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Transfer Cody Gakpo ke Tottenham ‘bisa terjadi’, tetapi Michael Owen menilai risiko dalam penjualan winger Liverpool yang ‘secara konsisten buruk’
Gakpo tampil tidak konsisten, tetapi Liverpool kekurangan pemain sayap
Liverpool berpeluang meraup keuntungan besar dari Gakpo jika penjualannya disetujui, dengan kabar bahwa ia bisa menelan biaya hingga £70 juta ($94 juta) bagi Tottenham. Kesepakatan yang membawa pemain 27 tahun itu ke Merseyside bernilai kurang dari £45 juta ($61 juta).
Ia kini merupakan pemain berpengalaman di Premier League, dan semasa membela PSV sempat menunjukkan bahwa ia mampu membukukan jumlah gol yang mengesankan. Liverpool belum melihat cukup banyak kualitas tersebut dari sosok yang bisa dimainkan di sisi sayap atau di tengah sebagai penyerang tengah.
Akibatnya, mulai muncul pertanyaan soal nilainya bagi kepentingan tim secara kolektif, dengan Tottenham siap menguji tekad rival domestik tersebut. Dengan harga yang tepat, bisa jadi Andoni Iraola dan koleganya memutuskan untuk mencairkan aset itu, sehingga mereka dapat menginvestasikan kembali dana yang didapat untuk memburu pengganti yang sesuai.
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Haruskah Liverpool mendengarkan tawaran untuk Gakpo yang dikaitkan dengan Tottenham Hotspur?
Ketika ditanya apakah Liverpool seharusnya terbuka pada tawaran, mengingat masalah inkonsistensi Gakpo, mantan striker The Reds Owen, yang kini membantu para penjudi Inggris membandingkan kasino online sebagai duta Inggris untuk Casino.org, mengatakan kepada GOAL: "Ya, dia konsisten musim lalu, tetapi konsisten buruk. Dia menjalani sekitar 10 pertandingan pembuka yang bagus atau semacamnya, tetapi kemudian selama sisa musim dia tampil cukup buruk.
"Gakpo sudah membuktikan bahwa dia bisa sangat efektif di tim Liverpool. Tetapi itu menjadi kekhawatiran, penampilannya musim lalu, meskipun banyak penampilan mereka juga mengkhawatirkan. Itu musim yang buruk.
"Saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Saya hanya berpikir Liverpool mungkin... Jika mereka kehilangannya, mereka sudah sangat membutuhkan pemain sayap. Jika mereka kehilangannya, apakah Anda akan memasuki musim dengan mengandalkan Rio Ngumoha? Jika Anda punya pengganti, maka saya bisa memahaminya.
"Itu bisa terjadi. Saat ini, saya pikir mereka sedang melihat opsi untuk menambah pemain, saya tidak yakin mereka berpikir untuk melepas terlalu banyak pemain. Musimnya tahun lalu tidak terlalu bagus. Namun, seiring waktu dia telah membuktikan bahwa dia sangat bagus. Itu salah satu situasi yang masih belum pasti."
Liverpool sedang sangat santer dikaitkan dengan Barcola
Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Tottenham Hotspur sedang “dalam pembicaraan langsung dengan pihak Cody Gakpo terkait kemungkinan kepindahan pada musim panas ini”. Disebutkan bahwa kesepakatan apa pun akan bergantung pada “paket finansial” yang disiapkan dan upaya Liverpool untuk mendatangkan tambahan kekuatan.
Liverpool juga santer dikaitkan dengan penyerang timnas Prancis Bradley Barcola, dengan pintu keluar di Paris Saint-Germain disebut mulai terbuka bagi pemain 23 tahun pemenang Liga Champions tersebut.
Gakpo juga akan punya suara besar terkait masa depannya sendiri, dengan pemain Belanda itu perlu menentukan lingkungan klub mana yang paling mendukung karier domestik dan internasionalnya. Ia kembali terlihat hidup pada beberapa momen saat mengenakan warna negaranya di Piala Dunia 2026.
Saat ditanya mengenai kemampuannya menunjukkan konsistensi yang lebih besar untuk Belanda dibandingkan saat ia melakukannya bersama Liverpool, pemain kelahiran Eindhoven itu berkata: “Ini sedikit berbeda. Cara saya bermain di sini, di mana pelatih ingin saya berada, kebebasan yang saya miliki di klub. Pada dasarnya itu saja.”
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Gakpo menandatangani kontrak lima tahun pada 2025
Liverpool mungkin memutuskan bahwa perpisahan kini menjadi opsi terbaik bagi semua pihak, sehingga Gakpo bisa menyalakan kembali percikan yang mulai memudar di lingkungan baru. Tottenham sudah menggelontorkan dana besar pada musim panas ini, dengan pengalaman Premier League menjadi prioritas di London utara.
Mohamed Salah memang sudah meninggalkan Anfield, sementara Iraola melihat opsi di sektor sayapnya semakin menipis, dan itu bisa membuat Liverpool tetap menaruh kepercayaan kepada pemain yang diikat kontrak baru berdurasi lima tahun pada musim panas 2025 itu.
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