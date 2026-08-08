Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Transfer £60 juta Man Utd diblokir! Newcastle kirim pesan tegas soal Lewis Hall
Newcastle menolak pendekatan awal dari United
Manchester United mendapat pukulan besar dalam upaya mereka memburu bek kiri baru setelah Newcastle dengan tegas memblokir langkah untuk Hall. Menurut talkSPORT, Manchester United baru-baru ini mengajukan permintaan resmi untuk bek berusia 21 tahun tersebut.
Namun, Newcastle dengan cepat menolak pendekatan itu dan memberi tahu INEOS bahwa sang pemain sama sekali tidak tersedia untuk ditransfer pada musim panas ini. Terlepas dari laporan yang menyebut Hall sendiri terbuka untuk bergabung dengan raksasa Manchester tersebut, Newcastle tetap benar-benar bertekad mempertahankan jasanya.
- (C)Getty Images
Hall dipandang sebagai pilar utama proyek
Newcastle menganggap full-back Inggris bertalenta itu sebagai komponen yang benar-benar tak tergantikan dalam visi taktik pelatih kepala yang baru ditunjuk Matthias Jaissle di Tyneside. Laporan yang sama mengklaim bahwa terlepas dari rumor luas mengenai valuasi £60 juta, Newcastle saat ini menolak bahkan untuk membahas banderol harga saat mereka berupaya mengusir rival-rival mereka di Premier League.
Newcastle United bertekad mempertahankan bek itu
Sky Sports mengonfirmasi bahwa pendekatan awal dari Old Trafford ditolak mentah-mentah hampir dua pekan lalu. Media itu juga mencatat bahwa Newcastle sedang aktif mencari untuk merekrut bek sayap lain, yang berarti mereka sama sekali tidak mampu kehilangan satu pemain di posisi tersebut.
Selain itu, sumber-sumber secara tertutup meyakini bahwa klub bahkan membutuhkan biaya yang benar-benar fantastis untuk mempertimbangkan kembali sikap tegas mereka terhadap sang pemain. Disebutkan bahwa tawaran apa pun yang berhasil harus jauh melampaui rekor biaya £62 juta di Premier League untuk seorang bek kiri, yang tercipta ketika Chelsea merekrut Marc Cucurella dari Brighton pada 2022.
- Getty
Robinson masuk radar United
Dengan kepindahan Hall kini tampak sangat kecil kemungkinannya, United dan pemiliknya, INEOS, harus segera beralih ke target bek alternatif. Klub masih mengevaluasi kebutuhan akhir skuad mereka sebelum bursa transfer resmi ditutup.
Pemain internasional Amerika Serikat milik Fulham, Robinson, telah banyak dikaitkan sebagai opsi sekunder yang layak. Manchester United kini harus memutuskan apakah akan meluncurkan pendekatan resmi untuk Robinson atau memfokuskan sisa anggaran musim panas mereka untuk merekrut seorang gelandang tengah tambahan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami