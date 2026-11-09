Karena kabar ini mulai menyebar luas dan menjadi sorotan di Turki, Fenerbahce terpaksa membantahnya lewat pernyataan pers bernada keras: "Kabar yang diterbitkan hari ini (9 November 2026) oleh surat kabar Sözcü dengan judul 'Otak sepak bola Fenerbahçe', lalu dikutip dan disebarkan oleh media lain, yang menyebut Francesco Totti akan menduduki jabatan dalam struktur manajemen olahraga klub kami, sama sekali tidak berdasar. Kami meminta media yang menyebarkan kabar palsu tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mengonfirmasinya untuk menghormati prinsip-prinsip jurnalistik dan bertindak secara bertanggung jawab."