Tottenham terus berupaya meyakinkan Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu menjadi pilihan utama klub pasca pemecatan Igor Tudor; mantan pelatih Marseille tersebut terbuka terhadap kemungkinan untuk menangani Spurs, namun ia ingin menunda keputusan hingga akhir musim, guna melihat apakah tim tersebut berhasil menghindari degradasi. Namun, klub membutuhkan pemimpin segera dan niatnya bukanlah merekrut pelatih sementara untuk menyelesaikan musim ini, melainkan seorang pelatih yang dapat bertahan di masa depan; oleh karena itu, di antara berbagai opsi, ada usulan untuk menawarkan kontrak kepada De Zerbi dengan klausul keluar jika terjadi degradasi. Daily Mail merinci angka-angka yang mungkin ditawarkan kepada De Zerbi: gaji sebesar 12 juta per musim selama lima tahun, yang akan menjadikannya pelatih dengan gaji tertinggi kedua di Liga Premier setelah Pep Guardiola.



