"Sonny Pulang!" - Tottenham Konfirmasi Son Heung-Min Kembali Ke Spurs
Son kembali ke Tottenham
Tottenham membuat kejutan dengan mengumumkan bahwa Son Heung-min akan hadir di laga kandang berikutnya di Liga Champions, melawan Slavia Prague pada 10 Desember mendatang. Penyerang 33 tahun itu pindah ke MLS tak lama setelah tur pra-musim Spurs di Asia, saat ia mengucapkan salam perpisahan penuh emosi kepada para penggemar di Korea Selatan. Kini, Son mendapat kesempatan memberi salam perpisahan resmi di rumah lamanya.
Spurs merilis pernyataan resmi: “Sonny akan turun ke lapangan sebelum para pemain keluar menjelang sepak mula pukul 20.00 melawan juara Republik Ceko. Ia kemudian akan punya kesempatan untuk secara langsung menyapa para suporter yang menerimanya dalam hati merka sejak kedatangannya dari Bayer Leverkusen pada 2015 dan menyayanginya selama 10 tahun berikutnya — ini pasti akan menjadi momen emosional di N17.”
"Akan sangat emosional" – Son tak sabar kembali pulang
Son mengakui sendiri bahwa momen kepulangannya ke London utara akan sangat emosional.
Ia berbicara kepada media klub: “Saat saya mengumumkan keputusan sulit untuk meninggalkan Spurs pada musim panas, itu terjadi di Korea Selatan, dan saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada para penggemar di stadion. Sekarang saya sangat bahagia karena saya akan kembali ke London pada 9 Desember, untuk laga Liga Champions, dan bisa memberi tahu para penggemar Spurs secara langsung betapa besar arti dukungan dan cinta mereka selama 10 tahun bagi saya dan keluarga. Ini akan menjadi momen emosional, tapi penting bagi saya dan klub bahwa ini terjadi.”
Spurs juga mengonfirmasi pengerjaan mural baru di Tottenham High Road sebagai penghormatan kepada Son yang akan "merayakan warisan yang ditinggalkan Sonny". Desain mural tersebut dipilih langsung olehnya dan ditargetkan selesai tepat waktu sebelum kunjungannya pada 10 Desember.
Son bersinar di Los Angeles
Son menikmati musim debut yang impresif bersama LAFC sejak kepindahannya dari Spurs. Penyerang Korea Selatan itu mencetak 12 gol dan empat assist hanya dalam 13 pertandingan MLS sebelum musim berakhir. LAFC tersingkir di babak play-off melawan Vancouver Whitecaps, sehingga Son memiliki waktu luang untuk kembali ke London dalam reuni penuh emosi.
Pemain 33 tahun itu menghabiskan satu dekade di London utara, mencetak 173 gol dan mengantar Tottenham meraih gelar Liga Europa setelah mengalahkan Manchester United. Kemenangan tersebut menjadi trofi pertama Spurs dalam 17 tahun, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai legenda bagi The Lilywhites.
Selanjutnya buat Son
Meski akan berada di London pekan depan, Son menepis rumor kemungkinan kembali bermain untuk Spurs selama jeda musim MLS. Sempat beredar kabar bahwa ia mungkin ingin melakoni peminjaman jangka pendek, namun Son menegaskan komitmennya kepada LAFC.
Ia berkata kepada TV Chosun: “Saya tidak pernah berbicara dengan klub mana pun soal kepindahan di musim dingin. Pembicaraan semacam itu sama sekali tidak benar. Bagi saya, menunjukkan rasa hormat kepada klub dan memberikan segalanya di tempat saya bermain — itu yang terpenting. Itu tidak akan berubah."
"Saya tidak akan meninggalkan LAFC musim dingin ini, atau kapan pun selama saya di sini. Saya sangat menghormati klub ini. Selama saya memakai lambang ini di dada, tidak akan ada yang namanya pinjaman atau transfer. Tidak akan pernah.”
