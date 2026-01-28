AFP
Dua Bintang Tottenham Alami Kecelakaan Mobil Sebelum Berangkat Ke Liga Champions Melawan Eintracht Frankfurt
Bintang Tottenham kecelakaan mobil di jalan tol
Kecelakaan terjadi saat tengah hari, di antara persimpangan 24 dan 25 M25 yang memang padat. Mobil yang terlibat diketahui milik Kolo Muani, dengan Wilson Odobert berada di kendaraan belakang. Keduanya baru saja meninggalkan pusat latihan Tottenham di Enfield ketika insiden tersebut terjadi.
Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan mobil Ferrari berwarna hitam mengalami kerusakan cukup parah di sisi kanan, dengan airbag mengembang dan kendaraan berhenti di bahu jalan. Meski sempat menyebabkan gangguan lalu lintas dan membutuhkan pembersihan tumpahan oli, fokus utama klub adalah memastikan kondisi kedua pemain.
Kabar baiknya, Kolo Muani dan Odobert terlihat berdiri dengan aman di pinggir jalan, masih mengenakan perlengkapan latihan klub.
- AFP
Frank memberikan kabar positif
Berbicara kepada wartawan pada Selasa malam waktu setempat, bos Tottenham Thomas Frank memastikan tidak ada masalah serius. “Kolo Muani dan Wilson Odobert baik-baik saja. Mereka memang terlibat kecelakaan mobil kecil. Semua pihak yang terlibat juga tidak mengalami apa-apa. Penyebabnya ban meledak. Mereka hanya akan berangkat sedikit lebih malam,” ujar Frank.
Kolo Muani & Odobert tetap bertolak ke Jerman
Sebagai langkah pencegahan, tim medis Tottenham langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua pemain. Hasil awal menunjukkan tidak ada cedera yang mengkhawatirkan, sehingga keduanya tetap masuk dalam rencana skuad Frank untuk laga Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt, Kamis (29/1) dini hari WIB. Kolo Muani baru beberapa waktu lalu pulih dari cedera rahang akibat insiden lain, yang sempat memaksanya bermain dengan pelindung wajah. Dengan daftar cedera Spurs yang sudah panjang, Frank jelas membutuhkan seluruh pemain kuncinya dalam kondisi fit.
Situasi ini datang di tengah tekanan yang meningkat, menyusul hasil imbang 2-2 melawan klub zona degradasi, Burnley, di Liga Inggris. Para pendukung Spurs kembali meluapkan kekecewaan mereka, mencemooh pemain sendiri bahkan mengutuk sang pelatih dengan chant “kau dipecat besok pagi” di menit-menit akhir laga. Hasil positif di Eropa diyakini bisa sedikit meredakan tekanan terhadap pelatih asal Denmark tersebut, namun performa domestik harus membaik jika Spurs tak mau ikut terseret dalam pertarungan degradasi.
Laga penentuan Liga Champions
Odobert, yang menjadi pemain rotasi penting musim ini, dan Kolo Muani, yang dipinjam dari Paris Saint-Germain, merupakan bagian vital dari lini serang Tottenham yang sedang krisis opsi. Spurs wajib meraih kemenangan atas Eintracht Frankfurt pada laga terakhir fase liga untuk mengamankan finis delapan besar dan lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions. Hasil imbang atau kekalahan berpotensi memaksa Spurs turun ke babak play-off dua leg, tergantung hasil pertandingan lain.
Iklan