Lagi-Lagi Tolak Tawaran Melatih! Ada Apa Sebenarnya, Xavi?

Sejak berpisah dengan Blaugrana pada musim panas 2024, Xavi belum mengambil peran manajerial lainnya. Kepergiannya dari Camp Nou, meskipun penuh hormat, meninggalkan jejak ketegangan karena memperlihatkannya sebagai legenda klub yang menjauh dari proyek yang telah kehilangan keselarasan dengan ideologinya.

Selama beberapa bulan terakhir, 45 tahun ini telah dikaitkan dengan beberapa klub termasuk Manchester United, Ajax dan, yang terbaru, Al Ittihad, namun tidak ada dari proposal ini yang meyakinkannya. Tawaran terbaru datang dari tim Liga Premier Rusia, Spartak Moscow, yang dilaporkan ingin membangun proyek baru di bawah direktur olahraga Francis Cagigao dan memandang Xavi sebagai figur yang sempurna untuk memimpinnya. Namun mantan pelatih Barcelona tersebut menolak pendekatan itu, tidak terkesan dengan arah proyek dan enggan terburu-buru memasuki lingkungan bertekanan tinggi lainnya, menurut Sport.

Spartak saat ini sedang mengalami fase menantang di musim 2025-26, dengan hasil yang beragam dan tekanan pada keputusan pelatihan. Pelatih kepala mereka saat ini adalah Dejan Stankovic tetapi klub dilaporkan mempertimbangkan perubahan karena penampilan mereka yang tidak memuaskan yang telah membuat mereka hanya mengumpulkan empat poin dalam empat putaran pertama Liga Premier Rusia musim ini. Laporan menyebutkan bahwa Stankovic hampir dipecat, dengan pelatih Spanyol Luis Garcia muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikannya setelah penolakan Xavi.