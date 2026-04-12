Tom Brady mengolok-olok Ryan Reynolds dan Rob Mac setelah Wrexham menelan kekalahan telak di kandang Birmingham City

Tim tuan rumah mendominasi pertandingan. Carlos Vicente dan Christoph Klarer mencetak gol-gol tunggal yang memastikan tiga poin penting. Manajer Chris Davies merasa timnya bisa saja menang dengan selisih skor yang lebih besar, mengingat Wrexham sama sekali tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang. Ia berkata: "Saya sangat menikmati penampilan tim hari ini; menurut saya, kami bermain sangat bagus sepanjang pertandingan. Ketika lawan tidak melepaskan satu tembakan pun ke gawang Anda, dan Anda mencetak dua gol—sebenarnya bisa saja lima—tapi itulah intinya. Tidak pernah mudah setelah kalah beberapa kali dan ingin bangkit dengan kemenangan, tapi saya pikir kami membutuhkan penampilan yang hebat, sebuah kemenangan yang menegaskan dominasi."