Torino, Abate memperkenalkan diri: “Saya bukan orang yang kaku soal formasi, saya ingin Toro yang berani”

Kemudian Abate mengambil kata:





"Di sini kita merasakan beban seragam ini; saya merasakan tanggung jawab yang berusaha saya penuhi setiap hari. Saya ingin Torino yang mudah dikenali; kami ingin membangun identitas yang kuat. Saya ingin permainan sepak bola yang proaktif, untuk menguasai jalannya pertandingan dan agresif. Bursa transfer? Kita tidak boleh terburu-buru, tetapi harus langsung mengincar pemain yang fungsional. Saya bukan orang yang kaku soal formasi; saya ingin Torino yang berani. Kami ingin menerapkan formasi tiga bek, lalu kami akan mencari solusi: tim yang statis itu mudah ditebak."





“Menerima tawaran Toro itu mudah, ada seragam yang sarat makna dan orang-orang di sini hidup dengan penuh gairah. Saya perlu merasakan atmosfernya, agar para suporter dapat melihat diri mereka tercermin dalam diri kami. Saya mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai ini, dalam kerja keras dan rasa memiliki. Saya tidak memiliki target klasemen. Tujuan utama adalah membangun fondasi yang kokoh. Kita harus merekrut pemain yang memandang Toro seolah-olah itu adalah Real Madrid. Kemudian, sejauh mana kita akan melangkah, kita akan lihat nanti.”