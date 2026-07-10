Torino, Abate memperkenalkan diri: “Saya bukan orang yang kaku soal formasi, saya ingin Toro yang berani”

Ignazio Abate telah diperkenalkan sebagai pelatih baru Torino. Pernyataannya dalam konferensi pers tersebut diawali oleh pernyataan direktur olahraga Petrachi, yang berharap tim Granata ini menjadi kuda hitam di Serie A musim depan.
"Saya berterima kasih kepada D'Aversa, ini sudah sepantasnya karena dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Secara keseluruhan, dia pantas dipertahankan, tetapi saya menginginkan perubahan: saya ingin menerapkan gaya sepak bola yang berbeda, lebih sesuai dengan selera saya, dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan membawa angin segar. Abate telah membuktikan bahwa dia memiliki ide dan kemampuan yang penting. Saya sepenuhnya setuju dengan gagasannya; transisi ini merupakan langkah yang harus diambil untuk bergerak ke arah yang baru."