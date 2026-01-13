AFP
Aston Villa Gigit Jari! Tottenham Sukses Bajak Transfer Bintang LaLiga £35 Juta Yang Sudah Sepakat Lisan
Petualangan Gallagher di Spanyol
Pada musim panas 2024, pemain internasional Inggris Conor Gallagher membuat langkah terbesar dalam kariernya dengan bergabung ke Atletico Madrid dengan biaya mencapai £38 juta ($51 juta). Kepindahan itu mengakhiri hampir dua dekade kebersamaannya dengan Chelsea, di mana sang gelandang mengirimkan pesan yang menyentuh hati kepada para penggemar setelah kepergiannya.
"Kepada semua orang di Chelsea Football Club dan terutama para penggemar, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya dalam 18 tahun terakhir... Kalian membuat impian saya menjadi kenyataan dan saya akan selamanya bersyukur. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk masa depan dan sampai jumpa lagi," ujarnya.
"Merupakan kehormatan mutlak setiap kali saya mengenakan seragam ini, dan merupakan mimpi yang menjadi kenyataan untuk menjadi kapten tim di banyak kesempatan. Saya menyukai setiap momennya. Kenangan ini akan bertahan selamanya. Saya menghargai semua cinta dan dukungan dari para penggemar. Mendengar nyanyian nama saya di 'The Bridge' adalah perasaan yang istimewa... Terima kasih atas segalanya."
- Getty Images Sport
Gallagher Beri Kesan Positif
Mantan pemain pinjaman Crystal Palace dan West Brom itu akhirnya membuat 50 penampilan, di mana ia mencetak empat gol, di musim pertamanya untuk tim asuhan Diego Simeone. Berkat itu, Simeone memberikan pujian selangit.
Dia berkata April lalu, "Ketika kami memikirkannya, kami memikirkan masa muda, energi, dan intensitasnya dalam permainan. Dia juga menendang bola dengan sangat baik. Tidak pernah mudah bagi pemain yang datang dari Inggris untuk beradaptasi dengan kejuaraan Spanyol, dengan bahasanya... Dia sangat intens dalam permainan ofensif dan defensif, dia memberi banyak hal kepada kami."
Meski bermain 27 kali dan mencetak tiga gol musim ini, namun sering kali dari bangku cadangan, tampaknya Gallagher bisa kembali ke Liga Primer.
Tottenham Semakin Dekat dengan Gallagher
Meski Fabrizio Romano melaporkan sebelumnya pada hari Senin bahwa Villa dan Atletico telah menyetujui kesepakatan pinjaman Gallagher secara lisan, David Ornstein dari The Athletic menyatakan bahwa pemain berusia 25 tahun itu justru akan menuju Tottenham.
Spurs telah mengajukan tawaran sebesar £34,7 juta ($47 juta) untuk Gallagher, yang diperkirakan akan diterima, dan dia sendiri tertarik dengan kepindahan tersebut.
Villa memegang 'minat kuat' pada gelandang tersebut tetapi 'tidak ada kesepakatan yang tercapai', memberi Tottenham kesempatan untuk memenangkan perlombaan ini. Mantan pemain Chelsea itu adalah pemain reguler musim lalu, tetapi hanya empat kali menjadi starter di LaLiga musim ini telah membuka jalan menuju babak baru.
- Getty Images Sport
Apa Selanjutnya?
Jika kepindahan ini berlangsung cepat, Gallagher bisa melakukan debutnya di Tottenham pada hari Sabtu saat tim asuhan Thomas Frank menjamu West Ham yang terancam degradasi di Liga Primer.
Jika tidak, masih ada lebih dari dua minggu tersisa di jendela transfer Januari. Namun, perubahan skuad Liga Champions sekarang tidak dapat dilakukan sampai setelah fase liga berakhir, jadi debut Eropa sebelum babak sistem gugur tidak akan terjadi.
Iklan