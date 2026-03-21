Tottenham membidik dua kiper Inggris dan 'Manuel Neuer baru' untuk bursa transfer musim panas

Spurs sudah bersiap menghadapi masa-masa tanpa Vicario, karena ia akan menjalani operasi setelah laga hari Minggu melawan Forest. Klub asal London Utara ini berada di peringkat ke-16 dengan 30 poin, dan hanya unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18 serta Forest di peringkat ke-17.

Kiper asal Italia ini mengalami cedera hernia dan jadwal operasinya telah disesuaikan agar bertepatan dengan jeda internasional. Perkiraan waktu pemulihan untuk operasi hernia biasanya berkisar antara empat hingga enam minggu, yang berarti ia dipastikan akan absen dalam beberapa pertandingan penting. Setidaknya, Vicario dipastikan akan absen dalam pertandingan melawan Sunderland dan Brighton. Jika ia absen selama enam minggu, ia juga bisa absen dalam pertandingan melawan Wolves dan Aston Villa.

Spurs mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario akan menjalani operasi hernia minggu depan. Prosedur kecil untuk kiper internasional Italia ini telah dijadwalkan agar berdampak seminimal mungkin pada musim kami. Guglielmo akan segera memulai rehabilitasi bersama staf medis kami, dan diharapkan ia dapat kembali beraksi dalam waktu satu bulan ke depan."