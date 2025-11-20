"Sudah Saya Bilangin Berkali-Kali!" - Toni Kroos Kritik Ulah "Nyebelin" Vinicius Junior Di Real Madrid

Sementara perdebatan soal sikap Vinicius terus bergulir, mantan maestro lapangan tengah Real Madrid Toni Kroos mengungkap bahwa ia telah berkali-kali menegur sang winger semasa mereka masih satu tim, karena merasa perilakunya kerap menyusahkan tim.

Dalam kutipan yang dimuat di AS, Kroos berkata dalam acara The Icon League, turnamen sepakbola lima lawan lima yang ia dirikan: “Saat itu sudah saya bilangin berkali-kali 'sudah cukup, karena rasanya akibat perilakunya, tim jadi ikut menderita. Bisa dipahami jika kelakukannya yang menyebalkan itu membuat lawan, wasit, atau penonton terganggu.

"Kami jadi merasa bahwa semuanya jadi melawan kami karena hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Saya sering mencoba menenangkannya di lapangan, terutama supaya ia tidak kehilangan kontrol, karena itu memang terjadi beberapa kali. Saya selalu bilang padanya, ‘Kamu itu sangat hebat, kamu tidak butuh semua itu.’”

Kroos menjalani karier 10 tahun penuh trofi bersama Real Madrid, memenangkan 22 gelar termasuk lima Liga Champions. Maestro lapangan tengah asal Jerman itu mencatat 465 penampilan buat Los Blancos, sebelum pensiun usai Euro 2024 ketika Die Mannschaft terhenti di perempat-final.