Transfer gratis... Duet Real Madrid dan Barcelona memimpin daftar pemain terbaik

Menjelang akhir musim 2025-2026, berita tentang para pemain yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni mendominasi daftar transfer. Dari Rudiger hingga Lewandowski, para penggemar sepak bola dengan antusias menanti ke mana para bintang ini akan berlabuh, yang mampu mengubah keseimbangan klub-klub besar tanpa biaya transfer, di pasar pemain bebas yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pasar transfer paling menarik dan diminati.

Casemiro, mantan pemain Real Madrid dan kini bermain untuk Manchester United, mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni, menegaskan bahwa kepergiannya sudah pasti. Sedangkan untuk beberapa bintang lain seperti Rudiger dan Konate, masa depan mereka masih belum jelas, dengan klub-klub besar memantau situasi mereka dengan cermat, termasuk Real Madrid dan Barcelona, bersiap untuk merekrut mereka tanpa biaya.

Inter Milan, juara edisi sebelum terakhir Liga Champions, mungkin akan mengalami perubahan di posisi penjaga gawang. Kontrak Yann Sommer berakhir pada 30 Juni 2026, dan tampaknya ia akan menerima tawaran dari berbagai pihak, sementara belum ada negosiasi untuk perpanjangan kontraknya. Jika ia memutuskan untuk tetap bertahan, ia akan menjadi kiper cadangan, sementara Vicario, kiper Tottenham, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya.

