Tragis! Bek Barcelona Mario Pineida Tewas Ditembak Saat Bersama Ibunda, Real Madrid Kirim Duka

Ekuador dan sepakbola Amerika Selatan diliputi duka atas wafatnya Mario Pineida. Bek Barcelona Guayaquil tersebut tewas pada Rabu (17/12) malam waktu setempat setelah menjadi korban penembakan oleh dua orang tak dikenal.

Pineida, 33 tahun, tengah berjalan di salah satu jalan di Guayaquil ketika dua pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekatinya. Keduanya kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak Pineida serta ibunya yang berada di lokasi yang sama. Sang ibu berhasil selamat dan kondisinya dinyatakan stabil. Namun nyawa mantan penggawa timnas Ekuador itu tak tertolong.