Timnas Italia U-20, comeback yang luar biasa! Dari ketinggalan 0-3 menjadi imbang 3-3 melawan Inggris

Italia memulai pertandingan dengan baik berkat ancaman Rao, namun justru Inggris yang lebih dulu unggul: Ndala mengoper bola kepada Watson yang dari tepi kotak penalti berhasil mengalahkan Martinelli ke sudut gawang. Azzurrini tampak goyah, namun pada menit ke-37 mereka mendapat peluang untuk membalikkan keadaan melalui Lavelli yang berhasil mendapatkan penalti, namun tendangannya berhasil ditepis oleh Herrick. Kesalahan itu fatal dan menjelang akhir babak pertama Italia kembali kebobolan melalui sundulan Watson yang memanfaatkan umpan silang dari Pinto. Di awal babak kedua Italia tampil dengan energi lebih, namun dalam dua menit antara menit ke-56 dan 58, Proctor melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan Rao, lalu Heaven mencetak gol sundulan dari tendangan sudut untuk membuat skor 3-0 yang sepertinya telah menutup pertandingan. Tentu saja, itu hanya sepertinya, karena Italia tidak pernah menyerah dan perlahan-lahan bangkit: pada menit ke-65, Vavassori membentur tiang gawang, dan pada menit ke-66, gol Lavelli menebus kesalahannya dari titik penalti dengan dribel tajam dan tendangan ke sudut gawang yang menghidupkan kembali pertandingan yang tampaknya sudah kalah. Pada menit ke-72, talenta lain buatan Inter seperti Stabile dalam kerumunan setelah tendangan sudut mencetak gol dengan tumit untuk membuat skor menjadi 3-2 dan di akhir pertandingan, setelah Inggris membentur tiang gawang, muncullah gol tumit lainnya, kali ini dari Vavassori, yang menutup comeback sensasional tim Azzurrini.