Tidak diragukan lagi bahwa pemain yang akan menjadi pusat perhatian adalah pemain terbaik pada laga final musim lalu dari Liga Jawwy Elite, ketika pertemuan itu kembali terulang pada pekan keempat antara Al-Hazm dan Al-Fateh.

Ketika kedua tim bertemu, sekitar 4 bulan lalu, di final Liga Saudi U-21, Hassan Idris bukanlah pemain yang penampilannya paling dinantikan banyak orang, tetapi ia berhasil menjadi pemain terbaik di final tersebut.

Hassan Idris mencetak dua gol dalam waktu sekitar 5 menit, membawa Al-Hazm menang atas Al-Fateh dengan skor 3-1, dan kemudian meraih gelar edisi pertama Liga Jawwy Elite.

Ketika pertemuan itu kembali terulang, pada pekan keempat, hari Senin, Hassan Idris akan menjadi pemain yang dinanti para pendukung Al-Hazm untuk kembali tampil, demi membawa tim meraih kemenangan kedua secara beruntun.

Hassan Idris akhirnya tampil pada musim ini, pada pekan lalu, ketika ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan Al-Hazm atas Al-Feiha dengan skor 3-1, yang berarti ia siap untuk kembali bersinar dalam laga menghadapi Al-Fateh.