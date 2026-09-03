Ferran Torres memutuskan untuk mengubah suasana pada musim panas ini, dengan meninggalkan Barcelona setelah 4,5 musim yang dihabiskannya bersama klub Catalan itu, demi menjalani petualangan baru bersama Paris Saint-Germain, yang membayar sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Torres memulai perjalanannya bersama Paris dengan sebaik-baiknya, di mana ia mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya bersama klub Prancis itu, melawan Rennes.

Ketika ditanya apakah musim ini merupakan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya bersama klub asal Paris tersebut, mantan pemain Barcelona itu menjelaskan, "Bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan sekadar untuk merasa bahagia, menikmati permainan di atas lapangan, berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya, dan membantu tim untuk terus meraih gelar."

Penyerang asal Spanyol itu juga menjelaskan bagaimana ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap dirinya bermula, dan mengungkapkan bahwa klub Prancis tersebut telah menghubunginya bahkan sebelum Piala Dunia dimulai.

Ia berkata, "Sebenarnya, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, mereka sudah menghubungi kami. Bagi kami, sangat penting bahwa Paris Saint-Germain tertarik untuk merekrutmu. Jadi ya, saya ingin datang ke sini, dan pada akhirnya saya memang sudah berada di sini."