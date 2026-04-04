Bintang Prancis Kylian Mbappé memasuki bulan yang menentukan dalam kariernya bersama Real Madrid. Mulai dari laga melawan Real Mallorca hari Sabtu ini, ia akan memulai perjalanannya untuk meraih gelar pertamanya di La Liga dan Liga Champions, setelah pulih sepenuhnya dari cedera lutut dan kembali ke susunan pemain inti.
Titik kritis... Bulan "pembuktian" akan menentukan nasib masa depan Mbappé
Era Mbappé
Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mbappé memiliki peluang besar untuk meraih gelar-gelar yang akan menjadi ciri khas masa jayanya di klub Real Madrid, seiring dengan memasuki fase akhir musim ini.
Rekor penyerang Prancis ini bersama Real Madrid sejauh ini hanya mencakup gelar Liga Super Eropa dan Piala Interkontinental, sementara ia belum pernah meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, seiring mendekatnya akhir musim keduanya bersama "Los Blancos", ditambah kekalahannya di Supercopa de España dan Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Prestasi ini tampak minim bagi pemain yang meninggalkan Paris Saint-Germain dengan tujuan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan memenangkan segalanya.
Data menunjukkan bahwa kedatangan Mbappé tidak bertepatan dengan periode terbaik tim secara kolektif, di mana Real Madrid sedang menjalani fase penyesuaian dan belum menemukan konsistensi serta ketangguhan yang menjadi ciri khas masa-masa terbaiknya. Meskipun demikian, tim ini berhasil di bawah kepemimpinan pelatih Arbeloa untuk berada di posisi yang memungkinkan mereka bersaing di semua front, meski tidak dianggap sebagai favorit utama, tim ini tetap bersaing dengan selisih hanya 4 poin dari Barcelona di La Liga, serta lolos ke perempat final Liga Champions, yang membuka peluang untuk mengakhiri musim dengan gemilang.
Real Madrid membutuhkan Kylian Mbappé dalam performa terbaiknya untuk mencapai tujuan-tujuan ini, terutama karena pemain Prancis itu telah pulih dari cedera lutut dan kini diharapkan untuk kembali menjadi pembeda.
Baca juga: Mbappé Menanggapi.. Apakah Dia Menyesal Karena PSG Menjuarai Liga Champions Setelah Kepergiannya?
Cedera yang mengecewakan
Meskipun Mbappé memulai musim ini dengan gemilang dan telah mencetak 38 gol hingga saat ini, cedera telah menghambat perkembangannya dan pengaruhnya di masa-masa tersulit musim ini. Tim kini membutuhkan kembali kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, yang mampu membuat perbedaan di pertandingan-pertandingan besar.
Tanda-tanda positif mulai terlihat di tim pada momen krusial ini, di mana Arbeloa berhasil membangun tim yang lebih solid, dengan kembalinya Vinícius dan Valverde ke performa terbaik mereka, serta kembalinya pilar-pilar utama seperti Jude Bellingham dan Militão, namun perkembangan kolektif ini masih membutuhkan faktor penentu, yaitu versi terbaik dari Mbappé.
Penyerang Prancis itu tidak mau menerima gagasan mengakhiri musim keduanya di Madrid tanpa gelar besar, dan ujian pertama akan datang saat menghadapi Mallorca untuk memastikan tetap berada dalam persaingan La Liga, pertandingan yang mendahului bentrokan melawan Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions, di mana tim ini akan menghadapi jadwal yang sangat berat yang berakhir dengan laga di "Camp Nou" pada 10 Mei mendatang.
Bulan ini akan menjadi penentu bagi masa depan Real Madrid dan Mbappé khususnya, untuk memastikan apakah tim Kerajaan benar-benar berada dalam posisi yang memungkinkan mereka berambisi memenangkan segalanya, di bulan yang digambarkan Arbeloa sebagai bulan "tanpa margin kesalahan".