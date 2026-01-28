Dua Bintang Tottenham Alami Kecelakaan Mobil Sebelum Berangkat Ke Liga Champions Melawan Eintracht Frankfurt

Kecelakaan terjadi saat tengah hari, di antara persimpangan 24 dan 25 M25 yang memang padat. Mobil yang terlibat diketahui milik Kolo Muani, dengan Wilson Odobert berada di kendaraan belakang. Keduanya baru saja meninggalkan pusat latihan Tottenham di Enfield ketika insiden tersebut terjadi.

Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan mobil Ferrari berwarna hitam mengalami kerusakan cukup parah di sisi kanan, dengan airbag mengembang dan kendaraan berhenti di bahu jalan. Meski sempat menyebabkan gangguan lalu lintas dan membutuhkan pembersihan tumpahan oli, fokus utama klub adalah memastikan kondisi kedua pemain.

Kabar baiknya, Kolo Muani dan Odobert terlihat berdiri dengan aman di pinggir jalan, masih mengenakan perlengkapan latihan klub.