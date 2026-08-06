Transfer Cody Gakpo ke Tottenham ‘bisa terjadi’, tetapi Michael Owen menilai risiko dalam penjualan winger Liverpool yang ‘secara konsisten buruk’

Ketika ditanya apakah Liverpool seharusnya terbuka pada tawaran, mengingat masalah inkonsistensi Gakpo, mantan striker The Reds Owen, yang kini membantu para penjudi Inggris membandingkan kasino online sebagai duta Inggris untuk Casino.org, mengatakan kepada GOAL: "Ya, dia konsisten musim lalu, tetapi konsisten buruk. Dia menjalani sekitar 10 pertandingan pembuka yang bagus atau semacamnya, tetapi kemudian selama sisa musim dia tampil cukup buruk.

"Gakpo sudah membuktikan bahwa dia bisa sangat efektif di tim Liverpool. Tetapi itu menjadi kekhawatiran, penampilannya musim lalu, meskipun banyak penampilan mereka juga mengkhawatirkan. Itu musim yang buruk.

"Saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Saya hanya berpikir Liverpool mungkin... Jika mereka kehilangannya, mereka sudah sangat membutuhkan pemain sayap. Jika mereka kehilangannya, apakah Anda akan memasuki musim dengan mengandalkan Rio Ngumoha? Jika Anda punya pengganti, maka saya bisa memahaminya.

"Itu bisa terjadi. Saat ini, saya pikir mereka sedang melihat opsi untuk menambah pemain, saya tidak yakin mereka berpikir untuk melepas terlalu banyak pemain. Musimnya tahun lalu tidak terlalu bagus. Namun, seiring waktu dia telah membuktikan bahwa dia sangat bagus. Itu salah satu situasi yang masih belum pasti."