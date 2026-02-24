Tottenham melaju ke babak perempat final Piala FA Wanita setelah penalti di menit-menit akhir membawa mereka meraih kemenangan melalui adu penalti melawan Chelsea

Spurs menunjukkan dominasi mereka sejak awal ketika Matilda Vinberg mencetak gol pembuka dalam tujuh menit pertama, dengan tenang mengarahkan bola melewati Elene Lete setelah umpan terobosan presisi dari Olivia Holdt. Tim tamu menguasai sebagian besar babak pertama, meskipun kiper Lize Kop terpaksa melakukan penyelamatan spektakuler dari jarak dekat untuk menggagalkan upaya Nikita Parris, sehingga keunggulan tetap terjaga hingga jeda. Namun, pertandingan berbalik arah selama dua menit yang penuh ketegangan setelah restart.

Perubahan taktik Eder Maestre terbukti jitu saat pengganti Luca Corrales dan Danielle van de Donk bekerja sama untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-58, sebelum Jana Fernandez melepaskan tendangan spektakuler dari jarak 30 yard hanya 60 detik kemudian untuk membawa tuan rumah unggul. Spurs tampak terkejut dan sepertinya akan mengalami kekalahan mengecewakan saat waktu tambahan terus berjalan, kesulitan menemukan ritme melawan barisan pertahanan Lionesses yang kompak dan energik.

Dengan harapan mereka di Piala yang tergantung di ujung tanduk pada menit kelima tambahan waktu, Tottenham menyerang habis-habisan, termasuk kiper Kop. Tekanan akhirnya membuahkan hasil saat sundulan Bethany England yang mengarah ke gawang diblok oleh lengan Teyah Goldie di garis gawang. Wasit Ryan Atkin tidak ragu menunjuk titik penalti, dan England, pemain besar yang tangguh, menunjukkan ketenangan baja untuk menendang bola ke gawang dan memaksa perpanjangan waktu 30 menit.