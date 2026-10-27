Torino dan Como akan bertanding malam ini pukul 20.45 di Stadio Olimpico Grande Torino dalam laga pekan ke-9 Serie A. Di klasemen, Torino asuhan Ignazio Abate berada di posisi kedelapan dengan 13 poin, sementara tim asuhan Cesc Fabregas menempati posisi kelima dengan 17 poin. Collu akan menjadi wasit, dengan Marini bertugas sebagai VAR.
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Torino vs Como LIVE: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain serta statistik pertandingan
GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN
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SUSUNAN PEMAIN DAN DETAIL PERTANDINGAN
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Pelatih: Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Pelatih: Fàbregas.
WASIT: Collu
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