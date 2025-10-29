Getty
Bayern Munich Targetkan Bintang Bundesliga Sebagai Pelapis Ideal Harry Kane, Barcelona Turut Mengincarnya
Bayern Kejar Striker Hoffenheim yang Sedang Naik Daun
Bayern secara aktif memantau Asllani, striker Hoffenheim yang melejit di kancah Bundesliga dengan serangkaian penampilan impresif. Menurut laporan dari Sky Sport, tim Bavaria itu telah mengumpulkan detail tentang klausul rilis pemain berusia 23 tahun tersebut sebagaimana mereka mencari pelapis yang mumpuni dan penerus Kane di masa depan.
Asllani menjadi salah satu pemain menonjol musim ini, mencetak enam gol dan menyumbang dua assist dalam sembilan pertandingan kompetitif. Ini melanjutkan performa pinjaman yang luar biasa di SV Elversberg, di mana ia mencatatkan 19 gol dan 10 assist dalam 39 penampilan. Kakinya yang cepat, pergerakan tajam, dan penyelesaian akhir yang klinis telah menarik perhatian pemandu bakat di seluruh Eropa.
Bayern melihatnya sebagai sosok ideal untuk rencana masa depan mereka — seorang penyerang muda berbakat secara teknis yang mampu melengkapi Kane sekarang dan menggantikannya dalam jangka panjang. Dengan masa depan Nicolas Jackson di Allianz Arena yang tidak pasti, juara Jerman itu bersiap untuk kemungkinan perubahan kedalaman lini serang mereka menjelang 2025.
Barcelona Juga Ikut Bersaing untuk Asllani
Raksasa Catalunya telah memantau Asllani selama berbulan-bulan, mengidentifikasinya sebagai calon penerus Robert Lewandowski, yang kontraknya berjalan hingga 2026. Barcelona mengirimkan pemandu bakat ke beberapa pertandingan Hoffenheim dan menyimpan data analisis yang kuat tentang pemain internasional Kosovo tersebut.
Bagi Barca, Asllani mewakili pilihan yang terjangkau dan berpikiran maju — seorang pemain yang sesuai dengan cetak biru taktis klub soal mobilitas, kemampuan teknis, dan kecerdasan di ruang sempit. Namun, masuknya Bayern ke dalam persaingan mengancam upaya mereka, mengingat keunggulan finansial raksasa Bavaria dan pemahaman mereka akan Bundesliga.
Menambah intrik, Asllani sendiri pernah berbicara secara terbuka tentang kekagumannya pada juara LaLiga itu. "FC Barcelona selalu menjadi klub impian saya," katanya dalam wawancara baru-baru ini, yang semakin memicu spekulasi kemungkinan pindah ke Spanyol.
Meski begitu, kesediaan Hoffenheim untuk bernegosiasi pada akhirnya mungkin bergantung pada siapa yang memenuhi klausul rilisnya, yang diperkirakan akan aktif pada musim panas 2026. Dengan beberapa klub Liga Primer juga mengawasi, perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan semakin ketat.
Strategi Transfer dan Visi Taktis Bayern
Bagi Bayern, pengejaran Asllani menggarisbawahi perencanaan jangka panjang mereka dan penekanan pada pengembangan kedalaman di belakang Kane. Striker Inggris itu sangat produktif sejak kepindahannya dari Tottenham tetapi akan berusia 33 tahun musim panas mendatang, mendorong klub untuk mencari penyerang yang dapat berotasi secara efektif sambil belajar di bawah salah satu yang terbaik di dunia.
Profil Asllani — seorang striker mobile berorientasi pressing yang unggul dalam permainan link-up — sejalan dengan identitas menyerang Die Roten di bawah Vincent Kompany. Pengalamannya di Bundesliga juga menjadikannya investasi berisiko rendah yang menarik dibandingkan merekrut dari luar negeri.
Sementara itu, Hoffenheim bersiap menerima tawaran, sadar bahwa kemajuan pesat Asllani dan eksposur internasionalnya bersama Kosovo telah menjadikannya salah satu penyerang muda paling diminati di Eropa. Kontraknya berjalan hingga 2029, tetapi kubu pemain dilaporkan merencanakan kepindahan di musim panas, mengincar langkah ke sepakbola Liga Champions.
Pertarungan Memperebutkan Tanda Tangan Asllani
Dengan Bayern, Barca, dan beberapa tim Liga Primer memantau perkembangan, langkah selanjutnya sang striker dapat menentukan lintasan kariernya. Performa Asllani telah mengubahnya menjadi salah satu properti terpanas Bundesliga, dan ambisinya menunjukkan dia tidak akan bertahan lama di Hoffenheim.
Jendela transfer musim panas 2026 diperkirakan akan menjadi penentu, saat klausul rilisnya aktif dan klub-klub meresmikan tawaran. Die Roten diyakini memiliki sedikit keunggulan karena keuntungan domestik mereka, tetapi kekaguman jangka panjang Barcelona dan preferensi pribadi Asllani masih bisa mengubah keputusan.
Di mana pun ia berakhir, Asllani tampaknya ditakdirkan untuk kasta teratas sepakbola Eropa. Entah ia menjadi pewaris Kane di Bayern atau penerus Lewandowski di Barca, babak selanjutnya dari striker muda ini menjanjikan salah satu kisah transfer paling menarik di tahun 2025.
