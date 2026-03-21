AFP
Diterjemahkan oleh
Tottenham membidik dua kiper Inggris dan 'Manuel Neuer baru' untuk bursa transfer musim panas
Spurs tertarik pada kiper
Menurut Daily Mail, Spurs tertarik untuk merekrut kiper timnas Jerman U-21, Noah Atubolu, dari Freiburg, dan juga mengincar Dean Henderson serta James Trafford, yang masing-masing bermain untuk Crystal Palace dan Manchester City, seiring mereka menyusun rencana untuk menggantikan Vicario yang dikabarkan akan bergabung dengan Inter. Spurs sedang berjuang untuk bertahan di liga dan akan menghadapi pertandingan krusial melawan Nottingham Forest pada hari Minggu, tetapi klub menyadari bahwa pemain internasional Italia tersebut kemungkinan akan hengkang pada musim panas nanti di tengah minat dari Inter, sehingga mereka sedang mencari penggantinya. Antonin Kinsky juga mungkin akan hengkang setelah penampilannya yang memalukan di Liga Champions melawan Atletico Madrid, meskipun ia mungkin akan dipinjamkan, bukan dijual.
Trafford diperkirakan akan menelan biaya sekitar £35 juta, dan Atubolu dianggap sebagai opsi yang lebih hemat biaya, karena kontraknya berakhir pada 2027 tanpa rencana perpanjangan.
- Getty Images Sport
Cedera Vicario menjadi pukulan telak
Spurs sudah bersiap menghadapi masa-masa tanpa Vicario, karena ia akan menjalani operasi setelah laga hari Minggu melawan Forest. Klub asal London Utara ini berada di peringkat ke-16 dengan 30 poin, dan hanya unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18 serta Forest di peringkat ke-17.
Kiper asal Italia ini mengalami cedera hernia dan jadwal operasinya telah disesuaikan agar bertepatan dengan jeda internasional. Perkiraan waktu pemulihan untuk operasi hernia biasanya berkisar antara empat hingga enam minggu, yang berarti ia dipastikan akan absen dalam beberapa pertandingan penting. Setidaknya, Vicario dipastikan akan absen dalam pertandingan melawan Sunderland dan Brighton. Jika ia absen selama enam minggu, ia juga bisa absen dalam pertandingan melawan Wolves dan Aston Villa.
Spurs mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario akan menjalani operasi hernia minggu depan. Prosedur kecil untuk kiper internasional Italia ini telah dijadwalkan agar berdampak seminimal mungkin pada musim kami. Guglielmo akan segera memulai rehabilitasi bersama staf medis kami, dan diharapkan ia dapat kembali beraksi dalam waktu satu bulan ke depan."
'Neuer yang baru'
Menurut laporan tersebut, Atubolu sering disamakan dengan Manuel Neuer berkat gaya bermainnya yang khas di bawah mistar gawang, dan ia juga dianggap sebagai ahli dalam menahan tendangan penalti, setelah berhasil menggagalkan lima tendangan penalti berturut-turut di Bundesliga, sebuah rekor baru. Sebagai pemain timnas Jerman U-21 dengan 22 penampilan di level junior, ia belum berhasil menembus skuad senior, namun ia telah menjadi pemain andalan Freiburg dalam beberapa musim terakhir. Secara total, ia telah tampil dalam 112 pertandingan untuk klub Bundesliga tersebut, mencatatkan 36 clean sheet, dan mencetak rekor klub baru untuk waktu bermain terlama tanpa kebobolan, yaitu 609 menit tanpa gawang sendiri kebobolan.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
West Ham juga dilaporkan tertarik pada kiper Freiburg tersebut, namun mereka berada dalam posisi yang sama-sama gentingnya dengan Spurs; masing-masing tim akan berupaya mempertahankan status mereka di Liga Premier sebelum merumuskan rencana mereka untuk musim panas nanti.
Atubolu berharap bisa memastikan kepindahannya pada musim panas ini dan juga bercita-cita menjadi kiper berkulit hitam pertama yang membela Jerman.
Dia berkata: “Menjadi kiper berkulit hitam pertama di tim senior Jerman akan menjadi sesuatu yang istimewa; hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi saya, warna kulit seseorang tidaklah terlalu penting. Pada akhirnya, performa harus selalu menjadi faktor penentu.”
Berbicara tentang potensi dipanggil sebagai penjaga gawang muda, ia menambahkan: “Saya kira sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya, karena Manuel Neuer sudah tidak ada di sini dan Marc-André ter Stegen kemungkinan besar juga tidak akan bermain untuk tim nasional dalam waktu yang sangat lama. Dulu, Neuer adalah yang terbaik di dunia - tapi sekarang kita tidak lagi hanya memiliki satu kiper terbaik, melainkan beberapa yang bersaing. Saya pikir ini bisa menjadi keuntungan bagi saya.”
