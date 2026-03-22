Ada kejutan besar dalam susunan pemain awal Tottenham untuk laga kandang melawan Nottingham Forest:Igor Tudor memilih untuk menurunkan Guglielmo Vicario sebagai starter. Kiper tersebut akan menjaga gawang Spurs meskipun dijadwalkan menjalani operasi hernia besok, Senin, 23 Maret. Operasi tersebut kemungkinan besar akan membuatnya absen hingga akhir musim dan membuatnya kehilangan kesempatan dipanggil ke tim nasional untuk babak playoff PialaDunia.
Tottenham, Vicario harus menjalani operasi namun tetap diturunkan sebagai starter: keputusan Tudor saat menghadapi Nottingham Forest
PILIHAN TUDOR
Vicario akan menjalani operasi hernia, namun Tudor tetap memilih untuk menurunkannya sebagai penjaga gawang. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pentingnya pertandingan tersebut. Laga melawan Nottingham Forest ini, dalam segala hal, merupakan pertandingan penentu kelangsungan di liga, mengingat Tottenham berada di peringkat kelima dari bawah dengan 30 poin, sementara Nottingham di peringkat keempat dari bawah dengan 29 poin.
Pelatih pun memutuskan untuk menurunkan kiper terbaiknya untuk terakhir kalinya sebelum operasi, di mana waktu pemulihannya belum diketahui. Namun, harapannya adalah, jika Italia lolos ke Piala Dunia, Vicario dapat pulih tepat waktu untuk masuk dalam daftar pemanggilan Gennaro Gattuso.
SIARAN PERS DARI TOTTENHAM
"Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario akan menjalani operasi hernia minggu depan.
Operasi kecil yang akan dijalani kiper tim nasional Italia ini telah dijadwalkan sedemikian rupa agar dampaknya terhadap musim kami seminimal mungkin.
Guglielmo akan segera memulai proses rehabilitasinya bersama tim medis kami dan diharapkan dapat kembali bermain pada bulan depan."