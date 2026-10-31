Tottenham kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Crystal Palace 2-0 dan mendekati posisi-posisi penting di klasemen. Pertandingan berjalan seimbang hingga menit ke-13, ketika Mateta diusir keluar lapangan. Saat berusaha menjangkau bola, ia menerjang van de Ven dengan keras. Oliver, yang dipanggil oleh VAR, mengeluarkan kartu merah. Tim asuhan De Zerbi bermain dengan keunggulan satu pemain tanpa tekanan dan memiliki banyak waktu. Mereka memanfaatkan keunggulan itu pada menit ke-25, ketika Archie Gray menyundul bola dari sepak pojok Kudus di sisi kanan. Tottenham menguasai permainan, sementara seluruh pemain Palace mundur untuk bertahan. Spurs terus menciptakan peluang dalam pertandingan yang berlangsung satu arah. Setelah terus menekan, mereka mencetak gol kedua lewat sundulan van Hecke menyambut umpan silang Mateus Fernandes. Menjelang akhir laga, Kulusevski juga mencoba mencetak gol, tetapi Henderson menggagalkannya.
Tottenham terus melaju, kalahkan Crystal Palace 2-0: kini De Zerbi memimpikan Liga Champions
Jadwal yang bisa diatasi
Tottenham pun meraih kemenangan ketiga beruntun setelah mengalahkan Coventry dan Chelsea. Mereka meninggalkan masa sulit pada awal musim dan naik ke peringkat kedelapan klasemen dengan 12 poin, terpaut empat poin dari Chelsea di posisi keempat sekaligus zona kualifikasi Liga Champions musim depan. Siapa sangka sebulan lalu? Kini masa depan mereka tampak jauh lebih cerah. Sebelum jeda internasional, Spurs akan menghadapi Leeds di Elland Road. Setelah jeda, mereka akan melawan Ipswich (kandang), Sunderland (tandang), dan Fulham (kandang), sebelum menghadapi Arsenal di Tottenham Hotspur Stadium. Jadwal itu memungkinkan mereka untuk bermimpi.
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