"Tim yang luar biasa": Thierry Henry punya favorit baru di Liga Champions

Di CBS Sports, Henry memuji "malam yang akan tercatat dalam sejarah". Ia berkata: "Selamat, Barcelona. Eropa mulai merasakan ancaman ini. Ketika sebuah tim sedang dalam performa terbaiknya, tak ada yang bisa dipastikan. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah gempa bumi yang mengguncang dunia."

Yang sangat mengesankan bagi Henry: Bagaimana Barca mengatur 45 menit kedua setelah keunggulan 3-2 yang goyah di babak pertama. "Babak kedua seperti apa itu?", tanya mantan penyerang Blaugrana itu: "Itu adalah transformasi total, tim bermain dengan kepribadian yang berbeda. Itulah Barcelona yang sesungguhnya. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan apa saja. Ini adalah tim yang luar biasa."

Henry bahkan teringat pada Dream Team legendaris Johan Cruyff di awal tahun 1990-an saat melihat serangan gencar dari Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan rekan-rekan mereka, dan merasa kasihan pada lawan mereka, Newcastle: "Newcastle runtuh menghadapi gelombang serangan ini. Jika Barcelona bermain seperti ini, hampir mustahil untuk menghentikannya."