Tottenham, rekor transfer: Mateus Fernandes bergabung dengan tim asuhan De Zerbi dengan nilai transfer 98 juta euro

Tottenham telah mencapai kesepakatan rekor bagi klub untuk pembelian Mateus Fernandes: seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Spurs asuhan Roberto De Zerbi telah mencapai kesepakatan senilai 85 juta poundsterling (98 juta euro). West Ham telah menerima harga yang selama ini mereka minta, yang dijamin 100%, seperti dilaporkan oleh David Ornstein. Manchester United, yang juga sempat mengincar Mateus Fernandes, kini akan fokus pada target lain di lini tengah.



