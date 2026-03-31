Tottenham terus berupaya meyakinkan Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu menjadi pilihan utama klub pasca pemecatan Igor Tudor; mantan pelatih Marseille tersebut terbuka terhadap kemungkinan untuk menangani Spurs, namun ia ingin menunda keputusan hingga akhir musim, guna melihat apakah tim tersebut berhasil menghindari degradasi. Namun, klub membutuhkan pemimpin segera dan niatnya bukanlah merekrut pelatih sementara untuk menyelesaikan musim ini, melainkan seorang pelatih yang dapat bertahan di masa depan; oleh karena itu, di antara berbagai opsi, ada usulan untuk menawarkan kontrak kepada De Zerbi dengan klausul keluar jika terjadi degradasi. Daily Mail merinci angka-angka yang mungkin ditawarkan kepada De Zerbi: gaji sebesar 12 juta per musim selama lima tahun, yang akan menjadikannya pelatih dengan gaji tertinggi kedua di Liga Premier setelah Pep Guardiola.
Tottenham tetap ngotot ingin mendatangkan De Zerbi, tapi para pendukung protes: "Kami tidak mau dia." Kasus serupa dengan Gattuso
KAMPANYE PARA PENDUKUNG MELAWAN DE ZERBI
Pelatih asal Italia tersebut sedang mempertimbangkan hal ini, namun sementara itu para pendukung Tottenham juga mulai bersuara: "Not to De Zerbi" adalah kampanye yang dilancarkan para pendukung Spurs untuk menyampaikan pendapat mereka. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2021, ketika Rino Gattuso hampir menduduki kursi kepelatihan di Inggris, namun pada akhirnya kesepakatan itu batal setelah protes dari para pendukung yang tidak menginginkannya. Di antara nama-nama lain yang dikaitkan dengan Tottenham dalam beberapa pekan terakhir, terdapat juga nama Thiago Motta, yang tidak aktif sejak pengalamannya terakhir di bangku cadangan Juventus yang berakhir dengan pemecatan pada Maret 2025.
KEADAAN TOTTENHAM
Spurs sedang mengalami salah satu musim terburuk dalam beberapa tahun terakhir: dengan tujuh pertandingan tersisa di Liga Premier, tim ini berada di peringkat ke-19 dengan selisih hanya satu poin dari zona degradasi: unggul 1 poin atas West Ham. Saat liga dilanjutkan, mereka akan menghadapi Sunderland dalam laga tandang pada 12 April, kemudian menjamu Brighton, yang disusul dengan laga head-to-head melawan Wolverhampton. Dalam empat pertandingan terakhir, Tottenham akan menghadapi Aston Villa, Leeds, Chelsea, dan Everton.