"Dia Siap Menghadapi Dunia" - Pembicaraan Transfer £65 Juta Mencuat, Bintang Bournemouth Antoine Semenyo Ideal Perkuat Real Madrid Atau Barcelona
Penampilan Semenyo telah menarik minat dari tingkat atas
Semenyo diincar pasangan Premier League Manchester United dan Tottenham selama musim panas, tetapi keduanya memilih untuk melanjutkan minat mereka masing-masing pada Bryan Mbeumo dan Mohammed Kudus. Sementara, penyerang Bournemouth berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di klub pantai selatan tersebut untuk mengikatnya hingga tahun 2030.
Namun, kontrak tersebut mengandung klausul rilis sebesar £65 juta yang aktif bulan depan hingga 10 Januari untuk memberi waktu bagi Bournemouth untuk mengamankan pengganti aset berharga mereka di Tahun Baru. Semenyo memulai musim Premier League dengan baik setelah mencetak delapan gol dan memberikan tiga assist tambahan untuk tim Andoni Iraola.
Form tersebut menarik minat dari raksasa Premier League Liverpool, Manchester City, dan Chelsea, sementara United dan Spurs juga sempat tertarik pada pemain Ghana tersebut. Tapi tampaknya City akan memenangkan perlombaan £65 juta untuk Semenyo. The Cityzens diharapkan memperkuat minat mereka pada sensasi Bournemouth tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Pelatih pribadi Semenyo, Saul Isaksson-Hurst, percaya bahwa pemain tersebut 'bisa bermain untuk tim mana pun di dunia' saat ia bersiap untuk pindah ke klub besar pada Januari.
'Dia sangat baik, dia sensasional'
Isaksson-Hurst menyoroti Real Madrid dan Barcelona sebagai kaliber tim yang dapat dimainkan oleh Semenyo. Dia memberikan pujian kepada bintang Liga Premier tersebut. "Antoine bisa bermain di mana saja dia mau," kata Isaksson-Hurst kepada Hayters.
"Dia bisa bermain untuk Real Madrid, dia bisa bermain untuk Barcelona, dia bisa bermain untuk tim mana saja di dunia. Dia sehebat itu, dia sensasional. Dia siap menghadapi dunia. Dia bisa bermain untuk salah satu klub top, di mana pun dia mau pergi. Semua orang juga pasti menginginkannya. Dia adalah pemain sensasional dengan mentalitas yang hebat. Dia memiliki segalanya."
Kegagalan Ghana untuk lolos ke Piala Afrika berarti Semenyo bebas bermain sepanjang periode liburan. Dan meskipun memulai musim dengan gemilang, Isaksson-Hurst percaya bahwa kampanye Semenyo baru saja dimulai.
"Ini adalah tahun besar baginya, banyak pembicaraan tentang mungkin pindah dan hal-hal semacam itu. Dia tidak akan melepaskan remnya, dia akan melaju penuh, karena dia ingin jelas membantu Bournemouth dan menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Itu adalah prioritas."
'Dia adalah pemain yang luar biasa, luar biasa, luar biasa'
Pelatih City Pep Guardiola adalah penggemar Semenyo yang sudah dikonfirmasi setelah memuji pemain tersebut pada awal musim sebelum pembicaraan transfer semakin intensif. "Dia adalah pemain yang luar biasa, luar biasa, luar biasa," kata pelatih asal Spanyol itu tentang pemain sayap tersebut.
"Energinya, kepercayaan dirinya, pergerakannya - luar biasa. Dia tidak berhenti berlari, dia menyerang ruang dengan sangat baik, dan ketika dia memegang bola, Anda merasa sesuatu akan terjadi. Dia semakin baik di setiap pertandingan. Pemain seperti dia membuat liga ini istimewa - selalu lapar, selalu berani."
Mantan penjaga gawang Rob Green juga melihat mengapa City menginginkan Semenyo, mengatakan kepada BBC 5 Live: "Dia dapat bergerak maju dengan bola secara vertikal, berbeda dengan Doku yang masuk dan keluar.
"Dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda yang dicari oleh Pep. Jangka pendek mereka memiliki masalah cedera sendiri, dengan Oscar Bobb absen, Doku absen, Marmoush sedang pergi [di Piala Afrika bersama Mesir], jadi dia bisa membantu jangka pendek dan panjang."
Green juga menyampaikan kekhawatiran tentang masa depan Savinho di Stadion Etihad, menambahkan: "Ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan seseorang seperti Savinho."
City bisa naik ke puncak dengan kemenangan atas Forest
City harus menunggu hingga jendela transfer dibuka minggu depan sebelum mereka dapat mendaftarkan Semenyo jika mereka, seperti yang diharapkan, menandatangani pemain sayap dari Bournemouth. The Cityzens kembali ke tugas liga di kandang melawan Nottingham Forest akhir pekan ini sebelum perjalanan ke Sunderland untuk merayakan Tahun Baru.
Pesaing gelar Premier League kemudian melanjutkan pertandingan mereka di Stadium of Light dengan dua pertandingan kandang berturut-turut melawan Brighton dan Chelsea dalam awal tahun yang diharapkan akan sibuk bagi City.
