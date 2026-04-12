Tom Brady mengolok-olok Ryan Reynolds dan Rob Mac setelah Wrexham menelan kekalahan telak di kandang Birmingham City
Brady mengklaim hak untuk membanggakan diri
Brady sangat menikmati kemenangan 2-0 di St Andrew's. Kedua klub ini berhasil promosi dari League One musim lalu, namun kini mengalami nasib yang berbeda di kasta kedua Inggris. Usai pertandingan, mantan quarterback tersebut mengunggah di Instagram Stories-nya: "Kemenangan besar. Selalu lebih seru mengalahkan teman-temanmu." Hasil ini mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun yang menyedihkan bagi Birmingham, yang kini naik ke peringkat ke-15 di klasemen. Sementara itu, tim tamu yang berada di peringkat ketujuh kehilangan kesempatan penting untuk memperkecil jarak dengan zona playoff.
Penampilan dominan dari tuan rumah
Tim tuan rumah mendominasi pertandingan. Carlos Vicente dan Christoph Klarer mencetak gol-gol tunggal yang memastikan tiga poin penting. Manajer Chris Davies merasa timnya bisa saja menang dengan selisih skor yang lebih besar, mengingat Wrexham sama sekali tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang. Ia berkata: "Saya sangat menikmati penampilan tim hari ini; menurut saya, kami bermain sangat bagus sepanjang pertandingan. Ketika lawan tidak melepaskan satu tembakan pun ke gawang Anda, dan Anda mencetak dua gol—sebenarnya bisa saja lima—tapi itulah intinya. Tidak pernah mudah setelah kalah beberapa kali dan ingin bangkit dengan kemenangan, tapi saya pikir kami membutuhkan penampilan yang hebat, sebuah kemenangan yang menegaskan dominasi."
Harapan untuk lolos ke babak playoff masih terbuka
Meskipun mengalami kekalahan yang mengecewakan, Phil Parkinson menegaskan bahwa Wrexham belum menyerah dalam upaya mereka untuk promosi ke Liga Premier. Kekalahan ini membuat mereka tertinggal empat poin dari peringkat keenam, namun sang manajer tetap bersemangat. Ia berkata: "Kami mengalami pekan yang berat minggu ini. Tapi kami belum habis. Ini belum berakhir. Orang-orang mungkin akan menganggap kami sudah habis, dan Anda bisa memahaminya sampai batas tertentu, tapi di dalam ruang ganti, kami tidak menganggap diri kami sudah habis dan kami hanya butuh satu kemenangan lagi untuk kembali bangkit."
Jalan di depan
Ke depan, Wrexham sangat membutuhkan kemenangan segera untuk menyelamatkan ambisi mereka yang semakin memudar untuk lolos ke babak playoff dan memastikan promosi bersejarah lainnya, dengan laga kandang melawan Stoke yang akan segera digelar. Sementara itu, Birmingham harus memanfaatkan momentum ini untuk memastikan kelangsungan mereka di liga dan memperkuat posisi mereka di Championship saat mereka bersiap untuk bertandang ke Hull.