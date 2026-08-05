Tottenham siapkan langkah gabungan senilai £125 juta untuk dua bintang Premier League

Menurut Fabrizio Romano, Tottenham sudah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Savinho. Winger itu secara resmi meminta transfer dari City agar bisa bermain di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi. Pembicaraan antara kedua klub terus berkembang, dengan City tetap bertahan pada valuasi penuh mereka sebesar £60 juta. Cityzens juga menjadikan persetujuan final apa pun bergantung pada keberhasilan mereka mengamankan pengganti di bursa transfer lebih dulu.

Tottenham mengalihkan perhatian mereka kepada Savinho setelah Liverpool dengan tegas menolak bernegosiasi untuk target prioritas Cody Gakpo. Liverpool menolak semua pendekatan karena mereka ingin mempertahankan kedalaman di lini depan mereka.