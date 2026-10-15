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Transfer gratis yang menggoda Barcelona, Madrid, dan Atletico

Transfers
LaLiga
Premier League
L. Martinez
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Manchester United
Spanyol
Inggris

Bek tengah asal Argentina, Lisandro Martinez, sedang menjalani situasi penuh ketegangan dengan klubnya Manchester United, setelah secara terbuka mengkritik manajemen olahraga klub Inggris tersebut, sehingga kelanjutan kariernya bersama tim kini diragukan.

Usai kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions, sang bek melontarkan kritik terbuka kepada direktur olahraga United dan menuntut agar klub melakukan lebih banyak transfer supaya tim mampu bersaing merebut gelar-gelar besar. Hal itu tidak mendapat sambutan baik dari manajemen klub Inggris tersebut.

Satu hari setelah polemik yang dipicu oleh pernyataannya, pemain Argentina itu merilis pernyataan melalui akun media sosialnya untuk menjelaskan alasan di balik ucapannya dan meredakan ketegangan yang muncul akibat wawancara tersebut.

Lisandro mengakui bahwa ia berbicara karena terdorong rasa marah dan frustrasi, namun ia tetap menegaskan bahwa tujuannya adalah menuntut ambisi yang ia nilai perlu untuk membawa Manchester United kembali ke jalur persaingan gelar-gelar besar.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kontrak Lisandro Martinez berlaku hingga musim panas 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, tetapi ia tidak berniat menerima perpanjangan tersebut, dan tujuan berikutnya bisa saja berada di Spanyol.

Menurut situs "The Athletic", pemain internasional Argentina itu lebih memilih bermain di Spanyol jika akhirnya ia harus meninggalkan Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Opsi yang tersedia di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang

    Kemungkinan ini membuka pintu bagi minat sejumlah klub besar di Liga Spanyol, di antaranya Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid, meskipun hingga saat ini belum ada informasi yang terkonfirmasi mengenai adanya negosiasi dengan salah satu klub tersebut.

    Ketiga klub itu bisa saja memandang Lisandro sebagai opsi yang tersedia di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang dengan mendatangkan bek tengah berkaki kiri yang memiliki pengalaman besar di level tertinggi.

    Bek asal Argentina itu memiliki pengalaman di lapangan-lapangan elite Eropa, serta pernah menjuarai Piala Dunia bersama timnas Argentina di Qatar pada 2022. Kekuatannya dalam duel, keganasan bertahan, dan kemampuannya mengalirkan bola dari belakang serta membangun serangan menjadi karakteristik paling mencolok yang membedakannya.

    Jika pada akhirnya pemain tersebut memutuskan untuk berganti tujuan, situasi kontraknya bisa menjadi faktor penentu dalam memudahkan transaksi, karena ia dapat pindah dengan status pemain bebas apabila kontraknya berakhir tanpa diperpanjang.

    Adapun bagi Barcelona, klub Katalan itu telah mengkaji kemungkinan merekrut bek tengah berkaki kiri pada hari-hari terakhir bursa transfer lalu. Oleh karena itu, jika Lisandro tidak memperpanjang kontraknya, ia bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini belakang dengan biaya rendah.

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