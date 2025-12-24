"Dia Siap Menghadapi Dunia" - Pembicaraan Transfer £65 Juta Mencuat, Bintang Bournemouth Antoine Semenyo Ideal Perkuat Real Madrid Atau Barcelona

Semenyo diincar pasangan Premier League Manchester United dan Tottenham selama musim panas, tetapi keduanya memilih untuk melanjutkan minat mereka masing-masing pada Bryan Mbeumo dan Mohammed Kudus. Sementara, penyerang Bournemouth berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di klub pantai selatan tersebut untuk mengikatnya hingga tahun 2030.

Namun, kontrak tersebut mengandung klausul rilis sebesar £65 juta yang aktif bulan depan hingga 10 Januari untuk memberi waktu bagi Bournemouth untuk mengamankan pengganti aset berharga mereka di Tahun Baru. Semenyo memulai musim Premier League dengan baik setelah mencetak delapan gol dan memberikan tiga assist tambahan untuk tim Andoni Iraola.

Form tersebut menarik minat dari raksasa Premier League Liverpool, Manchester City, dan Chelsea, sementara United dan Spurs juga sempat tertarik pada pemain Ghana tersebut. Tapi tampaknya City akan memenangkan perlombaan £65 juta untuk Semenyo. The Cityzens diharapkan memperkuat minat mereka pada sensasi Bournemouth tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Pelatih pribadi Semenyo, Saul Isaksson-Hurst, percaya bahwa pemain tersebut 'bisa bermain untuk tim mana pun di dunia' saat ia bersiap untuk pindah ke klub besar pada Januari.