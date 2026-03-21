Bagi legenda penyerang Prancis Thierry Henry, FC Barcelona merupakan kandidat kuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Kemenangan 7-2 atas Newcastle United pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions pekan ini sangat mengesankan bagi pria berusia 48 tahun itu, dan ia yakin para pesaingnya pun merasakan hal yang sama.
"Tim yang luar biasa": Thierry Henry punya favorit baru di Liga Champions
Di CBS Sports, Henry memuji "malam yang akan tercatat dalam sejarah". Ia berkata: "Selamat, Barcelona. Eropa mulai merasakan ancaman ini. Ketika sebuah tim sedang dalam performa terbaiknya, tak ada yang bisa dipastikan. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah gempa bumi yang mengguncang dunia."
Yang sangat mengesankan bagi Henry: Bagaimana Barca mengatur 45 menit kedua setelah keunggulan 3-2 yang goyah di babak pertama. "Babak kedua seperti apa itu?", tanya mantan penyerang Blaugrana itu: "Itu adalah transformasi total, tim bermain dengan kepribadian yang berbeda. Itulah Barcelona yang sesungguhnya. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan apa saja. Ini adalah tim yang luar biasa."
Henry bahkan teringat pada Dream Team legendaris Johan Cruyff di awal tahun 1990-an saat melihat serangan gencar dari Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan rekan-rekan mereka, dan merasa kasihan pada lawan mereka, Newcastle: "Newcastle runtuh menghadapi gelombang serangan ini. Jika Barcelona bermain seperti ini, hampir mustahil untuk menghentikannya."
Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions
Pujian Henry sungguh patut diperhatikan, mengingat ia telah beberapa kali mengkritik gaya permainan Barcelona musim ini dan bahkan pada musim gugur lalu menduga bahwa karena filosofi permainan yang berisiko serta kelemahan di lini pertahanan, gelar juara besar sekali lagi tak akan tercapai. "Dengan garis pertahanan setinggi itu, Anda tidak bisa bermain di Liga Champions, maaf," katanya setelah kekalahan kandang 1-2 melawan juara bertahan PSG pada fase grup.
Barcelona telah menanti gelar juara Liga Champions sejak kemenangan di final di Berlin pada 2015 melawan Juventus. Pada musim lalu, tim asuhan pelatih Hansi Flick tersingkir di semifinal oleh Inter Milan (3-3, 3-4 setelah perpanjangan waktu) setelah dua pertandingan yang mendebarkan.
Selanjutnya, Barca akan berhadapan dengan rival LaLiga, Atletico Madrid. Jika Blaugrana berhasil melewati rintangan ini di perempat final, mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Arsenal dan Sporting CP di semifinal.
Pertandingan-pertandingan di babak perempat final Liga Champions
Real Madrid FC Bayern PSG FC Liverpool FC Barcelona Atletico Madrid Sporting CP FC Arsenal