesaing tidak berhenti pada mereka, tetapi juga mencakup Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Diomande, dan Vinicius Junior.

Baca juga: Pertarungan investasi besar: Bernabeu ungguli Camp Nou baru

Usia muda para pemain ini sepertinya tidak akan membuat persaingan menjadi kurang sengit dalam waktu dekat; sebab sebagian besar nama yang disebutkan terikat kontrak jangka panjang dengan Real Madrid, sementara yang lain tengah menjalani negosiasi untuk memperbarui keterikatan mereka dengan klub.

Dengan demikian, persoalannya tidak hanya terkait dengan level para pesaing, tetapi juga dengan usia mereka, yang berarti mereka akan tetap berada dalam perhitungan tim untuk tahun-tahun mendatang, menurut analisis "Sport".

Menurut yang diungkapkan laporan-laporan Inggris, Real Madrid menawarkan kepada Gabriel dan pihaknya sebuah rencana untuk mengembangkannya yang dimulai dengan bermain bersama tim Castilla dan tampil di Liga Champions UEFA Pemuda, dengan langkah berikutnya adalah bergabung dengan tim utama dalam rentang waktu yang relatif singkat.

Sport menutup: "Meskipun jalur ini menarik sebagai jalan menuju elite, hal itu tidak jauh berbeda dengan tawaran yang diajukan Manchester United kepada pemain tersebut. Jika tujuan utama Gabriel dan pihaknya adalah cepat mencapai tim utama, maka peluangnya mungkin lebih besar di Manchester, mengingat krisis yang tengah dialami klub Inggris itu, dibandingkan dengan besarnya persaingan di dalam Real Madrid."

Baca juga: Kata-kata Hoeness memicu badai: Kemarahan di dalam Bayern soal Musiala