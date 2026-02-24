Getty Images Sport
Tottenham melaju ke babak perempat final Piala FA Wanita setelah penalti di menit-menit akhir membawa mereka meraih kemenangan melalui adu penalti melawan Chelsea
Singa betina membalas dengan keras sebelum Inggris mencetak gol dari titik penalti.
Spurs menunjukkan dominasi mereka sejak awal ketika Matilda Vinberg mencetak gol pembuka dalam tujuh menit pertama, dengan tenang mengarahkan bola melewati Elene Lete setelah umpan terobosan presisi dari Olivia Holdt. Tim tamu menguasai sebagian besar babak pertama, meskipun kiper Lize Kop terpaksa melakukan penyelamatan spektakuler dari jarak dekat untuk menggagalkan upaya Nikita Parris, sehingga keunggulan tetap terjaga hingga jeda. Namun, pertandingan berbalik arah selama dua menit yang penuh ketegangan setelah restart.
Perubahan taktik Eder Maestre terbukti jitu saat pengganti Luca Corrales dan Danielle van de Donk bekerja sama untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-58, sebelum Jana Fernandez melepaskan tendangan spektakuler dari jarak 30 yard hanya 60 detik kemudian untuk membawa tuan rumah unggul. Spurs tampak terkejut dan sepertinya akan mengalami kekalahan mengecewakan saat waktu tambahan terus berjalan, kesulitan menemukan ritme melawan barisan pertahanan Lionesses yang kompak dan energik.
Dengan harapan mereka di Piala yang tergantung di ujung tanduk pada menit kelima tambahan waktu, Tottenham menyerang habis-habisan, termasuk kiper Kop. Tekanan akhirnya membuahkan hasil saat sundulan Bethany England yang mengarah ke gawang diblok oleh lengan Teyah Goldie di garis gawang. Wasit Ryan Atkin tidak ragu menunjuk titik penalti, dan England, pemain besar yang tangguh, menunjukkan ketenangan baja untuk menendang bola ke gawang dan memaksa perpanjangan waktu 30 menit.
Kop menjadi pahlawan dalam adu penalti maraton.
Pertandingan adu penalti mencapai puncak ketegangan saat satu per satu pemain maju untuk mengeksekusi tendangan dari jarak 12 yard. Secara mengejutkan, setiap tendangan berhasil hingga percobaan ke-18, bahkan kiper Kop pun ikut maju untuk mencetak gol penalti keenam Spurs. Setelah sembilan tendangan penalti sempurna dari tim tamu, Kop berganti peran menjadi penentu kemenangan, dengan melakukan penyelamatan rendah ke arah kanan untuk menggagalkan tendangan Wassa Sangare dan memastikan kemenangan 9-8 bagi tim tamu dalam adu penalti.
Ho memuji Spurs meskipun tim tersebut "jauh dari performa terbaik kami".
Manajer Spurs, Martin Ho, mengakui timnya tidak bermain sebaik biasanya, namun memuji ketangguhan skuadnya dalam menghadapi potensi jebakan melawan tim promosi WSL.
Berbicara kepada situs resmi Spurs, Ho mengatakan: "Saya tahu level performa yang bisa kami capai, dan hari ini kami jauh dari performa terbaik kami, tetapi kami memiliki banyak momen penting saat menguasai bola. Dari segi pertahanan, saya pikir kami brilian, kami harus mengandalkan keberuntungan di beberapa momen seperti yang mereka lakukan. Tapi semoga kami bisa memanfaatkan lebih banyak peluang dalam pertandingan. Namun, pertandingan Piala FA di bawah sorotan lampu yang membawa kami ke perempat final, dan bagi penonton netral, mungkin sangat menarik melihatnya berakhir dengan adu penalti."
Dia kemudian merefleksikan ketegangan adu penalti, mengatakan: "Ketika sampai pada adu penalti, saya tidak pernah menontonnya, saya pikir itu seperti lotere - mungkin bagian terkejam dalam sepak bola. Tapi, [itu] keberanian dan keberanian yang luar biasa dari para pemain untuk maju dan mengambil penalti karena, pada momen-momen besar, tekanan sangat besar."
Pertandingan derby London di babak perempat final
Kemenangan ini membuka jalan bagi pertandingan perempat final yang menarik melawan juara bertahan Chelsea, yang dijadwalkan pada 5 April. Manajer Spurs kini fokus pada misi balas dendam melawan The Blues, menambahkan: "Kami baru saja bermain bagus melawan mereka, tapi kami tidak menang, jadi kami ingin memastikan kami memperbaikinya."
Tugas ini tetap sangat menantang bagi tim London Utara, karena Tottenham belum pernah mengalahkan Chelsea dalam 18 upaya. Pertemuan terakhir mereka awal bulan ini di FA WSL berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk The Blues, hasil yang akan sangat ingin dibalikkan oleh Ho di ajang piala.
