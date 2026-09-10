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حسان إدريس لاعب فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

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Top Skor dan Pemain Terbaik Final: 5 Talenta yang Layak Ditonton di Pekan Keempat Liga Elite Joy

FEATURES
Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ettifaq U21 vs Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Arab Saudi

Bintang-bintang muda bersinar di Liga Saudi U-21

Suporter sepak bola Saudi kembali akan mendapat kesempatan untuk menikmati sejumlah bakat, seiring dilanjutkannya pertandingan Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21).

Pertandingan pekan keempat Liga Joy Elite akan bergulir pada Minggu 13 September dengan 7 laga, sebelum ditutup dengan 5 pertandingan lainnya pada hari berikutnya.

  • Hassan Idris, pemain terbaik di partai final

    Tidak diragukan lagi bahwa pemain yang akan menjadi pusat perhatian adalah pemain terbaik pada laga final musim lalu dari Liga Jawwy Elite, ketika pertemuan itu kembali terulang pada pekan keempat antara Al-Hazm dan Al-Fateh.

    Ketika kedua tim bertemu, sekitar 4 bulan lalu, di final Liga Saudi U-21, Hassan Idris bukanlah pemain yang penampilannya paling dinantikan banyak orang, tetapi ia berhasil menjadi pemain terbaik di final tersebut.

    Hassan Idris mencetak dua gol dalam waktu sekitar 5 menit, membawa Al-Hazm menang atas Al-Fateh dengan skor 3-1, dan kemudian meraih gelar edisi pertama Liga Jawwy Elite.

    Ketika pertemuan itu kembali terulang, pada pekan keempat, hari Senin, Hassan Idris akan menjadi pemain yang dinanti para pendukung Al-Hazm untuk kembali tampil, demi membawa tim meraih kemenangan kedua secara beruntun.

    Hassan Idris akhirnya tampil pada musim ini, pada pekan lalu, ketika ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan Al-Hazm atas Al-Feiha dengan skor 3-1, yang berarti ia siap untuk kembali bersinar dalam laga menghadapi Al-Fateh.

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  • Jefferson Ramos: Momok bagi Al-Hazm

    Di sisi lain, Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh yang didatangkan dari Tanjung Verde, memasuki laga yang sama dengan ambisi yang berbeda, setelah Al-Hazem menjadi satu-satunya tim yang lolos dari sengatannya di babak knockout.

    Musim lalu, Ramos mencetak 6 gol di babak knockout, 3 di antaranya melawan Al-Wehda di play-off perempat final, 2 di hadapan Al-Nassr pada perempat final, dan satu gol tunggal ke gawang Al-Qadsiah di semifinal.

    Sebaliknya, penyerang asal Afrika ini gagal menggetarkan jala Al-Hazem, sehingga timnya kalah di final dengan skor 1-3, dan kehilangan peluang meraih gelar pertama dari Liga Joy Elite.

    Ramos berupaya bangkit, tidak hanya menghadapi Al-Hazem, tetapi juga dari hal yang menghentikannya mencetak gol pada giornata lalu.

    Meski Al-Fateh menang atas Al-Nassr dengan skor 2-1, Ramos tidak mencetak gol dan hanya menyaksikan rekannya, Abdulaziz Al-Fawaz, mencetak dwigol untuk timnya, tanpa penampilan berarti dalam pertandingan itu selain sebuah kartu kuning.

    Perlu diingat bahwa Jefferson Ramos telah mencetak 4 gol di Liga Joy Elite setelah 3 giornata berlalu, menempatkannya di peringkat kedua daftar pencetak gol, sama dengan Ziyad Aba, sayap Al-Ahli, dan tertinggal dua gol di belakang Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq.

  • Mohammed Al-Issa, sang penyerang haus gol

    Berbicara tentang Al-Isa, striker Al-Ettifaq itu memiliki peluang emas untuk mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun, sekaligus memperlebar keunggulannya di puncak daftar pencetak gol, saat menghadapi Al-Wehda pada pekan keempat.

    Al-Isa mencetak 6 gol dalam 3 pekan, dengan rata-rata dua gol di setiap pertandingan, dan tidak pernah berhenti mencetak gol, sesuatu yang tampaknya akan berlanjut menghadapi Al-Wehda.

    Al-Wehda mengalami kesulitan yang jelas di lini pertahanan pada pekan lalu, ketika mereka kalah 1-4 dari Al-Ittihad, yang berarti mereka kebobolan 5 gol hanya dalam dua pertandingan terakhir.

    Hal ini tampaknya menjadi peluang ideal bagi Mohammed Al-Isa untuk kembali mencetak gol, terlebih lagi karena para pesaingnya di puncak daftar pencetak gol, Ziyad Aba dan Jefferson Ramos, berhenti mencetak gol pada pekan lalu.

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  • Adnan Al-Bishri

    Berbicara mengenai pertandingan Al Ittihad melawan Al Wehda, di laga tersebut muncul sebuah bakat menjanjikan, yaitu Adnan Al Bishri yang mencetak gol ketiga "Sang Harimau" dalam pertandingan itu.

    Gol yang dicetak Al Bishri memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam mengontrol bola, menggiring, serta menembak dengan kuat dan akurat, sesuatu yang menjadi kabar baik akan hadirnya penyerang baru yang mampu memimpin sepak bola Saudi di tahun-tahun mendatang.

    Al Bishri bisa jadi diuntungkan oleh ketatnya pengawalan para bek Al Qadsiah terhadap rekannya, Ammar Al Ghamdi, mengingat statusnya sebagai pencetak gol terbanyak Al Ittihad sejak musim lalu, sehingga hal itu akan memberinya kesempatan untuk lepas dari pengawalan yang lebih longgar dan kembali mencetak gol.

    Perlu dicatat bahwa Adnan Al Bishri merupakan salah satu bakat yang berkembang pesat di Al Ahli, tetangga sekaligus rival tradisional Al Ittihad, sebelum "Sang Dekan" berhasil merekrutnya secara gratis pada musim panas 2025.

  • Salman Sagheer

    Adapun bakat terakhir yang dinanti-nantikan semua orang untuk disaksikan adalah Salman Saghir, pemain Al Nassr, ketika timnya menghadapi Al Fayha pada hari Minggu.

    Meski Al Nassr kalah pada pertandingan terakhir melawan Al Fateh dengan skor 1-2, mereka tetap keluar dengan satu keuntungan, yakni bakatnya, Salman Saghir, yang mencetak satu-satunya gol tim ibu kota tersebut pada masa tambahan.

    Gol itu mencerminkan keterampilan individu yang luar biasa dari pemain muda tersebut, di mana ia melewati lebih dari satu pemain sebelum menempatkan bola ke gawang, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri yang tak terbatas, karena ia tidak goyah meski level tim dan ketertinggalan dalam skor.

    Salman Saghir mungkin menjadi kelanjutan dari banyak bakat yang muncul di Al Nassr pada Liga Jawwy Elite sejak musim lalu, seperti Abdulmalik Al Jaber, Abdulrahman Sufyani, Saad Haqawi, Haidar Abdulkarim, dan Asem Mohammed.

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