Tottenham mendatangkan Alice Sombath dari Lyon dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah klub

Setelah mencatatkan terobosan profesionalnya bersama Les Fenottes pada usia 16 tahun, pesepakbola muda ini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain pertama keturunan Thailand yang mengangkat trofi Liga Champions Wanita.

Dilengkapi dengan pengalaman berharga setelah dipanggil ke skuad Prancis untuk Euro 2025, bek berbakat ini sangat antusias menyambut petualangan barunya di Inggris bersama Tottenham. Saat berbicara kepada situs web resmi klub mengenai kepindahannya, Sombath mengatakan: "Saya telah banyak berdiskusi dengan tim pendukung saya dan saya merasa ini juga merupakan langkah baru bagi saya untuk pindah klub dan mencoba memberikan tantangan baru bagi diri saya sendiri.

"Ini sangat berarti bagi saya. Ini adalah tim baru bagi saya. Setelah enam tahun di klub sebelumnya, ini akan menjadi tantangan baru dan saya tidak sabar untuk memulai musim ini. Liga ini sangat kompetitif. Pertandingan-pertandingan sulitlah yang paling saya nantikan. Setiap pertandingan adalah pertandingan yang berat dan datang ke sini, itulah yang paling membuat saya bersemangat."