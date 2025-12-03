Son mengakui sendiri bahwa momen kepulangannya ke London utara akan sangat emosional.

Ia berbicara kepada media klub: “Saat saya mengumumkan keputusan sulit untuk meninggalkan Spurs pada musim panas, itu terjadi di Korea Selatan, dan saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada para penggemar di stadion. Sekarang saya sangat bahagia karena saya akan kembali ke London pada 9 Desember, untuk laga Liga Champions, dan bisa memberi tahu para penggemar Spurs secara langsung betapa besar arti dukungan dan cinta mereka selama 10 tahun bagi saya dan keluarga. Ini akan menjadi momen emosional, tapi penting bagi saya dan klub bahwa ini terjadi.”

Spurs juga mengonfirmasi pengerjaan mural baru di Tottenham High Road sebagai penghormatan kepada Son yang akan "merayakan warisan yang ditinggalkan Sonny". Desain mural tersebut dipilih langsung olehnya dan ditargetkan selesai tepat waktu sebelum kunjungannya pada 10 Desember.