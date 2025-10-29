Bayern Munich Targetkan Bintang Bundesliga Sebagai Pelapis Ideal Harry Kane, Barcelona Turut Mengincarnya

Bayern secara aktif memantau Asllani, striker Hoffenheim yang melejit di kancah Bundesliga dengan serangkaian penampilan impresif. Menurut laporan dari Sky Sport, tim Bavaria itu telah mengumpulkan detail tentang klausul rilis pemain berusia 23 tahun tersebut sebagaimana mereka mencari pelapis yang mumpuni dan penerus Kane di masa depan.

Asllani menjadi salah satu pemain menonjol musim ini, mencetak enam gol dan menyumbang dua assist dalam sembilan pertandingan kompetitif. Ini melanjutkan performa pinjaman yang luar biasa di SV Elversberg, di mana ia mencatatkan 19 gol dan 10 assist dalam 39 penampilan. Kakinya yang cepat, pergerakan tajam, dan penyelesaian akhir yang klinis telah menarik perhatian pemandu bakat di seluruh Eropa.

Bayern melihatnya sebagai sosok ideal untuk rencana masa depan mereka — seorang penyerang muda berbakat secara teknis yang mampu melengkapi Kane sekarang dan menggantikannya dalam jangka panjang. Dengan masa depan Nicolas Jackson di Allianz Arena yang tidak pasti, juara Jerman itu bersiap untuk kemungkinan perubahan kedalaman lini serang mereka menjelang 2025.