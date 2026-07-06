Tottenham: Kedatangan Sandro Tonali resmi diumumkan. Biayanya 116 juta, Milan juga mendapat bagian

Inilah kata-kata Tonali: "Saya sangat senang berada di sini. Saat tiba di pusat latihan, saya merasakan sensasi yang luar biasa. Ada kabar bahwa ada empat atau lima klub yang tertarik, tapi sebenarnya bagi saya hanya ada satu. Saya berbincang dengan pelatih selama hampir dua jam: tentang klub, para suporter, stadion, dan gaya permainan kami. Rasanya ajaib, saya harus bergabung dengan Tottenham, saya langsung menyadarinya. Saya sudah beberapa kali bermain melawan Tottenham dan selalu merasakan atmosfer yang luar biasa, yang diciptakan oleh para suporter yang luar biasa. Saya tidak sabar menanti dimulainya musim ini.”