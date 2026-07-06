Sandro Tonali resmi menjadi pemain baru Tottenham. Gelandang kelahiran tahun 2000 ini meninggalkan Newcastle dan bergabung dengan tim asuhan De Zerbi dengan nilai transfer 110 juta poundsterling, sekitar 116 juta euro. Manchester United juga sempat tertarik pada mantan pemain Brescia dan Milan ini, namun pilihan akhirnya jatuh pada Spurs asuhan pelatih asal Italia tersebut, yang harus bangkit kembali setelah musim lalu hanya berhasil menghindari degradasi. Tonali adalah rekrutan bernilai jutaan euro kedua di lini tengah bagi Tottenham, yang sebelumnya telah menginvestasikan 92 juta euro untuk Mateus Fernandes dari West Ham.
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Tottenham: Kedatangan Sandro Tonali resmi diumumkan. Biayanya 116 juta, Milan juga mendapat bagian
KATA-KATA TONALI
Inilah kata-kata Tonali: "Saya sangat senang berada di sini. Saat tiba di pusat latihan, saya merasakan sensasi yang luar biasa. Ada kabar bahwa ada empat atau lima klub yang tertarik, tapi sebenarnya bagi saya hanya ada satu. Saya berbincang dengan pelatih selama hampir dua jam: tentang klub, para suporter, stadion, dan gaya permainan kami. Rasanya ajaib, saya harus bergabung dengan Tottenham, saya langsung menyadarinya. Saya sudah beberapa kali bermain melawan Tottenham dan selalu merasakan atmosfer yang luar biasa, yang diciptakan oleh para suporter yang luar biasa. Saya tidak sabar menanti dimulainya musim ini.”
PERKATAAN DE ZERBI
Inilah pernyataan De Zerbi: "Sandro adalah pemain istimewa, dia merupakan rekrutan yang sangat bagus bagi Tottenham. Saya sudah lama mengamatinya, sejak dia masih bermain di tim junior klub kota kelahiran saya, Brescia. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya. Mengingat kualitasnya, Sandro sebenarnya mendapat tawaran lain, tetapi dia sangat tegas dalam keinginannya untuk bergabung dengan Tottenham. Saya yakin para pendukung kami akan menghargai kontribusinya bagi tim."
GAJI TONALI
Menurut kabar yang beredar di Inggris, Tonali akan menerima gaji layaknya pemain papan atas, naik dari 8 juta euro yang diterimanya di Newcastle menjadi 12 juta euro bersih per musim di Tottenham. Kepindahannya ini sudah mencatat sejarah: ia memang menjadi pemain Italia pertama yang menembus angka 100 juta euro dalam sebuah transfer, sehingga menjadikannya pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang masa. Rekor sebelumnya dipegang oleh Mateo Retegui, yang pindah dari Atalanta ke Al-Qadsiah pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 68,5 juta euro.
BERAPA BANYAK PENDAPATAN MILAN
Dari penjualan Tonali ke Tottenham, Milan akan menerima dana sedikit di bawah 10 juta euro: klub ini memang berhak atas 10% dari keuntungan ditambah kontribusi solidaritas.
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