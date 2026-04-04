FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

Transfer gratis... Duet Real Madrid dan Barcelona memimpin daftar pemain terbaik

Bintang tanpa kontrak

Menjelang akhir musim 2025-2026, berita tentang para pemain yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni mendominasi daftar transfer. Dari Rudiger hingga Lewandowski, para penggemar sepak bola dengan antusias menanti ke mana para bintang ini akan berlabuh, yang mampu mengubah keseimbangan klub-klub besar tanpa biaya transfer, di pasar pemain bebas yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pasar transfer paling menarik dan diminati.

Casemiro, mantan pemain Real Madrid dan kini bermain untuk Manchester United, mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni, menegaskan bahwa kepergiannya sudah pasti. Sedangkan untuk beberapa bintang lain seperti Rudiger dan Konate, masa depan mereka masih belum jelas, dengan klub-klub besar memantau situasi mereka dengan cermat, termasuk Real Madrid dan Barcelona, bersiap untuk merekrut mereka tanpa biaya.

Inter Milan, juara edisi sebelum terakhir Liga Champions, mungkin akan mengalami perubahan di posisi penjaga gawang. Kontrak Yann Sommer berakhir pada 30 Juni 2026, dan tampaknya ia akan menerima tawaran dari berbagai pihak, sementara belum ada negosiasi untuk perpanjangan kontraknya. Jika ia memutuskan untuk tetap bertahan, ia akan menjadi kiper cadangan, sementara Vicario, kiper Tottenham, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya.

(Baca juga) Real Madrid menuntaskan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Diaz berencana melanggar batasan... dan Real Madrid menetapkan harganya

(Baca juga) Barcelona mempertaruhkan semua kartunya untuk menyelesaikan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Rencana rahasia Barcelona.. Marmoush mengancam kesepakatan impian


    Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

      Tim pertahanan yang diisi oleh para pemain ternama

      Meskipun nama Zeki Çelik mungkin kurang dikenal, bek sayap asal Turki ini kemungkinan akan hengkang dari Roma, dengan Juventus terus memantau situasinya dengan cermat. Di sisi lain, masa depan Andy Robertson masih belum jelas, karena pemain asal Skotlandia itu belum memutuskan nasibnya, dan hanya mengatakan: "Jika ini tahun terakhir saya, maka begitulah adanya."

      Di lini pertahanan, Konaté memimpin daftar sebagai salah satu nama terkemuka, dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Chelsea memantau masa depannya, sementara pemain Prancis itu belum menanggapi tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan Liverpool, di tengah kekhawatiran akan terulangnya pengalaman Alexander-Arnold.

      Selain Konaté, ada Antonio Rüdiger yang tampaknya hampir memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, setelah ide tersebut diusulkan beberapa bulan lalu dan tampaknya keputusan akhir akan mengarah pada keputusannya untuk tetap bertahan. Hal ini menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

    Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

      Di tengah lapangan, siap untuk berangkat

      Casemiro bergabung dalam daftar pemain yang hengkang, setelah ia mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Manchester United, di tengah upaya para penggemar untuk membujuknya agar membatalkan keputusan tersebut. Leon Goretzka juga akan meninggalkan Bayern Munich saat usianya menginjak 30 tahun, sementara nasibnya masih belum pasti, meskipun beredar rumor yang mengaitkannya dengan Atlético Madrid.

      Sedangkan Bernardo Silva telah mengumumkan kepergiannya dari Manchester City, seiring dengan kembalinya rumor tentang kemungkinan kepindahannya ke Barcelona, sementara Frank Kessie belum memutuskan masa depannya antara Liga Saudi dan Italia.

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

      Serangan yang berayun antara ketidakpastian dan pembaruan

      Robert Lewandowski menjadi sorotan media setelah pernyataan samarnya mengenai masa depannya bersama Barcelona, yang memicu spekulasi tentang kepindahannya, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

      Di sisi lain, tampaknya penyerang Juventus, Vlahovic, hampir memperbarui kontraknya dengan nilai sekitar tujuh juta euro, sehingga tetap berada dalam daftar pemain bebas transfer paling diminati di Eropa di tengah-tengah kesepakatan besar musim panas.

      Skuad ini tidak hanya terdiri dari bintang-bintang terkenal, tetapi juga mencakup nama-nama yang mampu mengubah dinamika di tim mana pun. Pasar pemain bebas akan memanas dalam beberapa bulan mendatang, dan klub-klub besar bersiap untuk melakukan langkah besar, baik untuk menuntaskan kesepakatan gratis maupun memperkuat skuad mereka tanpa biaya finansial yang signifikan.