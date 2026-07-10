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AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Torino, Abate memperkenalkan diri: “Saya bukan orang yang kaku soal formasi, saya ingin Toro yang berani”

Torino
Serie A

Ignazio Abate telah diperkenalkan sebagai pelatih baru Torino. Pernyataannya dalam konferensi pers tersebut diawali oleh pernyataan direktur olahraga Petrachi, yang berharap tim Granata ini menjadi kuda hitam di Serie A musim depan.


"Saya berterima kasih kepada D'Aversa, ini sudah sepantasnya karena dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Secara keseluruhan, dia pantas dipertahankan, tetapi saya menginginkan perubahan: saya ingin menerapkan gaya sepak bola yang berbeda, lebih sesuai dengan selera saya, dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan membawa angin segar. Abate telah membuktikan bahwa dia memiliki ide dan kemampuan yang penting. Saya sepenuhnya setuju dengan gagasannya; transisi ini merupakan langkah yang harus diambil untuk bergerak ke arah yang baru."

  • Kemudian Abate mengambil kata:


    "Di sini kita merasakan beban seragam ini; saya merasakan tanggung jawab yang berusaha saya penuhi setiap hari. Saya ingin Torino yang mudah dikenali; kami ingin membangun identitas yang kuat. Saya ingin permainan sepak bola yang proaktif, untuk menguasai jalannya pertandingan dan agresif. Bursa transfer? Kita tidak boleh terburu-buru, tetapi harus langsung mengincar pemain yang fungsional. Saya bukan orang yang kaku soal formasi; saya ingin Torino yang berani. Kami ingin menerapkan formasi tiga bek, lalu kami akan mencari solusi: tim yang statis itu mudah ditebak."


    “Menerima tawaran Toro itu mudah, ada seragam yang sarat makna dan orang-orang di sini hidup dengan penuh gairah. Saya perlu merasakan atmosfernya, agar para suporter dapat melihat diri mereka tercermin dalam diri kami. Saya mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai ini, dalam kerja keras dan rasa memiliki. Saya tidak memiliki target klasemen. Tujuan utama adalah membangun fondasi yang kokoh. Kita harus merekrut pemain yang memandang Toro seolah-olah itu adalah Real Madrid. Kemudian, sejauh mana kita akan melangkah, kita akan lihat nanti.”

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