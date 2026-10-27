Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Torino vs Como LIVE: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain serta statistik pertandingan

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Abate menghadapi Fabregas pada pekan ke-9 Serie A

Torino dan Como akan bertanding malam ini pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino dalam laga pekan ke-9 Serie A. Di klasemen, Torino asuhan Ignazio Abate berada di posisi kedelapan dengan 13 poin, sementara tim asuhan Cesc Fabregas menempati posisi kelima dengan 17 poin. Collu akan menjadi wasit, dengan Marini bertugas sebagai VAR.

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    ...

  • SUSUNAN PEMAIN DAN DETAIL PERTANDINGAN

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Pelatih: Abate.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Pelatih: Fàbregas.


    WASIT: Collu

    KARTU KUNING:

    KARTU MERAH:

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
TOR

TOR

Serie A

27 Okt 2026

COM

COM