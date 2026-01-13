Aston Villa Gigit Jari! Tottenham Sukses Bajak Transfer Bintang LaLiga £35 Juta Yang Sudah Sepakat Lisan

Pada musim panas 2024, pemain internasional Inggris Conor Gallagher membuat langkah terbesar dalam kariernya dengan bergabung ke Atletico Madrid dengan biaya mencapai £38 juta ($51 juta). Kepindahan itu mengakhiri hampir dua dekade kebersamaannya dengan Chelsea, di mana sang gelandang mengirimkan pesan yang menyentuh hati kepada para penggemar setelah kepergiannya.

"Kepada semua orang di Chelsea Football Club dan terutama para penggemar, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya dalam 18 tahun terakhir... Kalian membuat impian saya menjadi kenyataan dan saya akan selamanya bersyukur. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk masa depan dan sampai jumpa lagi," ujarnya.

"Merupakan kehormatan mutlak setiap kali saya mengenakan seragam ini, dan merupakan mimpi yang menjadi kenyataan untuk menjadi kapten tim di banyak kesempatan. Saya menyukai setiap momennya. Kenangan ini akan bertahan selamanya. Saya menghargai semua cinta dan dukungan dari para penggemar. Mendengar nyanyian nama saya di 'The Bridge' adalah perasaan yang istimewa... Terima kasih atas segalanya."