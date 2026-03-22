Tottenham, Vicario harus menjalani operasi namun tetap diturunkan sebagai starter: keputusan Tudor saat menghadapi Nottingham Forest

Vicario akan menjalani operasi hernia, namun Tudor tetap memilih untuk menurunkannya sebagai penjaga gawang. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pentingnya pertandingan tersebut. Laga melawan Nottingham Forest ini, dalam segala hal, merupakan pertandingan penentu kelangsungan di liga, mengingat Tottenham berada di peringkat kelima dari bawah dengan 30 poin, sementara Nottingham di peringkat keempat dari bawah dengan 29 poin.

Pelatih pun memutuskan untuk menurunkan kiper terbaiknya untuk terakhir kalinya sebelum operasi, di mana waktu pemulihannya belum diketahui. Namun, harapannya adalah, jika Italia lolos ke Piala Dunia, Vicario dapat pulih tepat waktu untuk masuk dalam daftar pemanggilan Gennaro Gattuso.



