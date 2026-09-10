Di sisi lain, Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh yang didatangkan dari Tanjung Verde, memasuki laga yang sama dengan ambisi yang berbeda, setelah Al-Hazem menjadi satu-satunya tim yang lolos dari sengatannya di babak knockout.
Musim lalu, Ramos mencetak 6 gol di babak knockout, 3 di antaranya melawan Al-Wehda di play-off perempat final, 2 di hadapan Al-Nassr pada perempat final, dan satu gol tunggal ke gawang Al-Qadsiah di semifinal.
Sebaliknya, penyerang asal Afrika ini gagal menggetarkan jala Al-Hazem, sehingga timnya kalah di final dengan skor 1-3, dan kehilangan peluang meraih gelar pertama dari Liga Joy Elite.
Ramos berupaya bangkit, tidak hanya menghadapi Al-Hazem, tetapi juga dari hal yang menghentikannya mencetak gol pada giornata lalu.
Meski Al-Fateh menang atas Al-Nassr dengan skor 2-1, Ramos tidak mencetak gol dan hanya menyaksikan rekannya, Abdulaziz Al-Fawaz, mencetak dwigol untuk timnya, tanpa penampilan berarti dalam pertandingan itu selain sebuah kartu kuning.
Perlu diingat bahwa Jefferson Ramos telah mencetak 4 gol di Liga Joy Elite setelah 3 giornata berlalu, menempatkannya di peringkat kedua daftar pencetak gol, sama dengan Ziyad Aba, sayap Al-Ahli, dan tertinggal dua gol di belakang Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq.