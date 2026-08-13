Voetbalzone
Diterjemahkan oleh
Tim staf Belanda milik Xavi mulai terbentuk dengan mantan striker dipertahankan dalam peran pelatih kunci
- NurPhoto
Van Nistelrooy tetap dalam peran kepelatihan
Menurut media Belanda Algemeen Dagblad, Van Nistelrooy akan tetap berada di staf kepelatihan Belanda di bawah pelatih baru Xavi. KNVB dikabarkan sangat puas dengan kerja mantan striker Belanda itu selama Piala Dunia 2026. Bersama Van Nistelrooy, pelatih kiper Lodewijks, yang telah memegang posisinya sejak awal 2023, juga akan dipertahankan untuk melengkapi susunan staf pelatih lokal di bawah juru taktik asal Spanyol tersebut.
Xavi menghormati garis keturunan Belanda
Mantan pelatih kepala Barcelona itu mengungkapkan kebanggaannya karena ditunjuk menangani tim nasional Belanda, sembari menekankan kedekatan emosionalnya yang mendalam dengan filosofi Total Football.
Berbicara melalui rilis resmi KNVB, sang pelatih menyatakan: "Saya merasa ini kehormatan yang sangat besar untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang dididik di akademi FC Barcelona, dengan pengaruh kuat dari sosok seperti Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasakan koneksi khusus dengan sepakbola Belanda.
"Bisa dibilang saya sedikit merupakan anak dari sepakbola Belanda. Pelatih-pelatih hebat lainnya, terutama Louis van Gaal, di bawah asuhannya saya menjalani debut di Barcelona, dan Frank Rijkaard, juga memainkan peran penting dalam membentuk saya sebagai pemain dan pelatih. Tentu saja, tujuan terpenting adalah dan akan selalu menjadi kemenangan, tetapi saya lebih memilih mencapainya dengan cara yang mencerminkan karakteristik tersebut dan bisa dinikmati orang-orang. Potensinya ada, begitu juga fondasi yang solid untuk dibangun."
- Getty Images
Ikon Catalan memimpin revolusi
Penunjukan pria 46 tahun itu menandai babak baru bagi Belanda setelah ia meneken kontrak jangka panjang hingga 2030, yang mencakup Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Xavi menggantikan Ronald Koeman, yang mundur setelah tersingkir di babak 32 besar melawan Maroko di Piala Dunia. Mantan bos Barcelona itu menjadi pelatih asing ke-21 dalam sejarah tim nasional Belanda dan yang pertama sejak masa jabatan Ernst Happel antara 1977 dan 1978.
Laga kontra Jerman menguji kesiapan
Xavi akan menjalani debut resminya di kursi kepelatihan Belanda saat mereka menjamu Jerman dalam laga UEFA Nations League di Johan Cruyff Arena pada Kamis, 24 September. Laga pembuka yang menuntut itu akan menjadi ujian langsung bagi racikan taktiknya dan fleksibilitas skuadnya. Setelah ujian melawan Jerman, laga-laga fase grup Nations League berikutnya melawan Serbia dan Yunani akan semakin menguji konsistensi Belanda.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami