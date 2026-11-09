Masa depan Francesco Totti tidak akan berada di Turki ataupun dalam jabatan manajemen. Kabar mengenai kemungkinan keterlibatan mantan ikon Roma di Fenerbahce telah ramai diberitakan media Turki pagi ini. Namun, seperti ditegaskan klub melalui pernyataan resmi, kabar tersebut ternyata memang menarik, tetapi tidak berdasar.
Totti jadi petinggi Fenerbahce? Klub membantah: "Kabar itu tidak berdasar"
Totti ke Fenerbahce?
Surat kabar Sozcu menjadi yang pertama memberitakan kabar tersebut. Di tengah masa sulit yang dialami klub itu, Sozcu menyebut Francesco Totti, yang kini tidak terikat kontrak apa pun, sebagai sosok baru untuk ditempatkan di jajaran manajemen sebagai "otak sepak bola" dalam proyek olahraga klub.
PERNYATAAN RESMI FENERBAHCE
Karena kabar ini mulai menyebar luas dan menjadi sorotan di Turki, Fenerbahce terpaksa membantahnya lewat pernyataan pers bernada keras: "Kabar yang diterbitkan hari ini (9 November 2026) oleh surat kabar Sözcü dengan judul 'Otak sepak bola Fenerbahçe', lalu dikutip dan disebarkan oleh media lain, yang menyebut Francesco Totti akan menduduki jabatan dalam struktur manajemen olahraga klub kami, sama sekali tidak berdasar. Kami meminta media yang menyebarkan kabar palsu tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mengonfirmasinya untuk menghormati prinsip-prinsip jurnalistik dan bertindak secara bertanggung jawab."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami