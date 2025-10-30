Getty Images Sport
Lagi-Lagi Tolak Tawaran Melatih! Ada Apa Sebenarnya, Xavi?
Xavi tetap di pinggir lapangan meskipun minat semakin meningkat
Sejak berpisah dengan Blaugrana pada musim panas 2024, Xavi belum mengambil peran manajerial lainnya. Kepergiannya dari Camp Nou, meskipun penuh hormat, meninggalkan jejak ketegangan karena memperlihatkannya sebagai legenda klub yang menjauh dari proyek yang telah kehilangan keselarasan dengan ideologinya.
Selama beberapa bulan terakhir, 45 tahun ini telah dikaitkan dengan beberapa klub termasuk Manchester United, Ajax dan, yang terbaru, Al Ittihad, namun tidak ada dari proposal ini yang meyakinkannya. Tawaran terbaru datang dari tim Liga Premier Rusia, Spartak Moscow, yang dilaporkan ingin membangun proyek baru di bawah direktur olahraga Francis Cagigao dan memandang Xavi sebagai figur yang sempurna untuk memimpinnya. Namun mantan pelatih Barcelona tersebut menolak pendekatan itu, tidak terkesan dengan arah proyek dan enggan terburu-buru memasuki lingkungan bertekanan tinggi lainnya, menurut Sport.
Spartak saat ini sedang mengalami fase menantang di musim 2025-26, dengan hasil yang beragam dan tekanan pada keputusan pelatihan. Pelatih kepala mereka saat ini adalah Dejan Stankovic tetapi klub dilaporkan mempertimbangkan perubahan karena penampilan mereka yang tidak memuaskan yang telah membuat mereka hanya mengumpulkan empat poin dalam empat putaran pertama Liga Premier Rusia musim ini. Laporan menyebutkan bahwa Stankovic hampir dipecat, dengan pelatih Spanyol Luis Garcia muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikannya setelah penolakan Xavi.
Tawaran Al-Ittihad dan filosofi Xavi
Tidak seperti banyak manajer yang menganggur yang ingin segera kembali, pendekatan Xavi telah diukur dan disengaja. Mereka yang dekat dengannya menegaskan tidak ada kepanikan, hanya kesabaran. Sejak Mei 2024, dia tetap aktif dengan mengadakan pertemuan rutin dengan staf teknisnya, menganalisis model permainan, dan mempelajari tim potensial yang sejalan dengan idealismenya.
Secara finansial aman dan dipandu oleh prinsip daripada urgensi, Xavi menolak godaan tawaran menggiurkan. Menurut laporan, Al-Ittihad dari Arab Saudi melakukan pendekatan setelah berpisah dengan Laurent Blanc pada bulan September ini, tetapi Xavi dengan cepat menolaknya. “Prioritasnya adalah proyek sepak bola yang tepat, bukan uang,” kata sumber dekat sang Spanyol kepada media. Bagi Xavi, tantangan harus memungkinkan dia mengimplementasikan filosofi jangka panjang yang dibangun atas dasar kontrol, permainan posisi, dan pengembangan.
Xavi menganggur setelah insiden aneh tim nasional India
Seiring datang dan perginya tawaran, sikap Xavi menjadi semakin jelas karena dia mencari proyek yang menawarkan otonomi, struktur, dan pertumbuhan jangka panjang dan bukan hanya solusi sementara. Penolakannya, mulai dari United hingga Spartak, mencerminkan kesadaran diri dan ambisi. "Dia tidak ingin masuk ke dalam kekacauan," ujar salah satu mantan rekannya di Barcelona.
Dalam beberapa bulan terakhir, laporan bahkan mengaitkannya sejenak dengan pencarian Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) untuk pelatih tim nasional baru, sebuah kejut yang tidak terduga yang menyoroti betapa dicari namanya secara global. Sementara AIFF akhirnya melewatkan kesempatan tersebut yang dilaporkan karena pertimbangan finansial, episode tersebut menegaskan keterbukaan Xavi terhadap tantangan di luar Eropa, asalkan visinya kuat. Namun untuk saat ini, belum ada proyek yang memenuhi semua kriteria. Legenda Barcelona ini menginginkan klub yang mencerminkan DNA sepak bolanya.
Mantan pelatih Barca masih diminati di seluruh dunia
Xavi tetap ambisius seperti biasanya. Karier manajerialnya yang singkat namun prestisius, dari mengubah Al Sadd di Qatar hingga membimbing Barcelona meraih gelar La Liga 2022–23, membuktikan potensinya untuk memimpin tim-tim elit dengan kecerdasan dan keyakinan. Namun langkah selanjutnya, menurutnya, harus tentang membangun, bukan memperbaiki. Dengan beberapa kursi manajer Eropa yang masih tidak stabil dan pasar manajerial yang kemungkinan akan berubah lagi pada musim dingin, nama Xavi diperkirakan akan muncul kembali dalam berbagai daftar kandidat. Sampai saat itu, dia tetap bersama keluarganya, mengisi ulang energi dan menyempurnakan metodenya.
