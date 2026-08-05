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Tottenham siapkan langkah gabungan senilai £125 juta untuk dua bintang Premier League
Tottenham bidik dua penyerang dalam langkah ganda senilai £125 juta
Tottenham Hotspur sedang menyiapkan investasi gabungan besar senilai £125 juta untuk mendatangkan winger Manchester City Savinho dan penyerang Chelsea Jackson. Klub asal London itu bertekad merombak total lini serang mereka setelah sebelumnya merekrut pemain di sektor pertahanan dan lini tengah. Tottenham berencana mengeluarkan £60 juta untuk winger Brasil itu, serta £65 juta untuk striker timnas Senegal berusia 25 tahun tersebut.
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Savinho sepakat soal persyaratan setelah penolakan Gakpo
Menurut Fabrizio Romano, Tottenham sudah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Savinho. Winger itu secara resmi meminta transfer dari City agar bisa bermain di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi. Pembicaraan antara kedua klub terus berkembang, dengan City tetap bertahan pada valuasi penuh mereka sebesar £60 juta. Cityzens juga menjadikan persetujuan final apa pun bergantung pada keberhasilan mereka mengamankan pengganti di bursa transfer lebih dulu.
Tottenham mengalihkan perhatian mereka kepada Savinho setelah Liverpool dengan tegas menolak bernegosiasi untuk target prioritas Cody Gakpo. Liverpool menolak semua pendekatan karena mereka ingin mempertahankan kedalaman di lini depan mereka.
Jackson jadi target untuk mengatasi pencarian penyerang tengah
Setelah menemui kesulitan untuk mengamankan pemain sayap kedua, Tottenham mengalihkan fokus mereka ke perekrutan seorang penyerang tengah berpengalaman. Spurs kini telah memulai kontak terkait Jackson, yang dihargai £65 juta oleh Chelsea setelah kedatangan Danny Welbeck di Stamford Bridge.
Pemain berusia 25 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Bayern Munich, di mana ia lebih sering tampil dari bangku cadangan. Menurut Daily Mail, Jackson kini ingin mengamankan kepindahan permanen demi menjamin kesempatan bermain reguler di tim utama. Dengan saat ini memiliki enam penyerang dalam skuad mereka, Chelsea bersedia mengizinkan kepergian Jackson jika Spurs memenuhi harga yang mereka minta.
- Getty Images
Tenggat penting pada Agustus menanti Tottenham Hotspur
Para petinggi Tottenham dijadwalkan menggelar pertemuan resmi dengan jajaran pimpinan City pada pekan kedua Agustus 2026. Hierarki Tottenham ingin menuntaskan kesepakatan untuk Savinho sebelum 10 Agustus. Setelah transfer pemain Brasil itu rampung, Tottenham akan segera mengajukan tawaran pembuka resmi senilai £65 juta kepada Chelsea untuk Jackson.
De Zerbi dan dewan Tottenham mendorong agar kedua kesepakatan itu selesai sebelum dimulainya musim Premier League demi memastikan lini depan baru mereka sudah siap.
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