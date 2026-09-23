Aktivitas transfer yang layak untuk promosi ke Serie B, awal musim yang layak untuk degradasi ke Serie D. Foggia asuhan Gaetano Auteri memulai Girone C Serie C dengan mengecewakan: tim asal Daunia itu baru meraih lima poin dari enam pertandingan, dengan kemenangan pada laga pembuka di kandang Crotone, sebelum kemudian membukukan dua hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima laga berikutnya.
Transfer ala Serie B, mulai dari Serie D: bagaimana kiprah Foggia
Serangan mandul
Baru empat gol yang dicetak, dengan lini serang terburuk di liga, kebobolan 7 gol, dan fase ofensif yang masih kesulitan berkembang, meski pada bursa transfer musim panas mendatangkan Panico, Petito, Luciani, dan Ravasio, semuanya pemain yang produktif untuk level kompetisi ini. Kecuali dalam laga terakhir yang kalah di Sesto San Giovanni melawan Inter Under 23, dalam empat pertandingan sebelumnya mereka tidak mencetak gol sama sekali.
PERKATAAN AUTERI
Berikut perkataan sang pelatih terkait momen negatif yang sedang dialami tim: "Kami harus berkembang, tetapi juga membangun. Kami melakukan beberapa pergantian yang dipaksakan, tetapi sepak bola memang seperti ini. Kami harus bekerja mengatasi hal negatif ini. Kami akan keluar dari periode ini dengan bekerja dan menganalisis dengan baik semua kesalahan kami. Akan datang momen-momen ketika kami akan mampu mencetak gol".
Titik balik
Foggia terus melakukan kesalahan-kesalahan sepele, yang membuat lawan bisa kembali ke pertandingan dan memengaruhinya. Dengan cara seperti ini, semua kerja keras, komitmen, agresivitas, dan antusiasme tidak mendapat jawaban di lapangan. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dalam sebuah kompetisi, tetapi Foggia kini mengulanginya terlalu sering sehingga memengaruhi performa, hasil, dan klasemen. Tim yang tidak mampu mencetak gol dan terus-menerus mudah ditembus di lini pertahanan tidak bisa berharap menempati posisi penting di klasemen, melainkan harus segera keluar dari papan bawah, karena saat ini Foggia berada di level play-out.
Skenario yang harus dibangun ulang
Sebuah skenario yang benar-benar tak terduga, mengingat kedatangan Del Sole, Zuccon, dan tentu saja Ravasio pada hari terakhir bursa transfer, tiga rekrutan dari tim yang mengincar Serie B.
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