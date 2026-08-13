Mantan pelatih kepala Barcelona itu mengungkapkan kebanggaannya karena ditunjuk menangani tim nasional Belanda, sembari menekankan kedekatan emosionalnya yang mendalam dengan filosofi Total Football.

Berbicara melalui rilis resmi KNVB, sang pelatih menyatakan: "Saya merasa ini kehormatan yang sangat besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang dididik di akademi FC Barcelona, dengan pengaruh kuat dari sosok seperti Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasakan koneksi khusus dengan sepakbola Belanda.

"Bisa dibilang saya sedikit merupakan anak dari sepakbola Belanda. Pelatih-pelatih hebat lainnya, terutama Louis van Gaal, di bawah asuhannya saya menjalani debut di Barcelona, dan Frank Rijkaard, juga memainkan peran penting dalam membentuk saya sebagai pemain dan pelatih. Tentu saja, tujuan terpenting adalah dan akan selalu menjadi kemenangan, tetapi saya lebih memilih mencapainya dengan cara yang mencerminkan karakteristik tersebut dan bisa dinikmati orang-orang. Potensinya ada, begitu juga fondasi yang solid untuk dibangun."