Bek tengah asal Argentina, Lisandro Martinez, sedang menjalani situasi penuh ketegangan dengan klubnya Manchester United, setelah secara terbuka mengkritik manajemen olahraga klub Inggris tersebut, sehingga kelanjutan kariernya bersama tim kini diragukan.

Usai kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions, sang bek melontarkan kritik terbuka kepada direktur olahraga United dan menuntut agar klub melakukan lebih banyak transfer supaya tim mampu bersaing merebut gelar-gelar besar. Hal itu tidak mendapat sambutan baik dari manajemen klub Inggris tersebut.

Satu hari setelah polemik yang dipicu oleh pernyataannya, pemain Argentina itu merilis pernyataan melalui akun media sosialnya untuk menjelaskan alasan di balik ucapannya dan meredakan ketegangan yang muncul akibat wawancara tersebut.

Lisandro mengakui bahwa ia berbicara karena terdorong rasa marah dan frustrasi, namun ia tetap menegaskan bahwa tujuannya adalah menuntut ambisi yang ia nilai perlu untuk membawa Manchester United kembali ke jalur persaingan gelar-gelar besar.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kontrak Lisandro Martinez berlaku hingga musim panas 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, tetapi ia tidak berniat menerima perpanjangan tersebut, dan tujuan berikutnya bisa saja berada di Spanyol.

Menurut situs "The Athletic", pemain internasional Argentina itu lebih memilih bermain di Spanyol jika akhirnya ia harus meninggalkan Manchester United.