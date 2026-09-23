Foggia terus melakukan kesalahan-kesalahan sepele, yang membuat lawan bisa kembali ke pertandingan dan memengaruhinya. Dengan cara seperti ini, semua kerja keras, komitmen, agresivitas, dan antusiasme tidak mendapat jawaban di lapangan. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dalam sebuah kompetisi, tetapi Foggia kini mengulanginya terlalu sering sehingga memengaruhi performa, hasil, dan klasemen. Tim yang tidak mampu mencetak gol dan terus-menerus mudah ditembus di lini pertahanan tidak bisa berharap menempati posisi penting di klasemen, melainkan harus segera keluar dari papan bawah, karena saat ini Foggia berada di level play-out.