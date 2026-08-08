Transfer £60 juta Man Utd diblokir! Newcastle kirim pesan tegas soal Lewis Hall

Manchester United mendapat pukulan besar dalam upaya mereka memburu bek kiri baru setelah Newcastle dengan tegas memblokir langkah untuk Hall. Menurut talkSPORT, Manchester United baru-baru ini mengajukan permintaan resmi untuk bek berusia 21 tahun tersebut.

Namun, Newcastle dengan cepat menolak pendekatan itu dan memberi tahu INEOS bahwa sang pemain sama sekali tidak tersedia untuk ditransfer pada musim panas ini. Terlepas dari laporan yang menyebut Hall sendiri terbuka untuk bergabung dengan raksasa Manchester tersebut, Newcastle tetap benar-benar bertekad mempertahankan jasanya.