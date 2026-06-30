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West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tottenham, rekor transfer: Mateus Fernandes bergabung dengan tim asuhan De Zerbi dengan nilai transfer 98 juta euro

Tottenham Hotspur
Transfers
West Ham United
M. Fernandes

Kesepakatan tercapai dengan West Ham, pemain baru untuk lini tengah Spurs

Tottenham telah mencapai kesepakatan rekor bagi klub untuk pembelian Mateus Fernandes: seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Spurs asuhan Roberto De Zerbi telah mencapai kesepakatan senilai 85 juta poundsterling (98 juta euro). West Ham telah menerima harga yang selama ini mereka minta, yang dijamin 100%, seperti dilaporkan oleh David Ornstein. Manchester United, yang juga sempat mengincar Mateus Fernandes, kini akan fokus pada target lain di lini tengah.


  • Mateus Fernandes, gelandang kelahiran 2004 yang tumbuh besar di Sporting Lisbon, telah bermain di Inggris selama dua musim: pada musim 2024-25 bersama Southampton (42 penampilan dan 3 gol), serta pada musim 2025-26 bersama West Ham (38 penampilan dan 4 gol).

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