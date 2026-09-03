Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

Diterjemahkan oleh

Torres membeberkan kejutan seputar negosiasi Paris

Ligue 1
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Prancis
Spanyol

Ferran Torres memutuskan untuk mengubah suasana pada musim panas ini, dengan meninggalkan Barcelona setelah 4,5 musim yang dihabiskannya bersama klub Catalan itu, demi menjalani petualangan baru bersama Paris Saint-Germain, yang membayar sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Torres memulai perjalanannya bersama Paris dengan sebaik-baiknya, di mana ia mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya bersama klub Prancis itu, melawan Rennes.

Ketika ditanya apakah musim ini merupakan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya bersama klub asal Paris tersebut, mantan pemain Barcelona itu menjelaskan, "Bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan sekadar untuk merasa bahagia, menikmati permainan di atas lapangan, berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya, dan membantu tim untuk terus meraih gelar."

Penyerang asal Spanyol itu juga menjelaskan bagaimana ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap dirinya bermula, dan mengungkapkan bahwa klub Prancis tersebut telah menghubunginya bahkan sebelum Piala Dunia dimulai.

Ia berkata, "Sebenarnya, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, mereka sudah menghubungi kami. Bagi kami, sangat penting bahwa Paris Saint-Germain tertarik untuk merekrutmu. Jadi ya, saya ingin datang ke sini, dan pada akhirnya saya memang sudah berada di sini."

  • Ferran Torres PSG 2026-27Getty/GOAL

    Enrique bagaikan ayah bagiku

    Ferran Torres juga menjelaskan apa arti bergabung dengan juara Eropa saat ini baginya, dengan mengatakan, "Pada akhirnya, mereka adalah juara Eropa saat ini. Kamu bergabung dengan tim yang saat ini dinobatkan sebagai juara Eropa, dan ini merupakan sebuah langkah dalam karierku. Ini adalah langkah ke depan."

    Dia menegaskan, "Aku tidak tahu apakah ini langkah ke depan, ke belakang, atau ke samping, tetapi ini adalah langkah yang akan mengubah karierku, dan aku sangat antusias menyambut babak baru ini."

    Mengenai perbedaan antara klub-klub sebelumnya dengan tujuan barunya, sang penyerang menegaskan bahwa proses adaptasi menjadi lebih mudah berkat kemiripan gaya bermain.

    Dia menuturkan, "Ketika aku menyaksikan latihan-latihan pertama, dan aku masih menyaksikannya hingga sekarang, kamu bisa melihat mengapa mereka memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir. Aku berharap mereka membantuku memenangkan gelarku juga, yang pertama dalam karierku, dan agar kita meraih gelar ketiga mereka secara beruntun."

    Pada akhirnya, Ferran berbicara tentang hubungan yang menjalin dirinya dengan pelatih Luis Enrique, serta peran besar yang dimainkan sang pelatih dalam kariernya.

    Dia menjelaskan, "Sebelum aku datang ke sini, aku selalu mengatakan bahwa baginya dia bagaikan seorang ayah dalam sepak bola selama masa kami bersama tim nasional. Dia selalu memberiku kepercayaannya, selalu, baik di saat-saat buruk maupun baik."

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM
LaLiga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR