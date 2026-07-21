Getty Images Sport
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Tottenham mendatangkan Alice Sombath dari Lyon dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah klub
Spurs menandatangani kesepakatan rekor
Tottenham Women secara resmi telah menyelesaikan proses perekrutan bek timnas Prancis, Sombath, dari Lyon dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub. Meskipun nilai transfer yang dibayarkan untuk pemain berusia 22 tahun itu belum diungkapkan, angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang ditetapkan Spurs saat kedatangan Signe Gaupset pada Januari lalu, yang dilaporkan bernilai lebih dari £375.000. Sombath menjadi pemain keenam yang didatangkan klub asal London Utara tersebut selama jendela transfer musim panas ini.
- Getty Images Sport
Sombath menikmati babak baru dalam hidupnya
Setelah mencatatkan terobosan profesionalnya bersama Les Fenottes pada usia 16 tahun, pesepakbola muda ini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain pertama keturunan Thailand yang mengangkat trofi Liga Champions Wanita.
Dilengkapi dengan pengalaman berharga setelah dipanggil ke skuad Prancis untuk Euro 2025, bek berbakat ini sangat antusias menyambut petualangan barunya di Inggris bersama Tottenham. Saat berbicara kepada situs web resmi klub mengenai kepindahannya, Sombath mengatakan: "Saya telah banyak berdiskusi dengan tim pendukung saya dan saya merasa ini juga merupakan langkah baru bagi saya untuk pindah klub dan mencoba memberikan tantangan baru bagi diri saya sendiri.
"Ini sangat berarti bagi saya. Ini adalah tim baru bagi saya. Setelah enam tahun di klub sebelumnya, ini akan menjadi tantangan baru dan saya tidak sabar untuk memulai musim ini. Liga ini sangat kompetitif. Pertandingan-pertandingan sulitlah yang paling saya nantikan. Setiap pertandingan adalah pertandingan yang berat dan datang ke sini, itulah yang paling membuat saya bersemangat."
Ho memuji latar belakang elitnya
Dengan bergabungnya Sombath, keenam target utama transfer Ho pun terpenuhi, menyusul kedatangan Shekiera Martinez, Kirsty Hanson, Victoria Pelova, Caitlin Dijkstra, dan Selma Panengstuen sebelumnya.
Menilai rekam jejak seorang pemain yang telah meraih lima gelar domestik serta trofi Eropa, Ho menyatakan: "Dia sesuai dengan profil yang sedang kami bangun. Dia telah menunjukkan kedewasaan yang nyata dalam penampilannya, dan kami yakin dia memiliki semua kualitas untuk terus berkembang menjadi pemain top di lingkungan kami.
"Alice adalah bek yang agresif, nyaman menguasai bola, kompetitif dalam duel, dan memiliki ambisi untuk terus berkembang setiap hari. Karakteristik tersebut sangat penting bagi kami, dan kami sangat antusias untuk membantunya melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya sekaligus memperkuat skuad."
- Getty Images Sport
Spurs menargetkan masuk empat besar
Mengamankan skuad musim panas mereka sejak dini memberikan keunggulan yang jelas bagi tim asuhan Ho saat mereka menjalani program pramusim secara menyeluruh. Setelah berhasil merangkak naik secara mengesankan dari peringkat ke-11 ke peringkat kelima pada musim lalu, Spurs kini menargetkan masuk empat besar untuk memperkecil jarak dengan tim-tim papan atas liga. Pengalaman internasional dan rekam jejak kemenangan Sombath diharapkan akan menjadi kunci saat musim baru WSL dimulai pada 4 September.
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