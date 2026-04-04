Titik kritis... Bulan "pembuktian" akan menentukan nasib masa depan Mbappé

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mbappé memiliki peluang besar untuk meraih gelar-gelar yang akan menjadi ciri khas masa jayanya di klub Real Madrid, seiring dengan memasuki fase akhir musim ini.

Rekor penyerang Prancis ini bersama Real Madrid sejauh ini hanya mencakup gelar Liga Super Eropa dan Piala Interkontinental, sementara ia belum pernah meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, seiring mendekatnya akhir musim keduanya bersama "Los Blancos", ditambah kekalahannya di Supercopa de España dan Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Prestasi ini tampak minim bagi pemain yang meninggalkan Paris Saint-Germain dengan tujuan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan memenangkan segalanya.

Data menunjukkan bahwa kedatangan Mbappé tidak bertepatan dengan periode terbaik tim secara kolektif, di mana Real Madrid sedang menjalani fase penyesuaian dan belum menemukan konsistensi serta ketangguhan yang menjadi ciri khas masa-masa terbaiknya. Meskipun demikian, tim ini berhasil di bawah kepemimpinan pelatih Arbeloa untuk berada di posisi yang memungkinkan mereka bersaing di semua front, meski tidak dianggap sebagai favorit utama, tim ini tetap bersaing dengan selisih hanya 4 poin dari Barcelona di La Liga, serta lolos ke perempat final Liga Champions, yang membuka peluang untuk mengakhiri musim dengan gemilang.

Real Madrid membutuhkan Kylian Mbappé dalam performa terbaiknya untuk mencapai tujuan-tujuan ini, terutama karena pemain Prancis itu telah pulih dari cedera lutut dan kini diharapkan untuk kembali menjadi pembeda.



